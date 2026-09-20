Không ít người cho rằng chỉ cần làm tốt là đủ để được tăng lương hoặc thăng chức. Tuy nhiên, trong môi trường công sở, cấp trên còn đánh giá cách nhân viên tiếp nhận vấn đề, báo cáo tiến độ, xử lý bất đồng và chịu trách nhiệm khi có sai sót. Một câu nói thiếu suy nghĩ có thể không khiến bạn mất việc ngay, nhưng nếu lặp lại nhiều lần, nó dễ tạo ra hình ảnh thiếu chuyên nghiệp, thụ động hoặc khó phối hợp.

1. Báo khó khăn nhưng không kèm phương án

"Việc này không làm được", "Em không biết", "Bộ phận kia chưa gửi nên em không xử lý được" là cách phản hồi khiến bạn nhanh chóng mất điểm. Sếp cần biết vấn đề, nhưng điều họ cần hơn là bạn đã làm gì để xử lý vấn đề đó. Khi chỉ đưa ra trở ngại, bạn vô tình đẩy trách nhiệm ngược về phía quản lý.

Cách giao tiếp hiệu quả hơn là nêu tình hình ngắn gọn, chỉ ra nguyên nhân và đề xuất lựa chọn. Chẳng hạn: "Dữ liệu từ đối tác chưa đầy đủ nên tiến độ có thể chậm một ngày. Em đã liên hệ hai lần và đang chuẩn bị phương án dùng số liệu tạm thời để hoàn thiện phần khung". Cách nói này cho thấy bạn chủ động, biết kiểm soát công việc và sẵn sàng chịu trách nhiệm.

2. Đổ lỗi cho đồng nghiệp trước mặt sếp

Khi dự án gặp trục trặc, phản ứng tự nhiên của nhiều người là nhanh chóng chứng minh mình không sai. Nhưng việc liên tục nhắc "do phòng ban khác", "do đồng nghiệp không phối hợp" có thể khiến sếp đặt câu hỏi về tinh thần làm việc nhóm của bạn. Đổ lỗi công khai thường làm tình huống căng thẳng hơn và tạo cảm giác bạn đang quan tâm tới việc bảo vệ hình ảnh cá nhân hơn là tìm giải pháp.

Điều cần nói là dữ kiện, không phải phán xét. Thay vì "Bạn A làm chậm nên cả nhóm bị trễ", hãy nói: "Phần dữ liệu đầu vào hiện chưa hoàn tất, nhóm cần chốt mốc bàn giao trước 15h để giữ kế hoạch". Sau đó, trao đổi trực tiếp với người liên quan để làm rõ trách nhiệm. Sự bình tĩnh trong lúc có vấn đề thường là điểm cộng lớn với người quản lý.

3. Dùng chuyện cá nhân để xin tăng lương

Chi phí sinh hoạt tăng, nuôi con nhỏ, trả góp nhà hay gánh nặng gia đình đều là những áp lực thật. Nhưng đó không phải là căn cứ thuyết phục nhất trong một cuộc trao đổi lương. Khi đề nghị tăng thu nhập, trọng tâm nên là kết quả bạn đã tạo ra, phạm vi trách nhiệm đã mở rộng và giá trị bạn có thể tiếp tục đóng góp cho doanh nghiệp.

Trước buổi trao đổi, hãy chuẩn bị một danh sách ngắn: Dự án đã hoàn thành, chỉ số cải thiện, phản hồi tích cực từ khách hàng hoặc đồng nghiệp, kỹ năng mới và công việc bạn đang đảm nhận vượt ngoài mô tả ban đầu. Thay vì nói "Em cần tăng lương", hãy chuyển thành "Trong sáu tháng qua, em đã phụ trách thêm X, giúp cải thiện Y và đang đảm nhận Z. Em muốn trao đổi về mức thu nhập tương xứng với phạm vi công việc hiện tại".

4. So sánh sếp mới với sếp cũ hoặc công ty cũ

"Ở công ty cũ em luôn làm thế này", "Sếp trước của em không yêu cầu như vậy" có thể là lời nói vô tình, nhưng dễ bị hiểu là thiếu thích nghi. Mỗi tổ chức có cách vận hành, mục tiêu và tiêu chuẩn khác nhau. Việc lặp lại sự so sánh khiến cấp trên cảm thấy bạn đang phản đối thay đổi thay vì muốn hiểu lý do đằng sau yêu cầu mới.

Kinh nghiệm cũ vẫn rất có giá trị, nhưng nên trình bày như một gợi ý thay vì một sự đối đầu. Bạn có thể nói: "Ở dự án trước, nhóm em từng dùng cách này và giảm được thời gian xử lý. Mình có thể thử áp dụng một phần, rồi đánh giá kết quả không?" Cùng một ý tưởng, cách đặt vấn đề tôn trọng sẽ khiến bạn được xem là người có sáng kiến.

5. Đe dọa nghỉ việc hoặc từ chối việc theo cảm xúc

"Không tăng lương thì em nghỉ", "Đó không phải việc của em", "Em không làm được" là những câu có thể khiến bạn mất thế chủ động trong mắt sếp. Tối hậu thư chỉ hiệu quả trong rất ít trường hợp, còn đa số sẽ làm suy giảm niềm tin về mức độ cam kết và khả năng hợp tác của nhân sự. Các chuyên trang nghề nghiệp cũng lưu ý rằng đe dọa nghỉ việc để mặc cả hoặc từ chối nhiệm vụ hợp lý thường gây tổn hại uy tín.

Nếu khối lượng công việc vượt quá khả năng, hãy nói rõ bằng dữ liệu: Đầu việc đang có, thời hạn, mức độ ưu tiên và nguồn lực cần thêm. Bạn không phải nhận mọi việc, nhưng cần từ chối theo cách chuyên nghiệp: "Hiện em đang xử lý hai hạng mục cần hoàn thành trước thứ Sáu. Anh/chị muốn em ưu tiên việc mới này thay cho hạng mục nào để bảo đảm chất lượng?" Câu hỏi ấy biến sự phản đối thành một cuộc trao đổi về giải pháp.

Giao tiếp tốt với sếp không phải là nói điều họ muốn nghe hay lúc nào cũng đồng ý. Đó là khả năng nói thẳng bằng thái độ tôn trọng, đưa dữ kiện thay vì cảm xúc, và luôn cho thấy bạn đang hướng tới kết quả chung. Người được đề bạt thường không chỉ giỏi chuyên môn, mà còn tạo được cảm giác an tâm rằng họ có thể xử lý áp lực mà không gây thêm rắc rối cho đội nhóm.