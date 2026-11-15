Tôi từng vạch trần một chuyện xấu của chị chồng khiến chị căm thù tôi suốt nhiều năm, đột nhiên giờ lại đến nhờ tôi đi đón dâu giúp

Tôi và chị chồng đã không nhìn mặt nhau nhiều năm. Mỗi lần có dịp họp mặt gia đình, hai chị em đều cố tình tránh chạm mặt, nếu có gặp cũng chỉ lạnh nhạt như người dưng. Chồng tôi nhiều lần khuyên nên bỏ qua chuyện cũ, dù sao cũng là chị em trong nhà, nhưng tôi thực sự không thể giả vờ thân thiết với một người mà mình không có chút thiện cảm nào.

Tôi vốn là người thẳng tính, không chịu được cảnh biết người khác làm sai mà vẫn im lặng. Còn chị chồng tôi lại hoàn toàn ngược lại. Chị sống rất khéo theo kiểu gió chiều nào theo chiều ấy, gặp người giàu có thì tìm cách lấy lòng, còn thấy ai nghèo khó, không có lợi ích gì thì tỏ thái độ coi thường. Trong gia đình, chị cũng thường xuyên nói xấu người này, chê bai người kia, nhưng trước mặt họ lại ngọt nhạt như không có chuyện gì.

Mâu thuẫn lớn nhất giữa chúng tôi xảy ra cách đây nhiều năm, khi tôi phát hiện chị ngoại tình. Chị không chỉ qua lại với người đàn ông khác mà còn có ý định lợi dụng tình cảm của người ta để bòn rút tiền bạc. Ban đầu, tôi định mặc kệ vì nghĩ đó là chuyện riêng của vợ chồng chị. Nhưng khi biết chị vẫn về nhà đóng vai người vợ đảm đang, trong khi anh rể hoàn toàn không hay biết, tôi không chịu được nên đã nói thẳng với cả nhà.

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Chuyện vỡ lở khiến chị và anh rể cãi vã dữ dội, thậm chí đánh nhau. Tôi cứ nghĩ sau chuyện đó họ sẽ ly hôn, nhưng cuối cùng hai người vẫn tiếp tục chung sống. Chị chồng lại càng căm ghét tôi, cho rằng tôi cố tình phá hoại gia đình chị. Từ đó, hai chị em gần như cắt đứt quan hệ.

Tôi cũng chẳng buồn giải thích thêm. Tôi không hối hận vì đã nói ra sự thật, chỉ thấy mệt mỏi khi phải đối diện với một người luôn cho rằng mình đúng và đổ lỗi cho người khác.

Vậy mà gần đây, chị chồng lại chủ động liên lạc với tôi. Con trai đầu của chị chuẩn bị cưới vợ, chị muốn tôi cùng gia đình sang nhà gái đón dâu cho đủ lễ nghĩa. Thú thật, tôi rất bất ngờ. Bao nhiêu năm không nói với nhau câu nào, giờ chị lại tìm đến tôi khi gia đình có việc trọng đại.

Chồng tôi bảo dù sao cũng là đám cưới cháu ruột, tôi nên đi để giữ hòa khí. Nhưng tôi nghĩ đến những chuyện cũ lại thấy khó chịu. Tôi không muốn vì một đám cưới mà phải miễn cưỡng cười nói, đóng vai chị em thân thiết trước mặt người ngoài.

Tôi hiểu người lớn không nên để mâu thuẫn của mình ảnh hưởng đến con cháu. Nhưng nếu đi, tôi sợ bản thân lại phải chịu đựng thái độ của chị. Còn nếu không đi, có lẽ chị sẽ lại có cớ nói tôi nhỏ nhen, thù dai. Đến giờ, tôi vẫn chưa biết nên lựa chọn thế nào để vừa giữ được lòng tự trọng, vừa không khiến chuyện gia đình thêm căng thẳng.