Em dâu hỏi vay 200 triệu, chị chồng lập tức đồng ý ngay nhưng điều kiện đi kèm khiến vợ chồng tôi sốc

Vợ chồng tôi đang cần gấp 200 triệu đồng để nhập một lô hàng mới. Đây là khoản tiền không nhỏ với gia đình tôi, nhưng nếu bỏ lỡ đợt hàng này thì công việc kinh doanh có thể bị ảnh hưởng khá nhiều. Hai vợ chồng đã tính toán đủ đường, từ hỏi bạn bè đến tìm hiểu vay ngân hàng, nhưng vì cần tiền nhanh nên cuối cùng tôi nghĩ đến việc hỏi vay chị chồng.

Chị chồng tôi có điều kiện kinh tế khá tốt, buôn bán nhiều năm, tiền bạc trong nhà lúc nào cũng có sẵn. Quan hệ giữa tôi và chị trước nay không quá thân thiết nhưng cũng chưa từng xảy ra mâu thuẫn lớn. Tôi nghĩ dù sao cũng là chị em trong nhà, khoản tiền 200 triệu có thể không quá khó với chị. Hơn nữa, vợ chồng tôi chỉ vay trong một thời gian nhất định, trước Tết âm lịch năm nay sẽ hoàn trả đầy đủ.

Ban đầu, chị đồng ý rất nhanh khiến tôi mừng ra mặt. Nhưng đến khi nói chuyện cụ thể về lãi suất, tôi mới thực sự bất ngờ. Mức lãi chị đưa ra còn cao hơn cả lãi vay ngân hàng. Chị nói tiền của chị cũng có thể mang đi kinh doanh, cho người khác vay hoặc đầu tư sinh lời, nên nếu cho vợ chồng tôi mượn thì cũng phải tính toán cho xứng đáng. Chị còn nói rõ thời hạn trả tiền, nếu quá hạn thì phải tính thêm lãi.

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Nghe xong, tôi và chồng nhìn nhau, chẳng biết nói gì. Chúng tôi đã nghĩ đến chuyện thôi không vay nữa, nhưng thời gian nhập hàng quá gấp, thủ tục ngân hàng lại cần nhiều giấy tờ, chứng minh thu nhập và chờ xét duyệt. Trong khi đó, chị chỉ cần chúng tôi ký giấy vay tiền là có thể chuyển khoản ngay. Cuối cùng, hai vợ chồng vẫn phải chấp nhận điều kiện của chị, bởi công việc không thể chờ đợi thêm.

Tuy nhiên, càng nghĩ tôi càng thấy ấm ức. Tôi không nghĩ chị phải cho em vay không lấy lãi, càng không có ý định lợi dụng tình thân để vay tiền rồi chậm trả. Nhưng đã là người nhà, trong lúc em gặp khó khăn, chị có nhất thiết phải tính toán từng đồng, thậm chí lấy lãi cao hơn cả ngân hàng như vậy không?

Chồng tôi bảo tiền bạc phải rõ ràng, chị cho vay như thế cũng chẳng có gì sai, miễn là hai bên tự nguyện. Tôi hiểu điều đó, nhưng trong lòng vẫn khó chịu. Trước đây tôi luôn nghĩ khi khó khăn, người thân sẽ là chỗ dựa đầu tiên. Giờ tôi mới thấy, có những mối quan hệ dù mang danh chị em ruột thịt nhưng khi đụng đến tiền bạc, sự tính toán đôi khi còn sòng phẳng hơn cả người ngoài.