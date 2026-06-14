Dưới cái nóng như đổ lửa của những ngày hè, vị giác của chúng ta thường có xu hướng "biểu tình", những món ăn nhiều dầu mỡ hay quá bổ dưỡng bỗng trở nên ngấy và khó nuốt. Lúc này, một mâm cơm thanh đạm với bát canh chua thanh mát, đĩa rau luộc ngọt lành cùng một món mặn đậm đà chính là "cứu cánh" hoàn hảo nhất cho cả gia đình.

Không cần phải là những đầu bếp chuyên nghiệp hay chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ, chỉ với những nguyên liệu gần gũi, quen thuộc và một chút khéo léo trong cách kết hợp, bạn đã có thể biến tấu thực đơn cả nửa tháng không lo trùng lặp. Hãy cùng lướt qua hình ảnh 10 mâm cơm chuẩn vị "cơm mẹ nấu" ngay dưới đây để lưu lại bí kíp giải nhiệt cho cả nhà nhé!

Thực đơn mâm cơm 1 gồm

Thực đơn mâm cơm 2 gồm xào thập cẩm nấm, đùi gà và cà rốt, canh sườn heo khoai mỡ ngô, đậu nành xào đậu phụ khô, cá vược hấp, tôm luộc sả.

Thực đơn mâm cơm 3 gồm đậu nành xào thịt heo, hẹ xào trứng, tôm sông nhỏ xào, rau xào đậu hũ chiên.

Thực đơn mâm cơm 4 gồm thịt bò xào ớt chuông, cánh gà sốt mật ong, tôm sốt me, rau bina xào.

Thực đơn mâm cơm 5 gồm đùi gà kho, khoai tây xào giăm bông, rau dền đỏ xào, canh cà chua tôm trứng.

Thực đơn mâm cơm 6 gồm thịt heo chua ngọt với dứa, tôm kho, sườn heo chua ngọt, rau ngó xuân xào.

Thực đơn mâm cơm 7 gồm thịt heo xào ngồng tỏi, gà kho, giá đỗ xào giấm thơm, rau muống xào.

Thực đơn mâm cơm 8 gồm sườn heo kho, măng tây xào tôm, ớt chuông xanh xào thịt heo, thịt bò hầm củ cải trắng.

Thực đơn mâm cơm 9 gồm chả tôm, đậu nành xào thịt heo, canh chua đậu que, súp trứng cà chua.

Thực đơn 10 gồm củ năng xào đậu phụ khô, vịt kho bia, trứng bác cà chua, canh cá viên.



