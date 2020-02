"Itaewon Class": Hóa ra người bị Park Seo Joon tiếp tay cho ăn tát chính là bà thím trùm tám chuyện ở "Crash Landing On You"

Itaewon Class - Tầng lớp Itaewon chắc chắn là phim Hàn được quan tâm nhất ở thời điểm này nhờ bộ đôi diễn viên Park Seo Joon và Kim Da Mi quá đỉnh, kịch bản hài hòa giữa lãng mạn, kịch tính và hài hước.

Đóng góp vào thành công chung của phim ngoài dàn cast chính chỉ muốn "bắt về nuôi" thì Itaewon Class còn khiến dân tình xem phim không thể không cười khi có sự xuất hiện của nữ diễn viên Cha Chung Hwa - bà trùm tám chuyện trong Crash Landing On You.

Bà thím sang chảnh, ỷ có quyền, thích "lên gân" trong Itaewon Class do diễn viên Cha Chung Hwa thể hiện, đang là những cây cười chủ lực cho bộ phim.

Nếu từng xem qua Crash Landing On You, hẳn khán giả cũng không thể nào quên cô Yang Ok Geum và hội chị em Bắc Hàn thích buôn chuyện, thích đi săm soi nhà của Jung Hyuk (Hyun Bin) và Se Ri (Son Ye Jin) nhưng lại sở hữu tính cách lại vô cùng hài hước, nói câu nào cũng đều khiến khán giả cười ngất thì trong Itaewon Class, khán giả cũng bắt gặp biểu cảm hài hước này của Cha Chung Hwa.

Tuy nhiên vì vai diễn của cô trong Itaewon Class có phần "chị đại" nên vừa xuất hiện đã bị cô nàng Jo Yi Seo (Kim Da Mi) tát cho một cái sau khi được sự tiếp tay của anh chàng Park Sae Ro Yi (Park Seo Joon).

Cha Chung Hwa vừa xuất hiện trong Itaewon Class đã bị Jo Yi Seo (Kim Da Mi) cho ăn tát vì tội bênh vực chuyện con gái của mình đánh bạn.

Còn đây là bà thím nhiều chuyện Yang Ok Geum (Cha Chung Hwa) trong Crash Landing On You, bạn có nhận ra không?

Nhiều khả năng, bà thím Cha Chung Hwa sẽ còn đến kiếm chuyện với Jo Yi Seo (Kim Da Mi) khi trong tập 6 vừa lên sóng hồi cuối tuần qua, gái hư" Jo Yi Seo vừa đánh cho con gái bà một trận vì tội dám chặn đường gây sự.

Itaewon Class (Tầng Lớp Itaewon) là bộ phim mới của đài truyền hình jTBC, đang được đông đảo khán giả Hàn Quốc lẫn châu Á quan tâm. Phim được chuyển thể từ từ bộ webtoon đình đám của Hàn Quốc, kể lại câu chuyện về một nhóm thanh niên cứng đầu, dũng cảm, luôn nỗ lực vươn lên giữa một thế giới đầy bất công.

Trong Itaewon Class, Park Seo Joon vào vai chàng trai Park Sae Ro Yi có tính cách bộc trực, thẳng thắn, không bao giờ chịu nhượng bộ trước những tình huống bất công. Trong khi đó, Kim Da Mi vào vai Jo Yi Seo - một ngôi sao nổi tiếng trên mạng xã hội, có tính cách kiêu ngạo, háo thắng.

Park Sae Ro Yi - Kim Da Mi và biệt đội Itaewon.

Itaewon Class tiếp tục được phát sóng vào 21g00 (giờ Việt Nam) vào thứ Sáu, thứ Bảy hàng tuần trên kênh truyền hình jTBC.