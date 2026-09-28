Đằng sau nụ cười lấp lánh: Khi những “người mẹ bình thường” viết nên cổ tích giữa đời thường

Trước thềm Gala WeFamily Awards, khi ánh đèn sân khấu chuẩn bị thắp sáng những danh hiệu, câu chuyện từ các đề cử - từ những mẹ bầu đang đếm từng ngày đón con chào đời, những mẹ bỉm âm thầm qua từng đêm thức trắng, hay những gia đình cùng nhau đi qua giông bão tay vẫn nắm chặt, hoặc những người mẹ trong hành trình nuôi con lớn khôn nhưng vẫn theo đuổi mục tiêu hoàn thiện nâng cấp bản thân cả về thể chất lẫn tri thức… - đã chạm đến tầng sâu nhất của cảm xúc. Hóa ra, cổ tích không nằm ở những điều xa xôi, mà được viết nên bởi những con người rất đỗi bình dị quanh ta.

Hành trình của mẹ bầu: Những rung động dịu dàng và kỳ diệu nhất

Mang thai chưa bao giờ là một hành trình dễ dàng. Đó là những tháng ngày cơ thể biến đổi từng tuần, là những cơn nghén kéo dài vắt kiệt sức lực, và đôi khi là cả những mối lo âu vô hình về tương lai. Thế nhưng, đằng sau những vệt nứt trên da hay vẻ mệt mỏi hiện rõ trên khuôn mặt, những người mẹ bầu trong danh sách đề cử năm nay lại tỏa ra một thứ ánh sáng thật đặc biệt: Ánh sáng của hy vọng.

Có câu chuyện về người mẹ trẻ lần đầu mang thai, dù đối mặt với biến chứng sức khỏe phức tạp vẫn kiên cường giữ từng nhịp đập cho con. Hay câu chuyện của người mẹ gác lại những ước mơ cá nhân để chuẩn bị tâm thế tốt nhất cho thiên chức mới. Nhịp đập thiêng liêng từ mầm sống nhỏ bé không chỉ thay đổi cuộc đời một người phụ nữ, mà còn gắn kết hai con người thành một gia đình đúng nghĩa.

"Mỗi nhịp đập bé nhỏ là khởi đầu cho một tình yêu vô điều kiện" - chính niềm tin ấy đã biến những giọt mồ hôi và nước mắt thành món quà thiêng liêng nhất của tạo hóa.

Mẹ bỉm sữa: Phi thường ẩn sau những điều vất vả đời thường

Nếu hành trình mang thai là sự chờ đợi kỳ diệu, thì chặng đường nuôi con nhỏ của các mẹ bỉm lại là một bài test về sự kiên nhẫn và lòng bao dung. Bước vào thế giới bỉm sữa, không ít người từng rơi vào cảm giác chông chênh, mất phương hướng giữa áp lực nuôi dạy con và khát khao giữ lại bản thân mình.

Thế nhưng, ngắm nhìn các đề cử WeFamily Awards năm nay, người ta không thấy sự bi lụy. Ngược lại, đó là những hình ảnh đầy năng lượng và cảm hứng. Có những người mẹ biến căn bếp nhỏ thành nơi sáng tạo những bữa ăn dinh dưỡng cho con, rồi lan tỏa công thức ấy đến hàng triệu bà mẹ khác. Có những người mẹ vừa dỗ con ngủ, vừa miệt mài bên máy tính để gánh vác kinh tế, nhưng chưa bao giờ ngừng nở nụ cười mỗi sáng thức dậy.

Ngọc Khuê mang thai bé Dino ở tuổi 42, đối mặt với nhau cài răng lược, để rồi đón con chào đời an toàn ở tuần thai 36+5. Mẹ Thùy Dung lại khác, cô làm mẹ từ tuổi 20, có con gái - bé Bánh Mì - sinh ra với khiếm khuyết mắt bẩm sinh. Không thể rời con để đi làm, chị chọn bán hàng online, livestream mưu sinh, rồi đưa con đi khắp các bệnh viện trong nước, thậm chí sang tận Ấn Độ để tìm một cơ hội điều trị.

Có người một mình chăm con trai mang di chứng nặng sau xuất huyết não. Có người mất một chân từ nhỏ, vẫn cùng người chồng có hoàn cảnh tương tự xây nên một mái ấm trọn vẹn. Và còn nhiều câu chuyện khác đáng được nhắc tên: Mẹ Hương Phạm (Cùng Đậu Lớn Khôn), Diệu Linh, An Vũ, Em bé Vip, Trần Thương, Đỗ Thị Bích Phương, chị Thủy - mẹ bé Xíu, và Hoa hậu Ngọc Hân.

Những câu chuyện ấy không giống nhau, không thể đặt lên cùng một chiếc cân, bởi mỗi người đang mang một sức nặng khác nhau.

Họ không cố gắng trở thành những "bà mẹ hoàn hảo" theo chuẩn mực của xã hội. Họ chấp nhận những ngày tóc rối, những vết hoen ố trên áo, vì họ hiểu rằng: "Không có người mẹ hoàn hảo, chỉ có tình yêu hoàn hảo của mẹ dành cho con". Chính sự chân thật ấy đã trở thành điểm tựa tinh thần, tiếp thêm sức mạnh cho hàng ngàn phụ nữ ngoài kia.

Những gia đình truyền cảm hứng: Tổ ấm là nơi bão dừng sau cánh cửa

Gia đình không chỉ là nơi sinh ra, mà là nơi chúng ta lựa chọn gắn bó và cùng nhau trưởng thành. Các đề cử ở hạng mục "Nhà mình có nhau" năm nay mang đến những mảng màu đa dạng nhưng chung một điểm tựa: Tình yêu thương không vị kỷ.

Đó có thể là một gia đình nhỏ quyết định gác lại những tiện nghi phố thị để cùng con hòa mình vào thiên nhiên, lan tỏa lối sống xanh và tử tế. Đó có thể là một gia đình đã cùng nhau nắm tay vượt qua biến cố bệnh tật hiểm nghèo, biến từng ngày sống thành một ngày hội. Hay đơn giản là một tổ ấm đa thế hệ - nơi ông bà, bố mẹ và con trẻ tìm thấy tiếng nói chung qua từng bữa cơm chiều bình dị.

Gia đình Tuấn Nhung là một câu chuyện như thế. Để một người phụ nữ sau khi sinh con vẫn giữ được đam mê riêng, cần một người bạn đời hiểu rằng làm mẹ và sống cho chính mình chưa bao giờ là hai điều phải chọn một. Với Ali Thục Phương hay Nguyễn Thư, sự đồng hành lại nằm ở việc cả hai vợ chồng cùng kiên định với một cách nuôi dạy con, dù không dễ dàng trước những lời bàn tán xung quanh.

Có những gia đình được nhiều người biết đến như Gia Đình Truyền Hình hay Thảo - Dương Gió Tai, nhưng điều khiến họ được yêu mến không chỉ là những khoảnh khắc đẹp, mà là việc họ dám cho người xem thấy cả những ngày rất bình thường - có tiếng cười, có mệt mỏi, có lúc chưa hoàn hảo, và người mẹ ở đó không phải lúc nào cũng cần xuất hiện với nụ cười trọn vẹn.

Còn với Đăng Khôi - Thủy Anh, bố mẹ bé Su Hào, hay Ly Sún - Việt Dũng, yêu thương lại là biết lùi lại một bước để con tự bước đi, đứng phía sau quan sát thay vì luôn đi trước dọn đường.

Rồi có những gia đình mà hai chữ "đồng hành" mang một sức nặng khác hẳn. Đằng sau nụ cười của Vân Nguyễn (Vân Chấy - Long Shen) là hành trình chiến đấu với ung thư và chẩn đoán khó có con khi mới 24 tuổi - một giai đoạn mà tương lai có thể mờ mịt chỉ sau một lần nghe bác sĩ nói, vậy mà người chồng vẫn ở lại bên cô suốt chặng đường ấy. Còn Lan Hương, mẹ của ba đứa trẻ và là hậu phương của một người chồng chiến sĩ công an, cho thấy sự chăm sóc trong một mái nhà không chảy theo một chiều - mỗi người có thể là điểm tựa của người kia, vào những thời điểm khác nhau.

Có lẽ đó là lý do một mái nhà trở thành "nhà mình" - không phải vì ở đó không có áp lực, mà vì khi áp lực xuất hiện, không ai còn phải một mình gánh nó.

Giữa vô vàn thử thách của thời đại số, khi sự kết nối ngoài đời thực đôi lúc trở nên mong manh, những gia đình ấy như những ngọn hải đăng nhắc nhở chúng ta: Gia đình không phải là nơi không bao giờ có sóng gió, mà là nơi dù bão giông ngoài kia có lớn đến đâu, bước qua cánh cửa nhà, mọi giông bão đều phải dừng lại.

Lễ Vinh danh WeFamily Awards: Tôn vinh tình yêu thương đích thực

Mỗi đề cử tại WeFamily Awards không chỉ đại diện cho một cá nhân hay một gia đình, mà đại diện cho hàng triệu câu chuyện đẹp đẽ đang diễn ra mỗi ngày quanh ta. Họ chứng minh rằng: Sự truyền cảm hứng lớn nhất không đến từ những điều phi thường xa xăm, mà đến từ cách chúng ta yêu thương và sống trọn vẹn từng khoảnh khắc bình dị.

Lễ Vinh danh WeFamily Awards đang đến gần. Đó không chỉ là sự kiện trao giải hay vinh danh, mà sẽ là một không gian ngập tràn cảm xúc - nơi những cái ôm được trao, những giọt nước mắt hạnh phúc lăn trên má, và những câu chuyện tử tế tiếp tục được lan tỏa rộng xa hơn nữa.

Dù danh hiệu cuối cùng thuộc về ai, tất cả các đề cử đều đã chiến thắng trong lòng độc giả. Bởi trên hành trình này, tình yêu thương mà họ gieo mầm đã kịp nở ra những bông hoa đẹp nhất.