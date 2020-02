"Crash Landing On You" tung bộ ảnh "siêu tình" của Hyun Bin và Son Ye Jin, tiết lộ ý nghĩa loài hoa xuất hiện ở cuối phim

Sau hơn hai tháng khiến người hâm mộ "mất ăn mất ngủ", Crash Landing On You (Hạ cánh nơi anh) đã chính thức khép lại với cái kết viên mãn dành cho chuyện tình đầy éo le của chàng quân nhân Bắc Hàn Jung Hyuk (Hyun Bin) và nàng tài phiệt Nam Hàn Se Ri (Son Ye Jin).

Xuyên suốt 16 tập vừa qua, cặp đôi Hyun Bin và Son Ye Jin đã mang đến cho người xem những cung bậc cảm xúc từ vui, buồn, đau khổ và vỡ òa trong hạnh phúc vì sau tất cả, cả hai đã có được một happy ending đúng với mong muốn của người xem.

Ngay sau khi bộ phim kết thúc, nhà đài tvN cũng nhanh chóng tung ra bộ ảnh "siêu xịn" của bộ đôi Jung Hyuk và Yoon Se Ri với khung cảnh được chụp tại đất nước Thụy Sĩ - nơi mà cả hai quyết định sẽ "hạ cánh" để xây dựng tổ ấm cho mình.

Hyun Bin và Son Ye Jin xuất hiện vô cùng đẹp đôi trong Crash Landing On You.

Theo tiết lộ từ nhà sản xuất, nhành hoa mà Jung Hyuk tặng Se Ri khi cả hai gặp lại nhau trên đất Thụy Sĩ có tên là hoa Nhung tuyết. Đây là một loài hoa mang ý nghĩa rất đặc biệt trong tình yêu rằng một người đàn ông khi tặng hoa Nhung tuyết cho một người phụ nữ thì cô ấy sẽ mãi mãi thuộc về anh và sẽ không bao giờ để mắt đến bất kỳ người đàn ông khác.

Nhành hoa mà Jung Hyuk tặng Se Ri mang ý nghĩa vô cùng đặc biệt trong tình yêu.

Trước đó trong tiệc mừng công diễn ra tối 16/2, Son Ye Jin cũng đã gửi lời cảm ơn đến nhà sản xuất cũng như bạn diễn chính Hyun Bin đã mang đến cho cô những khoảnh khắc vô cùng đáng nhớ khi thực hiện Crash Landing On You: "Khi hoá thân vào vai Se Ri, tôi đã cười nhiều và cũng khóc rất nhiều. Tôi thực sự cảm thấy hạnh phúc. Cảm ơn vì đã cho tôi cơ hội để có thể tham gia vào một tác phẩm tuyệt vời, chiếm một phần lớn trong sự nghiệp diễn xuất của mình. Gửi lời cảm ơn tất cả vì đã yêu thích bộ phim này. Nhờ có mọi người mà tôi đã có thể cố gắng đến giây phút cuối cùng để hoàn thành tốt bộ phim".

Son Ye Jin và Hyun Bin xuất hiện như một đôi tình nhân thực thụ.

Crash Landing On You tiếp tục là bước ngoặc lớn trong hành trình diễn xuất của bộ đôi Hyun Bin và Son Ye Jin. Hy vọng trong thời gian tới, cặp đôi sẽ tiếp tục trở thành "tình nhân" của nhau trong các dự án truyền hình khác để làm thỏa lòng sự yêu thích của khán giả.

Tiếp nối khung giờ thứ Bảy - Chủ Nhật của Crash Landing On You sẽ là Hi Bye, Mama! của Kim Tae Hee. Phim dự kiến lên sóng tập 1 vào ngày 22/1 trên đài tvN.