"Hôm nay ăn gì?": Lưu ngay 10 thực đơn cơm gia đình siêu ngon, chuẩn vị ngày hè
Mùa hè oi bức với những cái nắng gay gắt luôn là "nỗi ác mộng" của các bà nội trợ khi phải đối mặt với câu hỏi quen thuộc: "Hôm nay ăn gì?". Làm sao để bữa cơm vừa đủ chất, thanh mát, giải nhiệt lại vừa nhanh gọn để không phải đứng bếp quá lâu?
Dưới cái nóng như đổ lửa của những ngày hè, vị giác của chúng ta thường có xu hướng "biểu tình", những món ăn nhiều dầu mỡ hay quá bổ dưỡng bỗng trở nên ngấy và khó nuốt. Lúc này, một mâm cơm thanh đạm với bát canh chua thanh mát, đĩa rau luộc ngọt lành cùng một món mặn đậm đà chính là "cứu cánh" hoàn hảo nhất cho cả gia đình.
Không cần phải là những đầu bếp chuyên nghiệp hay chuẩn bị nguyên liệu cầu kỳ, chỉ với những nguyên liệu gần gũi, quen thuộc và một chút khéo léo trong cách kết hợp, bạn đã có thể biến tấu thực đơn cả nửa tháng không lo trùng lặp. Hãy cùng lướt qua hình ảnh 10 mâm cơm chuẩn vị "cơm mẹ nấu" ngay dưới đây để lưu lại bí kíp giải nhiệt cho cả nhà nhé!