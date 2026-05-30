4 cách vàng để ăn vải thiều mà không gây nóng trong người lại trừ thấp hàn, bổ dưỡng toàn thân, đẹp da

Việc dành cả ngày trong phòng điều hòa và ăn uống đồ lạnh trong mỗi bữa ăn dẫn đến sự tích tụ hàn khí và ẩm thấp trong cơ thể. Nhiều người chỉ uống trà thảo dược để giảm nhiệt trong người mà không biết rằng mùa hè là thời điểm tốt nhất để điều trị các bệnh mùa đông và bổ sung dương khí để thải hàn.

Vải thiều là "loại trái cây dương thuần khiết" - là loại trái cây đặc trưng của mùa hè và là món quà từ thiên nhiên. Nó có tính ấm, giúp bổ sung năng lượng dương cho cơ thể, loại bỏ hàn khí và ẩm thấp tích tụ suốt cả năm.

Nhiều người ngần ngại ăn vải thiều vì sợ chúng gây nóng trong người, khô miệng và nổi mụn. Thực ra, vấn đề không nằm ở bản thân quả vải thiều, mà là ở việc mọi người ăn một lượng vải thiều tươi quá nhiều và quá thường xuyên! Khi bạn nấu chín hoặc kết hợp với các nguyên liệu khác, chúng sẽ dịu nhẹ và bổ dưỡng, không gây nóng trong người và tốt cho cả gia đình cùng thưởng thức.

Hôm nay chúng tôi chia sẻ 4 cách tuyệt vời để thưởng thức vải thiều vào mùa hè. Chúng rất đơn giản, dễ làm và bổ dưỡng, phù hợp với các thói quen tốt cho sức khỏe theo mùa, giúp bạn dễ dàng cải thiện thể trạng!

1. Chè vải, củ hoa huệ và hạt sen

Món ăn này giúp thư giãn tinh thần, cung cấp dưỡng chất nhẹ nhàng mà không gây khô miệng. Đây là cách ăn vải truyền thống nhất vào mùa hè. Nó giúp trung hòa nhiệt độ, bổ tim mạch và hỗ trợ giấc ngủ, rất phù hợp để cả gia đình cùng thưởng thức hàng ngày.

Nguyên liệu: 10 quả vải tươi, 15g củ hoa huệ khô, 20g hạt sen, 10g kỷ tử, một nhúm đường phèn.

Cách làm món chè vải, củ hoa huệ và hạt sen

Bước 1: Ngâm củ hoa huệ và hạt sen trong nước ấm khoảng 20 phút trước khi chế biến. Sau đó rửa sạch lại rồi để ráo. Bóc vỏ và loại bỏ hạt của từng quả vải, rửa sạch lại phần cùi, để riêng. Rửa sạch kỷ tử và để ráo.

Bước 2: Cho tất cả các nguyên liệu vào nồi, trừ đường phèn và kỷ tử. Sau đó thêm lượng nước vừa đủ rồi bật bếp, đun sôi. Sau khi nước sôi, bạn giảm lửa nhỏ và ninh trong khoảng 25 phút, đến khi hạt sen chín mềm. Cuối cùng thêm đường phèn vào, khuấy đều và nấu thêm khoảng 5 phút cho tan hoàn toàn, thêm kỷ tử. Sau đó bạn lấy món ăn ra là có thể thưởng thức.

Lợi ích sức khỏe

Vải tươi có tính ấm, khi kết hợp với củ hoa huệ (bổ âm, làm ẩm) và hạt sen (bổ tỳ, dưỡng tim), tạo nên sự cân bằng hoàn hảo cho tính ấm của món ăn. Vải không chỉ làm ấm, bổ dương khí và trừ hàn cho cơ thể mà còn giúp đầu óc minh mẫn, giảm cáu gắt, mất ngủ và mệt mỏi trong mùa hè. Vị ngọt dịu nhẹ, được cả người già và trẻ em yêu thích.

2. Nước vỏ vải

Đây là thứ nước có thể giúp làm giảm tính nóng của vải. Hầu như khi ăn vải, 90% mọi người thường loại bỏ phần vỏ vải mà không biết đó là một thành phần làm mát tự nhiên.

Nguyên liệu: Một nắm vỏ vải tươi, lượng nước vừa đủ.

Cách nấu nước vỏ vải

Bước 1: Sau khi bóc vỏ vải ra, bạn dùng bột mì, chút muối pha với nước rồi thả vỏ vải vào, rửa sạch. Việc dùng bột mì để rửa vỏ vải có thể giúp loại bỏ bụi bẩn và tạp chất bám trên bề mặt. Sau đó rửa sạch nhiều lần với nước, rồi để ráo.

Bước 2: Tiếp theo bạn cho vỏ vải đã rửa sạch vào nồi, thêm lượng nước vừa đủ rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó giảm lửa nhỏ và nấu trong khoảng 15 phút. Sau khi nấu xong thì lọc lấy phần nước và để nguội đến nhiệt độ ấm và uống như trà. Bạn có thể ăn phần thịt vải cùng nước vỏ vải để giảm tính nóng.

Lợi ích sức khỏe

Y học cổ truyền cho rằng "thịt vải có tính nóng, vỏ vải có tính mát", nghĩa là thịt vải bổ dương, vỏ vải thanh nhiệt. Uống một bát nước vỏ vải sau khi ăn vải có thể trung hòa hiệu quả nhiệt trong người, ngăn ngừa khô miệng, khó chịu ở cổ họng, mụn trứng cá và viêm nhiễm. Nó thanh nhiệt, giảm nhờn rít và nhẹ nhàng loại bỏ ẩm thấp, là một phương pháp chăm sóc sức khỏe mùa hè không tốn kém.

3. Canh gà vải thiều

Đây là món ăn bổ khí huyết, trừ hàn thấp và cực ngon miệng. Những người hay bị lạnh tay chân, sợ lạnh, thể trạng yếu và cảm thấy đau nhức khi tiếp xúc với điều hòa nên ăn loại canh bổ dưỡng này thường xuyên hơn.

Nguyên liệu: Nửa con gà, 12 quả vải, 3 lát gừng, 4 quả táo đỏ, một nhúm muối.

Cách nấu canh gà vải thiều

Bước 1: Sơ chế sạch rồi chặt thịt gà thành từng miếng nhỏ. Sau đó cho thịt gà vào nồi, thêm nước và đặt lên bếp để chần. Khi nước sôi, hớt sạch bọt máu rồi vớt ra và rửa sạch với nước ấm. Bóc vỏ quả vải và loại bỏ hạt, rửa sạch lại thịt vải, để riêng dùng sau.

Bước 2: Cho thịt gà đã chần vào nồi đất, thêm lượng nước vừa đủ, gừng thái lát và táo đỏ, rồi đun sôi trên lửa lớn. Sau đó chỉnh về mức lửa nhỏ và hầm trong 30-40 phút. Tiếp đó cho phần thịt vải vào nồi, tiếp tục nấu nhỏ lửa trong khoảng 15 phút. Thêm một chút muối cho vừa ăn rồi tắt bếp. Món ăn này nhẹ nhành và không béo ngậy.

Lợi ích sức khỏe

Thịt gà bổ dưỡng, giúp tăng cường sức khỏe, trong khi vải thiều làm ấm cơ thể và trừ hàn. Sự kết hợp của 2 thành phần này mang lại lợi ích dinh dưỡng tuyệt vời. Nó có thể cải thiện hiệu quả các vấn đề như hàn thấp, thiếu khí huyết, mệt mỏi và sợ lạnh vào mùa hè. Đây là một thức uống dịu nhẹ và bổ dưỡng, không gây ngấy. Những người có thể trạng yếu trong thời tiết chuyển mùa có thể ăn thường xuyên để dần dần cải thiện sức khỏe.

4. Chè táo, vải và tứ vị

Món ăn này giúp bổ tỳ vị, trừ thấp, thích hợp cho mọi mùa. Vào mùa hè, khi độ ẩm cao, tỳ vị suy yếu, chán ăn, bạn nhất định phải lưu lại công thức món chè này!

Nguyên liệu: 1 quả táo, 8 quả vải, 10g củ mài, 10g hạt sen, hạt gorgon (hay còn gọi là hạt khiếm thực) và 10g nấm phục linh.

Cách làm chè táo, vải và tứ vị

Bước 1: Bóc vỏ và bỏ hạt vải. Rửa sạch và ngâm hạt sen, nấm phục linh, hạt gorgon trong 30 phút trước để chúng ngấm nước hoàn toàn. Nếu bạn sử dụng củ mài khô thì cũng ngâm cùng 3 nguyển liệu trên. Rửa sạch và gọt vỏ táo, sau đó cắt thành từng miếng. Bỏ lõi vải và để riêng.

Bước 2: Cho tất cả nguyên liệu vào nồi, thêm nước và đun nhỏ lửa trong 30 phút. Táo đã ngọt nên bạn không cần phải thêm đường vào.

Lợi ích sức khỏe

Món ăn này được coi là "Bài thuốc Tứ vị" vốn là một phương thuốc được công nhận có tác dụng bổ tỳ vị và trừ thấp. Kết hợp với táo, giúp bổ dạ dày và thúc đẩy sản sinh dịch cơ thể, vải giúp làm ấm dương khí và bổ huyết. Món ăn - bài thuốc, có tính chất dịu nhẹ, không quá nóng cũng không quá lạnh. Nó đặc biệt hiệu quả trong điều trị tỳ vị yếu, tích tụ thấp, khó tiêu, chướng bụng và phù nề vào mùa hè, giúp nhẹ nhàng bổ tỳ vị. Uống hàng ngày rất có lợi.

Dân gian vốn có câu: Xuân hè bồi bổ dương khí, thu đông bồi bổ âm khí. Vào mùa hè, không cần thiết phải dùng đến các loại thảo dược đắt tiền một cách mù quáng; vải thiều theo mùa là nguyên liệu tốt nhất để giữ gìn sức khỏe. Chỉ cần nắm vững cách chế biến và ăn uống đúng cách, bạn có thể tránh được những tác hại của nhiệt độ cao và an toàn bồi bổ dương khí, trừ hàn, tăng cường chức năng tỳ vị và bổ huyết.

Ăn vải theo 4 cách này vào mùa hè có thể giúp loại bỏ hàn khí và ẩm thấp khỏi cơ thể, bổ sung dương khí, giúp bạn tràn đầy năng lượng và ít bị ốm hơn suốt mùa hè, đồng thời giúp bạn ít bị cảm lạnh và bệnh tật hơn vào mùa thu và mùa đông!