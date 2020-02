Hậu trường "Crash Landing On You": Son Ye Jin suýt đè lên người Hyun Bin vì ôm vồ vập, diễn cảnh hôn gây chú ý

Kết thúc hành trình 2 tháng với 16 tập phim được lên sóng, Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) với sự tham gia của bộ đôi diễn viên chính là Hyun Bin và Son Ye Jin đã để lại dấu ấn cực lớn trong lòng khán giả cả trong và ngoài.

Với rating chạm mốc 24% cho tập cuối, Crash Landing On You chính là "cú nổ" lớn nhất của đài tvN tính tới thời điểm hiện tại. Để đáp lại sự yêu thích của khán giả, ngay sau khi tập 16 kết thúc nhà sản xuất cũng đã nhanh chóng tung ra video hậu trường hé lộ các cảnh quay trong tập cuối.

Clip hậu trường mở đầu bằng phân cảnh chia tay đẫm nước mắt của Se Ri (Son Ye Jin) và Jung Hyuk (Hyun Bin) sau khi nhìn thấy người thương bị quân đội Bắc Hàn áp giải về nước. Xem khoảnh khắc này, khán giả phải nể phục bởi độ nhập tâm tuyệt đối của Son Ye Jin khi nữ diễn viên bật khóc như chính bản thân cô cũng đang rơi vào tình huống của nhân vật trong phim.

Son Ye Jin nhập tâm tuyệt đối vào cảnh quay đòi hỏi cảm xúc.

Tiếp đến ở phân cảnh cả hai gặp nhau tại Thụy Sĩ. Để có được những thước hình đẹp nhất trên phim, Son Ye Jin đã phải diễn cảnh chạy đến ôm Hyun Bin rất nhiều lần đến nổi "chị đẹp" suýt đè lên người chàng đại úy Jung Hyuk.

Son Ye Jin suýt đè lên người Hyun Bin vì diễn cảnh ôm.

Chưa dừng lại ở đó, ở cảnh cả hai hôn nhau, người hâm mộ cũng đặc biệt chú ý đến hành động Son Ye Jin lấy tay bám víu vào vạt áo của Hyun Bin trông như đôi tình nhân thực thụ.

Son Ye Jin bám lấy tay bám vào người Hyun Bin khi diễn cảnh hôn.

Về phía cặp đôi phụ, khác với những gì diễn ra trong phim, hậu trường cảnh chia ly của cặp đôi Seo Dan (Seo Ji Hye) và Goo Seung Joon (Kim Jung Hyun) lại ngập tràn những tiếng cười khi cả hai liên tục trêu đùa nhau.

Seo Dan và Kim Jung Hyun vui vẻ trên hậu trường Crash Landing On You.

Tiếp nối khung giờ thứ Bảy - Chủ Nhật của Crash Landing On You sẽ là Hi Bye, Mama! của Kim Tae Hee. Phim dự kiến lên sóng tập 1 vào ngày 22/2 trên đài tvN.