"Crash Landing On You" tập cuối: Son Ye Jin - Hyun Bin có happy ending, khán giả vẫn hụt hẫng vì điều này

Sau gần 2 tháng "gây bão" trên toàn Châu Á, Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) đã chính thức khép lại với cái kết nửa gây "tăng xông", nửa làm an lòng hội fan cứng trước drama tình yêu xen lẫn chính trị đầy hấp dẫn của chàng quân nhân Bắc Hàn Jung Hyuk (Hyun Bin) và nàng tài phiệt Nam Hàn Se Ri (Son Ye Jin).

Trải qua nhiều sóng gió, Jung Hyuk và Se Ri cũng đã có một "happy ending", tuy nhiên để được hạnh phúc trọn vẹn, không bị ngăn cách, cả hai buộc lòng phải rời xa quê hương và đến Thụy Sĩ xây dựng tổ ấm.

Jung Hyuk và Se Ri quyết định đến Thụy Sĩ để xây dựng tổ ấm.

Với cái kết viên mãn dành cho cặp đôi chính, biên kịch Park Ji Eun cuối cùng đã lấy lại được lòng tin của các "mọt phim" sau lần khiến người xem thất vọng não nề cho cái kết của Vì sao đưa anh tới. Tuy nhiên việc nhà sản xuất từng úp mở chuyện nhân vật Se Ri sẽ sinh cho Jung Hyuk 2 đứa con, cùng loạt "thính" với hình ảnh các diễn viên ẵm con nít được lan truyền trên mạng nhưng bị "bỏ bom" vào phút cuối đã khiến khán giả không khỏi hụt hẫng cho cái kết của bộ phim.

Ngoài ra xuyên suốt 16 tập phim, đôi trẻ Jung Hyuk và Se Ri không hề có bất kỳ cảnh "xôi thịt" nào, ngoại trừ cảnh hôn cũng khiến người vô cùng tiếc nuối.

Khán giả ngớ người vì bị "bỏ bom" ở phần kết Crash Landing On You.

Crash Landing on You đã chính thức khép lại sau 16 tập phim. Hi Bye, Mama! của "chị đẹp" Kim Tae Hee sẽ kế nhiệm khung giờ phát sóng cuối tuần 20g00 (giờ địa phương), thứ Bảy và Chủ Nhật hàng tuần trên kênh truyền hình tvN.