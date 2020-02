"Crash Landing On You" tập cuối: Kết thúc viên mãn cho Son Ye Jin - Hyun Bin, mãn nguyện cảnh hôn lãng mạn của đôi trẻ

Hành trình 16 tập phim Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) với sự góp mặt của bộ đôi diễn viên chính là Hyun Bin và Son Ye Jin đã chính thức khép lại vào tối 16/2. Sau bao sóng gió dành cho cặp đôi chính, Crash Landing Landing On You cuối cùng cũng đã mang đến cho người xem một cái kết đúng với mong muốn của phần đông khán giả,

Thế nhưng ngay cả khi là một happy ending dành cho cặp đôi chính, đứa con tinh thần của đạo diễn Park Ji Eun vẫn chưa làm thỏa lòng của khán giả khi cặp đôi phụ là Seo Dan (Seo Ji Hye) và Goo Seung Joon (Kim Jung Hyun) lại chịu cảnh sinh ly tử biệt.

Vì vết thương khá nặng sau cuộc giải cứu Seo Dan nên Goo Seung Joon đã trút hơi thở cuối cùng trong vòng tay của người thương.



Quay lại với những diễn biến của cặp đôi chính, cuối cùng sau nhiều ngày hôn mê sâu Se Ri đã tỉnh lại! Điều đầu tiên mà cô muốn làm chính là đi gặp Jung Hyuk và biệt đội quân nhân Bắc Hàn sau khi nghe tin họ bị áp giải về nước. Nhìn thấy Jung Hyuk, Se Ri đã nén cơn đau chạy đến bên người thương và nói lời yêu trong tiếc nuối. Tuy nhiên, hai người vẫn tin rằng sẽ có ngày gặp lại nhau tại Thụy Sĩ như lời đã hứa.

Se Ri ôm Jung Hyuk nói lời từ biệt ngay trên bờ biên giới.

Thực hiện đúng lời hứa, Se Ri đã trở lại Thụy Sĩ với mong muốn gặp lại Lee Jung Hyuk. Dù cơ hội gặp được người thương là không có cô cũng muốn thử. Trong lúc nhảy dù thưởng thức cảnh ở Thụy Sĩ, một lần nữa Se Ri lại gặp sự cố gió to mà đáp xuống. Lần này bên dưới điểm đáp, Se Ri đã gặp được người đàn ông mà cô chờ đợi bấy lâu nay. Cuối cùng thì Lee Jung Hyuk đã thực hiện được lời hứa gặp nhau.

Cuộc trùng phùng đầy hạnh phúc với nụ hôn lãng mạn của Lee Jung Hyuk và Yoon Se Ri đã chính thức khép lại chặng đường 16 tập phim của Crash Landing On You. Cả hai cùng nhau tạo nên một tổ ấm mới tại đất trời Thụy Sĩ. Mỗi nhân vật đều tìm được con đường hạnh phúc riêng cho mình. Một cái kết có hậu đầy cảm động.



Jung Hyuk và Se Ri trao cho nhau nụ hôn đầy ngọt ngào trên đất Thụy Sĩ.

Cả hai quyết định sẽ đến Thụy Sĩ sinh sống và xây dựng hạnh phúc.

Tiếp nối khung giờ thứ Bảy - Chủ Nhật của Crash Landing On You sẽ là Hi Bye, Mama! của Kim Tae Hee. Phim dự kiến lên sóng tập 1 vào ngày 22/1 trên đài tvN.