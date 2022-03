Đang ngủ say thì bị mẹ đánh mắng khiến tôi phải choàng tỉnh dậy, đến lúc này tôi mới ngớ người khi biết vợ đã bỏ nhà đi

Hiện tại vợ tôi đã đưa con về nhà ngoại vì một khúc mắc nhỏ, tôi xin kể ra đây, nhờ mọi người phân định giúp.

Tối hôm kia tôi đi nhậu say về muộn, chắc lúc đó cũng cỡ phải hơn 11 giờ đêm. Say quá nên tôi có nôn ọe ra sàn nhà. Bình thường thì vợ đều dọn dẹp đâu ra đấy. Bởi vì tôi cũng không phải là kẻ nát rượu, thường xuyên say xỉn.

Thế nhưng hôm đó tôi đang ngủ say bí tỉ thì choàng tỉnh giấc vì nghe thấy những tiếng quát tháo ầm ĩ và người đau điếng như bị ai đánh. Tỉnh lại, tôi giật mình thấy mẹ đang đứng trước giường. Bà vừa đập mạnh vào người tôi vừa quát mắng, oán trách tôi uống rượu không biết điểm dừng. Bà bảo tôi dậy mà dọn chứ không ai hầu được.

Lúc ấy tôi mới biết vợ đã dọn đồ, đưa con về nhà ngoại ngay trong đêm rồi. Lý do mẹ tôi có mặt ở đây thì là cô ấy dùng điện thoại của tôi nhắn tin cho bà sang. Bà tưởng con trai xảy ra chuyện, đến nơi mới biết bị con dâu lừa.

Nghe mẹ kể lại, tôi hốt hoảng khi biết chuyện mình giấu vợ đã bại lộ. Tôi uống rượu say không biết gì, chắc có tin nhắn hay cuộc gọi nên vợ mới xem điện thoại của chồng. Và cô ấy đã đọc được cuộc nói chuyện qua lại giữa tôi với mẹ lúc chiều, về khoản tiền tôi vừa gửi vào tài khoản bà.

Lương tôi 30 triệu nhưng nói dối vợ là 15 triệu. Tôi nhờ mẹ giữ hộ, cũng là phòng xa thôi. Vợ biết được, tức giận đùng đùng trả đũa chồng.

"Những lúc anh ốm bệnh, khó khăn đều là tôi bên cạnh. Vậy mà anh lại nghi ngờ vợ rồi gửi hết tiền cho mẹ giữ! Nếu vậy thì những lúc cần chăm sóc, anh gọi mẹ anh đến mà phục vụ con trai!", cô ấy tuyên bố như vậy khi tôi gọi điện.

Tôi đưa tiền cho mẹ giữ hộ, nếu vợ chồng bình yên thì sau này vẫn sẽ là của chung, đi đâu mà mất được. Thế mà cô ấy tị nạnh như thế. Tôi đã sai ở đâu cơ chứ?

