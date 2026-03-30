Từng quen sống trong nhung lụa tại dinh thự 30 phòng ngủ xa hoa, cựu Vương tử Andrew dường như vẫn chưa chấp nhận được thực tại phũ phàng sau hàng loạt bê bối. Trong nỗ lực chuyển đến nơi ở mới, những đòi hỏi cải tạo đắt đỏ và vô lý của ông đang vắt kiệt sự kiên nhẫn của Vua Charles.

Thậm chí, nhiều nguồn tin thân cận hoàng gia tiết lộ một sự thật cay đắng: Nếu không biết điểm dừng, cựu Vương tử tai tiếng này hoàn toàn có thể phải trải qua những ngày tháng tiếp theo trong một chiếc xe nhà kéo (static caravan) tồi tàn vốn chỉ dành cho nhân viên.

Những đòi hỏi xa hoa vắt kiệt sự kiên nhẫn của nhà vua

Cựu Vương tử Andrew dường như đang "đùa với lửa" khi liên tục đưa ra những yêu cầu cải tạo vượt sức tưởng tượng đối với anh trai mình. Sau những lùm xùm chấn động liên quan đến tỷ phú tai tiếng Jeffrey Epstein, ông đã bị buộc phải thu xếp rời khỏi Royal Lodge, một dinh thự lộng lẫy với quy mô lên tới 30 phòng ngủ.

Thế nhưng, thói quen tiêu xài hoang phí của vị cựu Vương tử này dường như vẫn không hề thay đổi. Trong quá trình chuẩn bị chuyển đến cơ ngơi mới mang tên Marsh Farm, Andrew liên tục đưa ra các yêu sách khiến cả gia đình hoàng gia phải ngao ngán. Điển hình nhất có thể kể đến yêu cầu sau: Toàn bộ rèm cửa từ dinh thự cũ phải được tháo dỡ một cách cẩn thận, mang đi chỉnh sửa lại kích thước và treo lên ở nhà mới với chi phí vô cùng đắt đỏ do đích thân nhà vua chi trả.

Chưa dừng lại ở đó, những tác phẩm nghệ thuật đắt giá cũng phải được tháo dỡ và di dời bởi Gander & White. Lựa chọn này vô cùng tốn kém: Đây là một công ty vận chuyển chuyên nghiệp với mức giá dịch vụ lên tới 15.000 bảng Anh cho mỗi đội thi công. Theo tờ The Mail on Sunday, Vua Charles đang vô cùng tức giận bởi một lý do duy nhất: Ông không muốn phải thanh toán thêm bất kỳ khoản phí nào ngoài những gì bản thân đã ưu ái bỏ ra.

Nguy cơ bơ vơ trong chiếc "nhà di động" cũ kỹ

Quá trình cải tạo cơ ngơi Marsh Farm hiện đang diễn ra với tốc độ chậm chạp đến đau khổ, nguyên nhân chính xuất phát từ việc Andrew nhất quyết chờ đợi mọi thứ phải đạt đúng "tiêu chuẩn" khắt khe của mình. Dù căn nhà mới chỉ cần được trát lại tường và đi lại hệ thống điện, nhưng sự xét nét của ông đang làm đình trệ toàn bộ tiến độ.

Một nguồn tin nội bộ đã lên tiếng cảnh báo: Nếu Andrew không sớm hoàn tất việc dọn đồ, Vua Charles sẽ không ngần ngại đẩy ông ra khỏi chỗ ở hiện tại nếu cần không gian cho những việc khác. Điều này dẫn tới một viễn cảnh vô cùng tồi tệ: Vị cựu Vương tử có thể sẽ phải ngủ tạm trong một chiếc xe nhà kéo trị giá vỏn vẹn 26.000 bảng Anh, hiện đang được kê chênh vênh trên những tảng gạch tại khu Marsh Farm.

Chiếc xe này được cho là mẫu Willerby Meridian Lodge với thiết kế hai phòng ngủ vô cùng khiêm tốn. Không còn những tấm thảm lót sàn dệt tay xa xỉ, không gian bên trong chỉ được trang trí bằng một chút thảm màu nâu, xám xen lẫn sàn nhựa vinyl rẻ tiền. Căn nhà di động này có một khu vực bếp, một phòng khách nhỏ, hai phòng tắm hẹp và các phòng ngủ chỉ vừa đủ kê những vật dụng thiết yếu nhất.

Điều trớ trêu là một nguồn tin khác lại tiết lộ một chi tiết bất ngờ: Cựu Vương tử Andrew đã bắt đầu ghé thăm và tá túc tạm tại chiếc xe kéo này, thậm chí ông còn tỏ ra thích thú vì cảm giác sống trong không gian chật hẹp mang lại cho ông một trải nghiệm "mới lạ" chưa từng có.