Từng áp lực phải làm tốt mọi vai trò, hotmom 3 con Quyên Lê nhận ra: "Gia đình mới là điểm tựa nối tiếp những ước mơ"

Lê Hoài Quyên sinh năm 1995, là mẹ của 3 em bé và được nhiều người biết đến với tên Mẹ Sâu. Nếu nhìn những buổi livestream hay các sự kiện chị tham gia, người ta dễ nghĩ Quyên là mẫu hotmom luôn tràn đầy năng lượng. Chỉ có chị biết sau mỗi lần lên hình, lịch làm việc vẫn còn đó, tin nhắn trong nhóm vẫn tiếp tục đến, còn ở nhà, các con vẫn cần mẹ như mọi ngày.

Có những ngày Quyên Lê vừa tắt livestream đã vội quay về với ba đứa trẻ đang chờ mẹ. Công việc chị gây dựng từ những bức ảnh chụp con giờ có cả một cộng đồng với rất nhiều thành viên. Nhưng điều khiến nhiều người mẹ đồng cảm với Quyên có lẽ không nằm ở con số ấy, mà ở việc chị cũng từng mệt, từng quá sức, từng lo mình chưa làm đủ tốt.

Quyên không bắt đầu công việc này bằng một kế hoạch lớn. Khi chăm con, chị cũng như nhiều bà mẹ khác: muốn mua cho con món đồ tốt, nhưng vẫn phải cân nhắc giá cả; thấy một sản phẩm hữu ích thì muốn kể lại cho người khác. Chị chụp ảnh bé Sâu, em bé thứ ba, viết về những món đồ hai mẹ con đã dùng rồi cùng các mẹ săn ưu đãi. Cái tên Mẹ Sâu ra đời giản dị như thế.

Từng bài chia sẻ kéo thêm người ở lại. Sau một năm, nhóm của Quyên có khoảng 14.000 thành viên. Có lần chị mở đăng ký tham gia một sự kiện ở TP.HCM và nhận hơn 500 lượt đăng ký chỉ trong vài giờ. Đó là một khoảnh khắc vui, nhưng cũng khiến chị hiểu rằng lời mình nói giờ không còn chỉ là một câu chuyện đăng lên trang cá nhân.

Từng áp lực vì phải làm tốt mọi vai trò

Khi cộng đồng lớn dần, Quyên có thêm những lời mời hợp tác. Với người làm nội dung, đó là cơ hội để phát triển công việc. Với một người mẹ thường xuyên chia sẻ sản phẩm cho các gia đình khác, mỗi lời nhận xét còn đi kèm trách nhiệm.

“Nếu chỉ vì một hợp đồng mà giới thiệu sản phẩm mình không tin tưởng hoặc chưa dùng, điều mất đi lâu dài sẽ là niềm tin của các mẹ. Vì tôi cũng là một người mẹ”, Quyên nói.

Chị muốn các con được trải nghiệm sản phẩm trước khi mình giới thiệu. Quyên cũng để các thành viên tự dùng và nói lên cảm nhận, thay vì ai cũng phải đưa ra một lời khen giống nhau. Chị hiểu một món đồ có thể rất hợp với gia đình mình nhưng chưa chắc đã là lựa chọn đúng cho nhà khác.

Giữ được niềm tin ấy cần nhiều thời gian hơn một buổi livestream. Quyên vừa làm việc với thương hiệu, vừa sản xuất nội dung, quản lý nhóm, đi sự kiện rồi trở về chăm ba con nhỏ. Có lúc mọi việc dồn đến mức chị thấy mình phải chạy theo từng đầu việc, trong khi vẫn tự nhắc bản thân phải là một người mẹ chu toàn.

“Tôi từng tự tạo áp lực phải làm tốt mọi vai trò: chăm con, kiếm tiền và hoàn thành công việc”, chị kể.

Gia đình là điểm tựa tiếp nối những ước mơ

Trút bỏ những nhộn nhịp sau ánh đèn quay chụp hay các buổi livestream, trở về nhà, chị Quyên lại vẹn nguyên là một người mẹ dịu dàng của 3 con nhỏ. Chị nhẹ nhàng thừa nhận từng có lúc tự tạo áp lực cho bản thân khi cố gắng hoàn hảo ở mọi vai trò, nhưng rồi chị học cách lắng nghe chính mình, sắp xếp thời gian khoa học để gói ghém trọn vẹn tình yêu cho tổ ấm.

"Trước đây, tôi từng tự tạo áp lực phải làm tốt mọi vai trò: chăm con, kiếm tiền và hoàn thành công việc. Sau này, tôi nhận ra không ai cần phải hoàn hảo trong mọi thời điểm. Tôi cố gắng sắp xếp công việc theo khung giờ, tập trung xử lý nhiệm vụ quan trọng và dành thời gian chất lượng cho các con nhất. Vì với tôi gia đình là quan trọng nhất

Bé Sâu là một phần quan trọng trong hành trình hình thành tạo nên thương hiệu Mẹ Sâu. Từ việc chăm con, tôi hiểu hơn những điều các mẹ quan tâm, lo lắng và cân nhắc khi lựa chọn sản phẩm. Những trải nghiệm đời thường đó trở thành nguồn cảm hứng để tôi xây dựng nội dung gần gũi, chân thật, không tô vẽ một cuộc sống quá hoàn hảo", chị Quyên trải lòng.





Phải mất một thời gian Quyên mới chấp nhận rằng mình không thể tự làm hết. Chị xây dựng đội ngũ hỗ trợ chăm sóc thành viên, thiết kế, xử lý giấy tờ và điều phối chương trình. Nhờ có người cùng gánh việc, chị có thể tập trung vào những quyết định của cộng đồng và dành thời gian cho các con.

Quyên cũng thôi đòi hỏi mỗi ngày của mình phải thật hoàn hảo. Chị sắp xếp việc theo khung giờ, ưu tiên điều cần giải quyết trước. Khi ở bên con, chị cố gắng thực sự có mặt trong khoảng thời gian ấy. Ba em bé không cần mẹ lúc nào cũng giỏi giang trước ống kính; chúng cần được mẹ lắng nghe, ôm ấp và cùng trải qua những chuyện rất nhỏ trong ngày.

Nhắn nhủ tới những người phụ nữ đang ấp ủ hướng đi riêng, chị Quyên cho biết làm mẹ không có nghĩa là phải từ bỏ ước mơ. Điều quan trọng là làm thật tử tế và kiên trì đủ lâu. Một người mẹ hoàn toàn có thể vừa vun vén cho gia đình, vừa tự tay xây dựng sự nghiệp và chủ động ôm lấy cuộc đời mình.

"Tôi bắt đầu từ những việc rất nhỏ, không có sẵn cộng đồng hay đội ngũ lớn. Nếu đang ở nhà chăm con, mỗi người mẹ có thể bắt đầu từ điều mình hiểu rõ nhất: chia sẻ kinh nghiệm, đánh giá sản phẩm đã sử dụng, kinh doanh mặt hàng yêu thích hoặc xây dựng một cộng đồng nhỏ.

Không cần tạo áp lực phải thành công ngay. Điều quan trọng là làm thật, làm tử tế và kiên trì đủ lâu. Tôi tin một người mẹ hoàn toàn có thể vừa chăm sóc gia đình, vừa xây dựng sự nghiệp và từng bước tự chủ kinh tế nếu tìm được hướng đi phù hợp với mình", bà mẹ 3 con chia sẻ.