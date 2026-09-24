Đi qua những ngày giông bão: Hành trình người mẹ trẻ viết nên định nghĩa về sự phi thường

Có những đêm giấu mình trong bóng tối khóc ướt đẫm gối, tưởng chừng mình là người bất hạnh nhất thế gian. Nhưng sáng hôm sau, khi ánh mặt trời vừa hé rạng, người mẹ ấy lại gạt nước mắt đứng dậy. Phía sau lưng là đứa con gầy gò mắc bệnh hiểm nghèo, phía trước là bụng bầu ngày một lớn... Hóa ra, điều phi thường nhất không phải là chưa từng gục ngã, mà là sau tất cả những đập phá của số phận, người ta vẫn chọn bước tiếp để bảo vệ niềm sống cho các con.

Có một tấm ảnh gia đình mà Diệu Linh rất trân trọng. Trong khung hình ấy có vợ chồng chị, ba đứa trẻ với những khuôn mặt tươi rói, và một mái nhà đã ngập tràn tiếng cười. Nhìn vào cuộc sống bình yên ở hiện tại, ít ai có thể hình dung nổi phía sau nó từng là một chuỗi những năm tháng “nghịch cảnh nối tiếp nghịch cảnh”. Con gái lớn nay đã 9 tuổi, hai em cũng đã đến trường. Hai vợ chồng tiếp tục công việc kinh doanh, còn Linh bắt đầu hành trình sáng tạo nội dung trên mạng xã hội để kể về căn nhà nhỏ và những đứa con.

Mọi thứ đang dần trở về với nhịp điệu bình thường. Nhưng cái gọi là “bình thường” ấy với Diệu Linh chưa bao giờ là điều hiển nhiên. Đó là thứ được đổi lấy bằng vô vàn nước mắt, những đêm dài ở bệnh viên, một sự nghiệp yêu thích phải dang dở, những lần bắt đầu lại từ con số không tròn trĩnh, và cả những khoảnh khắc một người phụ nữ mong manh buộc phải hóa thành bức tường thành khi trước mặt là chuyện sống còn của con. Trên đời chẳng ai muốn nghịch cảnh gõ cửa. Nhưng khi đi qua giông bão, nhìn lại chặng đường đã qua, Linh nhận ra mình phải biết ơn cả những điều cay đắng ấy. Bởi chính sự khốc liệt của cuộc đời đã dạy chị thấu hiểu giá trị của hiện tại, trân trọng từng hơi thở bình yên và nhận ra rằng: bản thân mình mạnh mẽ hơn mình từng tưởng tượng. Với Linh, “phi thường” không phải là một phép màu siêu nhiên, càng không phải trạng thái của một người chưa từng biết sợ hãi hay suy sụp. Phi thường đôi khi chỉ đơn giản là đêm hôm trước khóc ướt đẫm gối, nhưng sáng hôm sau vẫn ngẩng cao đầu bước tiếp, bởi vì ngoài kia, những đứa trẻ đang cần mẹ. 01 Tiếng sét ngang tai và nỗi đau xé lòng của người mẹ tập làm quen với hai chữ “ung thư”

Trước khi giông bão kéo đến, cuộc đời của Diệu Linh từng được vẽ nên bằng những gam màu yên ổn và đầy hy vọng. Tốt nghiệp Sư phạm, chị trở thành giáo viên tại Hà Nội. Đó là trái ngọt của biết bao nhiêu năm nỗ lực không ngừng nghỉ, là niềm tự hào của bố mẹ ở quê, và là tương lai vững chắc mà một cô gái trẻ từng mơ ước. Linh từng nghĩ cuộc đời cứ thế trôi đi trong bình lặng là đủ. Thế nhưng, biến cố ập đến khi đứa con gái đầu lòng khoảng 18 tháng tuổi. Vì bố mẹ bận rộn, bé được gửi về quê cho ông bà nội chăm sóc. Một buổi chiều, tiếng chuông điện thoại vang lên. Đầu dây bên kia, mẹ chồng Linh ngập ngừng: "Linh ơi, mắt cháu dạo này hình như hơi lác. Hôm nào con rảnh thì xếp lịch đưa bé đi khám xem sao nhé". Chỉ một lời nhắc nhở tưởng như đơn giản ấy bỗng dưng lại gieo vào lòng người mẹ trẻ một linh cảm bất an kỳ lạ. Linh mở những bức ảnh cũ, zoom thật sát vào đôi mắt con, để rồi lần đầu tiên bàng hoàng nhận ra bên trong tròng mắt thơ ngây ấy xuất hiện một chấm trắng lạ. Linh vội vàng lên mạng tìm kiếm và những kết quả hiện ra khiến chị lạnh người. Nhiều thông tin liên quan tới “ung thư võng mạc”, hiện trên màn hình như dòng nước băng giá dội thẳng vào lồng ngực chị.

Ngày hôm sau, gia đình tức tốc đưa bé đi khám. Cầm tờ kết quả trên tay, điều Linh nhớ nhất là câu nói của bác sĩ: “Có người nhà nào đi cùng chị không? Gọi vào đây”. Với bất kỳ ai từng đứng trước cửa phòng khám, câu nói ấy chính là một tín hiệu báo bão. Linh bước vào, chân tay bủn rủn. Và rồi hai chữ "Ung thư" rơi xuống. Chị miêu tả giây phút ấy bằng hai từ "tê liệt", tai chị ù đi, mọi âm thanh chung quanh biến mất hoàn toàn, khoảng không gian sụp đổ dưới chân. Bác sĩ dặn dò điều gì sau đó, chị không còn nghe thấy gì nữa. Tất cả những gì còn lại chỉ là hình ảnh đứa con i đang ngơ ngác nhìn mẹ bằng ánh mắt hồn nhiên, hoàn toàn chưa biết rằng từ giây phút này, tuổi thơ của em đã bị đánh tráo bởi mùi sát trùng và những ống kim tiêm.

Những ngày đầu tiên đối diện với tin con bị bệnh là quãng thời gian Linh rơi xuống vực sâu hoang mang. Chị sợ hãi mọi thứ: sợ chi phí đắt đỏ không gánh nổi, sợ những đợt hóa trị tàn phá cơ thể non nớt của con, sợ con không chịu đựng được những gì sắp đến... Nhưng rồi, khi chính thức bước chân vào Khoa nhi - Bệnh viện K Tân Triều, chị chứng kiến một thế giới hoàn toàn khác. Ở đó, có những em bé chỉ mới vài ngày tuổi đã phải mang trên mình những vết mổ dài. Có những đứa trẻ đầu trọc lóc vì hóa chất, trên tay vẫn cắm dây truyền dịch nhưng vẫn tung tăng chơi đồ chơi và cười rúc rích. Ở đó, những người cha người mẹ đã chiến đấu 3 năm, 5 năm vẫn gật đầu chào nhau, san sẻ từng suất cơm, cố gắng mỉm cười để con không sợ hãi. Nhìn cảnh tượng ấy, Linh sực tỉnh. Chị hiểu rằng nếu mình gục ngã, đứa trẻ 18 tháng tuổi kia sẽ biết tựa vào đâu? Chị lao vào tìm hiểu thông tin y khoa, ghi chép tỉ mỉ từng lịch trình tiêm truyền, học cách chăm sóc vết thương, cân đối từng đồng viện phí. Từ một người phụ nữ chỉ biết khóc nghẹn, Linh biến thành một chiến binh. Chị tự học cách đọc hồ sơ bệnh án, ghi nhớ lịch truyền thuốc, xoay sở từng đồng chi phí. Có những buổi chiều đứng giữa bệnh viện, khi phản ứng phụ của thuốc khiến con quằn quại, tay chân Linh nhũn ra vì sợ hãi, nhưng ngoài kia bao nhiêu thủ tục đang cần người giải quyết. Chị nhắc mình phải đứng vững, bởi vì: “Mình mà suy sụp thì ai lo cho con?” Sức mạnh đôi khi chẳng phải mỹ từ hoa mỹ, mà là trách nhiệm chăm con khiến chị không cho phép mình bỏ cuộc lúc ấy.

Có một ký ức mà suốt đời Diệu Linh không bao giờ quên: Trong một đợt truyền hóa chất, con gái chị gặp phản ứng nghiêm trọng, rơi vào tình trạng nguy cấp. Hôm đó, chỉ có một mình chị ở viện. Khi các bác sĩ dồn dập lao vào cấp cứu, tay chân Linh nhũn ra, tim đập như muốn vỡ tung. Bác sĩ hét lên bảo chị chạy đi mua thuốc cấp cứu và làm thủ tục. Trong nỗi sợ mất con khủng khiếp đến nghẹt thở, người mẹ ấy không cho phép mình ngất đi. Chị cắm đầu chạy, chạy qua những dãy hành lang dài hun hút, vừa chạy vừa cầu nguyện. Đó là lúc Linh nhận ra: Mạnh mẽ chưa bao giờ là một lựa chọn phô phang, nó là con đường duy nhất khi bạn không còn đường lùi.

02 Khi gánh nặng oằn vai:

Một thai kỳ mới giữa lúc gia đình chật vật vì bệnh tật và tài chính Khi hành trình chữa bệnh của con gái lớn bắt đầu đi vào quỹ đạo ổn định trong muôn vàn kiệt quệ, một sinh linh nữa bất ngờ gõ cửa. Linh mang thai bé thứ hai. Đáng lẽ đó phải là giọt nước mắt hạnh phúc, nhưng với Linh, nó là một nỗi hoang mang tột độ. Vốn mang cơ địa khó mang thai, khó giữ thai, tử cung bất thường, thai kỳ đầu từng sinh non, giờ đây cơ thể ấy phải gánh thêm một đứa trẻ trong khi nguồn lực tài chính đã cạn kiệt. Chị đã nghỉ việc ở trường học - cái nghề mà chị phải mất bao nhiêu năm thanh xuân mới gây dựng được. Nguồn thu nhập trong nhà dồn cả lên vai người chồng. Giữa lúc ngặt nghèo ấy, chồng Linh quyết định nghỉ việc để khởi nghiệp. Lần kinh doanh đầu tiên thất bại thảm hại, những khoản tiền vay mượn bốc hơi, dự án đứt gánh giữa đường cũng là lúc Linh sắp sinh con thứ hai. “Con thì bệnh, tài chính thì căng, công việc của mình cũng phải từ bỏ. Có lúc tôi cảm giác mình là người bất hạnh nhất thế giới”.

Có những ngày, hình ảnh người mẹ trẻ một tay cõng đứa con bệnh tật sau lưng, phía trước là bụng bầu vượt mặt lủi thủi ra vào bệnh viện đã trở thành nỗi ám ảnh xót xa. Chị không có thời gian để suy sụp quá lâu. Khi chồng vấp ngã, Linh chọn cách ở cạnh động viên: “Vấp ngã ở đâu thì đứng dậy ở đấy”. Sau khi sinh bé thứ hai, gia đình đành dắt díu nhau rời Hà Nội về quê nương nhờ ông bà nội ngoại. Giữa thời điểm ngặt nghèo của đại dịch COVID-19, với số vốn vay mượn ít ỏi còn lại, hai vợ chồng thử sức với bán hàng online. May mắn thay, sự cần cù đã bù đắp cho cơ cực. Từng đơn hàng được giao đi, từng khoản nợ được trả dần, ngọn lửa hy vọng trong căn nhà nhỏ lại được thắp lên.

Nhưng cuộc đời dường như thích thử thách sự chịu đựng của con người. Đầu năm 2024, khi việc kinh doanh đang phất lên, có lúc tạo công ăn việc làm cho hơn chục nhân viên, thì thị trường biến động. Công việc sụt giảm buộc họ phải thu hẹp quy mô, đóng cửa bớt các hạng mục. Và đúng vào lúc chông chênh nhất ấy, Linh lại phát hiện mình mang thai bé thứ ba. Linh bật cười khi nhắc lại chuyện cũ: “Ba đứa con của tôi hình như đều đến vào những thời điểm rất… trái ngang”. Nhưng lúc này, ánh mắt chị không còn sự hoảng loạn của nhiều năm trước. Họ đã từng đi qua ung thư của con, từng trắng tay, từng nợ nần chồng chất, thì hà cớ gì phải sợ hãi. Tận dụng ý tưởng làm nhà bằng container của chồng để giải quyết bài toán chỗ ở, Linh quay video ghi lại quá trình thi công và bất ngờ bén duyên với công việc sáng tạo nội dung. Một cánh cửa khép lại, và những ô cửa khác bắt đầu mở ra bằng sự bền bỉ không khuất phục.

03 "Mình biết ơn vì đã không bỏ cuộc" Cuộc đời của Diệu Linh không chỉ thử thách chị bằng bệnh tật của con hay sự bấp bênh của cơm áo gạo tiền, mà còn giáng những đòn đau vào những điểm tựa tinh thần lớn nhất. Bố ruột của Linh - người đàn ông từng là bờ vai vững chãi để chị trút bỏ mọi buồn tủi trong những đêm viện phí ngập đầu - không lâu sau đó cũng phát hiện mắc bệnh ung thư phổi. Thêm một lần nữa, hai chữ “ung thư” nghiệt ngã lại đeo bám lấy một người thân yêu nhất. Trải qua quá nhiều lằn ranh sinh tử, hệ giá trị sống trong con người Diệu Linh thay đổi hoàn toàn. Tiền bạc, sự nghiệp hay danh vọng không còn nằm ở vị trí độc tôn. Điều chị trân quý nhất trên đời chính là hơi ấm gia đình và tình nghĩa mà vợ chồng chị đã cùng nhau nắm tay đi qua thập kỷ bão giông. Chị nhìn thấy sự nỗ lực hàng nghìn lần từ người bạn đời, và đó là động lực để chính chị cũng không được phép lùi bước.

Thế nhưng, sâu thẳm trong góc khuất tâm hồn, người nhận được lời cảm ơn chân thành và sâu sắc nhất từ Linh lại chính là bản thân chị.

Sự phi thường hóa ra không nằm ở đâu xa. Nó nằm ở những đêm Linh khóc ướt đẫm gối trong vô vọng, để rồi sáng hôm sau trời vừa hửng sáng lại tự gạt nước mắt, mỉm cười xách giỏ đưa con vào viện. Nó nằm ở sự dũng cảm dám buông bỏ tấm bằng cử nhân sư phạm, dám chấp nhận làm lại từ con số âm, và dám bao dung cho những yếu đuối của chính mình. Hôm nay, con gái lớn của Linh đã 9 tuổi, vết sẹo thời gian đã khép lại bằng những lịch tái khám thưa dần trong sự ổn định. Ba đứa trẻ ríu rít quanh hiên nhà container ấm cúng. Công việc kinh doanh và làm nội dung đang mang lại những tín hiệu khởi sắc. Chị không dám mong cầu một cuộc đời hoàn hảo không tì vết, bởi chị hiểu nghịch cảnh không từ một ai. Nhưng chị có trong tay thứ vũ khí mạnh mẽ nhất: một tâm hồn đã được tôi luyện qua lửa đỏ.

Nhìn lại chặng đường dài đằng đẵng đã qua, Diệu Linh mỉm cười nhẹ nhõm. Chị không còn oán trách số phận hay thắc mắc vì sao cuộc đời lại khắc nghiệt với mình đến thế. Hạnh phúc đối với người mẹ ba con giờ đây rất đỗi mộc mạc: là một bữa cơm chiều sum họp, là tiếng cười trong trẻo của các con, và là sự bình yên sau những năm tháng kiễng chân đón giông bão. Và nếu ngoài kia, có những người mẹ đang ngập chìm trong đêm tối của tuyệt vọng, câu chuyện của Diệu Linh chính là một cái ôm siết chặt vỗ về: Một đêm khóc hận không có nghĩa là cuộc đời chấm hết. Hãy cứ khóc hết nước mắt khi lòng quá tải, nhưng khi bình minh lên, hãy dũng cảm làm điều mà người phụ nữ ấy vẫn làm từ ngàn đời nay – thức dậy, nhìn con, và quyết định sống kiên cường thêm một ngày nữa.