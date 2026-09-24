Phi thường mẹ ơi: Những điều bình thường cũng rất phi thường

Có một buổi tối, khi con đã ngủ say, một người mẹ ngồi lặng lẽ nhìn lại ngày hôm đó: bữa sáng vội vàng chuẩn bị lúc 6 giờ, tiếng dỗ dành khi con khóc nhè ở cửa lớp, cuộc gọi công việc dở dang vì phải chạy đi đón con sớm, và cả buổi tối kiên nhẫn ngồi giảng đi giảng lại một bài toán mà con vẫn chưa hiểu, không một lần cao giọng. Không có gì trong ngày hôm ấy đáng được viết thành một câu chuyện truyền cảm hứng. Ấy vậy mà, nếu nhìn đủ gần, đó lại chính là một ngày phi thường - theo cách rất riêng của người mẹ ấy.

Từ bao giờ, "làm mẹ tốt" bỗng trở thành một cuộc chạy đua? Chạy đua để nuôi con đúng chuẩn khoa học, chạy đua để vừa giỏi việc công sở vừa vẹn tròn việc nhà, chạy đua để luôn xuất hiện với hình ảnh rạng rỡ, tích cực trước ống kính mạng xã hội. Áp lực vô hình ấy đã âm thầm bủa vây không ít người mẹ trẻ, biến hành trình vốn dĩ thiêng liêng thành những ngày dài lo âu và tự trách bản thân chưa đủ tốt.

Đó cũng chính là điểm khởi đầu để hạng mục "Phi Thường Mẹ Ơi!" của WeFamily Awards 2026 ra đời - không phải để tôn vinh những kỳ tích hiếm có, mà để mọi người cùng nhìn lại và định nghĩa lại hai chữ "phi thường" trong hành trình làm mẹ.

Khi "siêu nhân" không phải là đích đến

Trong một thời gian dài, xã hội thường vô tình gắn sự vĩ đại của người mẹ với khả năng hy sinh quên mình, gánh vác mọi thứ mà không một lời than vãn. Bước vào thời đại số, chuẩn mực ấy càng bị đẩy lên cao hơn với hình mẫu "mẹ toàn năng" được tô vẽ trên mạng xã hội: khéo léo, thành đạt, luôn tươi cười, và dường như chưa từng biết mệt.

Bà Dương Thị Ngọc Linh - Giám đốc Trung tâm Hỗ trợ Phụ nữ Phát triển, thành viên Hội đồng Thẩm định WeFamily Awards 2026 - cho rằng điều quan trọng không phải là trở thành một người mẹ hoàn hảo, mà là biết cân bằng, biết chia sẻ và không quên dành thời gian chăm sóc chính mình. Khi người mẹ khỏe mạnh cả về thể chất lẫn tinh thần, họ mới có đủ năng lượng để đồng hành cùng con một cách bền vững.

Gỡ bỏ định nghĩa phi thường ra khỏi những tiêu chuẩn hào nhoáng, để đưa nó về gần hơn với đời sống thật - đó chính là điều mà hạng mục "Phi Thường Mẹ Ơi!" hướng tới.

“Phi thường” nhìn từ những lát cắt rất nhỏ

Nếu quan sát kỹ, sự phi thường thường không xuất hiện ở những khoảnh khắc rực rỡ, mà ẩn mình trong sự lặp lại bền bỉ mỗi ngày: một bữa sáng được chuẩn bị dù mẹ đã rất mệt, một buổi tối kiên nhẫn ngồi nghe con kể chuyện dù đầu óc còn ngổn ngang, hay đơn giản là khoảnh khắc mẹ chọn hít một hơi thật sâu thay vì nổi giận khi con mắc lỗi. Chính những hành động nhỏ và lặp lại đều đặn ấy mới là nền tảng thực sự tạo nên sự gắn kết và cảm giác an toàn cho trẻ - bền vững hơn nhiều so với những trải nghiệm "hoành tráng" nhưng thưa thớt.

Đây cũng là lý do bộ tiêu chí của hạng mục không đặt nặng thành tích hay những con số đo đếm được, mà hướng về chiều sâu của tình mẫu tử, phương pháp nuôi dạy nhân văn và nguồn năng lượng tích cực người mẹ lan tỏa trong chính tổ ấm của mình. Như lời bà Dương Thị Ngọc Linh: "Phi thường trong hành trình làm mẹ đôi khi không phải là làm được những điều quá lớn lao, mà là có thể làm những điều rất bình thường bằng tất cả tình yêu thương và sự kiên trì. Một người mẹ phi thường không nhất thiết phải hoàn hảo, đó là người biết lắng nghe con, biết đặt giới hạn khi cần, biết dành thời gian cho con nhưng cũng không quên dành thời gian cho chính mình, và hiểu rằng mình không cần một mình gánh vác tất cả".

Những câu chuyện phi thường mang tên thật

Phi thường không phải là không biết sợ, mà là vẫn chọn bước tiếp dù trong lòng ngổn ngang lo âu. Đó là điều ca sĩ Ngọc Khuê nhận ra khi mang thai bé Dino ở tuổi 42, đối mặt với nhau cài răng lược, để rồi đón con chào đời an toàn ở tuần 36+5.

Đó cũng là hành trình của Mẹ Dung (bé Bánh Mì) - làm mẹ ở tuổi 20, con gái sinh ra với khiếm khuyết mắt bẩm sinh. Không thể rời con đi làm, chị chọn bán hàng online, livestream mưu sinh, đồng thời đưa con đi khắp các bệnh viện trong nước và cả sang Ấn Độ để tìm cơ hội điều trị.

Phi thường, với nhiều người khác, lại là những điều rất lặng lẽ: một người mẹ đơn thân một mình chăm con trai mang di chứng nặng sau xuất huyết não; một người phụ nữ mất một chân từ nhỏ vẫn cùng chồng – người có hoàn cảnh tương tự – xây dựng một mái ấm trọn vẹn.

Hạng mục "Phi Thường Mẹ Ơi" của WeFamily Awards 2026 còn gọi tên nhiều câu chuyện đáng trân trọng khác: Mẹ Hương Phạm (Cùng Đậu Lớn Khôn), Diệu Linh, An Vũ, Em bé Vip, Trần Thương, Đỗ Thị Bích Phương, chị Thủy (mẹ bé Xíu) và Hoa hậu Ngọc Hân.

Mỗi người một hoàn cảnh, nhưng cùng chung một điều: không ai trong số họ hoàn hảo, họ chỉ đơn giản là chưa từng ngừng cố gắng. Và đôi khi, phi thường nhất lại chính là những quyết định rất đỗi bình thường - chọn ở lại, chọn kiên trì, chọn yêu thương thêm một ngày nữa.

Một cách nhìn mới về sự vĩ đại của người mẹ

Từ áp lực "siêu nhân" đến những lát cắt đời thường, từ hành trình cá nhân đến điểm tựa gia đình - hạng mục "Phi Thường Mẹ Ơi!" đang góp phần vẽ nên một bức tranh chân thực và nhân văn hơn về hành trình làm mẹ, nơi sự phi thường không cần phải hoàn hảo, chỉ cần trọn vẹn yêu thương. Mỗi người mẹ, theo cách rất riêng và rất đời thường của mình, đều đang viết nên một câu chuyện phi thường - chỉ là đôi khi, chính họ cũng chưa nhận ra điều đó.