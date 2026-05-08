Kể từ khi rời Royal Lodge và chuyển đến trang trại Marsh Farm thuộc khu Sandringham, cuộc sống của Andrew Mountbatten-Windsor vốn đã không bình yên. Nhưng tối thứ Tư tuần này, mọi thứ trở nên đáng lo ngại hơn nhiều khi ông đang đi dắt chó một mình trên con đường công cộng, một người đàn ông bịt mặt bước ra từ ô tô và tiến thẳng về phía ông.

Andrew bị người lạ đe dọa ngay trước cửa nhà

Vào khoảng 7 giờ 30 tối thứ Tư, Andrew Mountbatten-Windsor đang thực hiện buổi đi dạo quen thuộc cùng những con chó của mình trên một con đường nhỏ gần Sandringham Estate, Norfolk. Cách đó khoảng 50 mét, một người đàn ông đang ngồi trong xe ô tô. Khi nhìn thấy Andrew, người này bước ra ngoài, đội mũ trùm đầu che kín mặt, và lao về phía ông trong khi hét lên.

Andrew lúc đó may mắn có một nhân viên bảo vệ tư nhân đi cùng lập tức chạy về chiếc xe của mình đỗ gần đó và lái đi với tốc độ cao. Nghi phạm được cho là đã cố chạy đuổi theo. Cảnh sát Norfolk sau đó được báo động, nhanh chóng có mặt tại hiện trường và bắt giữ người đàn ông này với tội danh tàng trữ vũ khí nguy hiểm và tình nghi vi phạm trật tự công cộng. Nghi phạm được đưa về Trung tâm điều tra hình sự King's Lynn để thẩm vấn và hiện vẫn đang bị tạm giam.

Vụ việc xảy ra trên đất công, gần khu Sandringham Royal Parkland tức là nằm hoàn toàn ngoài phạm vi bảo vệ của hệ thống an ninh hoàng gia. Theo The Telegraph, Andrew sau đó đã bị ảnh hưởng tâm lý rõ rệt và được yêu cầu cung cấp lời khai, cùng với viên bảo vệ tháp tùng ông.

Cuộc sống không an toàn ở Norfolk

Đây không phải lần đầu xảy ra sự cố tại Marsh Farm kể từ khi Andrew dọn về đây cuối năm ngoái. Đầu tháng Tư, một người đàn ông và một phụ nữ bị phát hiện leo qua cổng vào trang trại và đứng trên hàng rào nhìn vào phía trước ngôi nhà. Họ chỉ rời đi khi đội bảo vệ của Andrew phản ứng.

Để đối phó với tình trạng này, Andrew được cho là đã dựng một nhà di động lớn màu trắng trong khuôn viên để làm nơi ở tạm cho nhân viên an ninh. Hàng rào chu vi cao 1,8 mét và hệ thống camera CCTV cũng đã được lắp đặt. Vùng cấm bay bao phủ Sandringham Estate cũng được mở rộng để bao gồm cả Marsh Farm.

Vấn đề là Sandringham vốn phần lớn mở cửa cho công chúng, điều đó có nghĩa là Andrew không hưởng bất kỳ sự bảo vệ đặc biệt nào như khi còn sống trong vành đai an ninh hoàng gia ở Windsor. Và thực tế đó ngày càng trở nên rõ ràng hơn qua từng sự cố.

Năm 2024, Vua Charles đã rút lại trợ cấp cá nhân và nguồn bảo vệ an ninh nhà nước dành cho Andrew. Động thái này được cho là nằm trong áp lực buộc ông rời khỏi Royal Lodge. Kể từ khi chuyển về Norfolk theo thỏa thuận, an ninh trở thành mối lo thường trực.

Một nguồn thạo tin nói với The Telegraph rằng vụ việc tối thứ Tư cho thấy an ninh cho Andrew cần được xem xét lại một cách nghiêm túc và cân xứng với mức độ nổi tiếng của ông. Andrew hiện vẫn đang bị điều tra sau khi bị bắt giữ hồi tháng Hai với cáo buộc sai phạm trong công vụ, và chưa xuất hiện công khai kể từ đó. Theo những người biết ông, mỗi buổi tối Andrew thường đi dạo một mình cùng những con chó. Đó dường như là khoảng thời gian riêng tư hiếm hoi còn lại.

*Theo The Telegraph

Diệp Anh