"Crash Landing On You" vừa hết, Hyun Bin liền xác nhận đóng phim mới, trở thành lính đặc vụ giải cứu người thương

Sáng ngày 21/2, công ty chủ quản của Hyun Bin là VAST Entertainment bất ngờ đưa ra thông báo nam diễn viên sẽ quay lại màn ảnh rộng với bộ phim điện ảnh có tên Bargaining (tạm dịch: Trả giá).

Đây là dự án tiếp theo của Hyun Bin sau thành công của bom tấn truyền hình Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) kết thúc hồi cuối tuần qua, và cũng là dự án điện ảnh mới nhất của nam diễn viên sau The Negotiation (Cuộc đàm phán sinh tử), đóng cùng với Son Ye Jin, được phát hành hồi năm 2018.

Bài báo tiết lộ thông tin Hyun Bin sẽ tái xuất màn ảnh rộng với dự án điện ảnh có tên Bargaining.

Theo như phía nhà sản xuất, dự án phim Bargaining có nội dung xoay quanh một vụ bắt cóc diễn ra ở Trung Đông và đặc vụ có nhiệm vụ nỗ lực giải cứu các con tin,

Kết hợp với nam diễn viên phim Crash Landing On You trong dự án lần này chính là “ông hoàng phòng vé” Hwang Jung Min. Trong phim, Hyun Bin sẽ đảm nhiệm vai đặc vụ tinh anh của NIS, người sẵn sàng hy sinh mạng sống để cứu con tin, trong đó có cả người con gái sẽ khiến anh rung động. Trong khi đó, Hwang Jung Min sẽ vào vai một nhà ngoại giao bay đến Trung Đông để làm việc trong suốt cuộc khủng hoảng.

Hyun Bin sẽ kết hợp cùng với Hwang Jung Min trong dự án điện ảnh Bargaining.

Đại diện công ty chủ quản của Hyun Bin cũng nói thêm: “Dự án điện ảnh Bargaining sẽ được quay tại các địa điểm ở nước ngoài. Thông qua bộ phim sắp ra mắt này, Hyun Bin sẽ thể hiện một kiểu diễn xuất ấn tượng mới, hoàn toàn khác biệt với dự án cuối cùng của anh ấy".

Hyun Bin hứa hẹn sẽ mang đến một vai diễn mới mẻ trong dự án điện ảnh Bargaining.

Cách đó không lâu, vai diễn chàng quân nhân Jung Hyuk của Hyun Bin trong Crash Landing On You, đóng cặp cùng với Son Ye Jin đã chính thức đánh bại nhiều đối thủ nặng ký để trở thành phim truyền hình ăn khách nhất lịch sử đài tvN. Trong khi cơn sốt này vẫn còn chưa dứt, việc nam diễn viên đã xác nhận quay trở lại màn ảnh càng khiến người hâm mộ vô cùng phấn khích.

Vai diễn trong phim Crash Landing On You giúp Hyun Bin nhận được sự yêu thích rất lớn từ phía khán giả.

Được biết, Bargaining sẽ do Im Soon Rye làm đạo diễn. Đây chính là người từng đứng sau thành công của phim điện ảnh Little Forest phát hành hồi năm 2018. Hiện tại, dự án điện ảnh mới của Hyun Bin vẫn chưa công bố ngày chiếu chính thức.