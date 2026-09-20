Peter Phillips và Harriet Phillips hẹn hò

Tối hôm đó, cặp đôi cùng đến London để dự lễ khai mạc và tiệc chiêu đãi của triển lãm “Reviving Craft: Reflection of the Mind” tại Somerset House. Triển lãm này quy tụ hơn 70 nghệ sĩ và được giới thiệu là một dấu mốc quan trọng trong việc tôn vinh di sản thủ công sống của Trung Quốc, đồng thời nhìn các tác phẩm nghệ thuật và thiết kế như những “tấm gương phản chiếu tâm trí”.

Harriet chọn váy đỏ nổi bật

Trong sự kiện, Harriet gây chú ý với một chiếc váy đỏ dài tay của thương hiệu Beulah London. Peter Phillips chọn phong cách cổ điển với bộ tuxedo đen lịch lãm, tạo nên một tổng thể rất chỉn chu và sang trọng. Harriet còn hoàn thiện bộ trang phục bằng chiếc clutch “Mayfair” của Aspinal of London và đôi giày cao gót nhung của Manolo Blahnik. Đây đều là những lựa chọn rất hợp với tinh thần của một buổi tối trang trọng, vừa kín đáo vừa nổi bật.

Một cuộc sống mới sau đám cưới

Peter Phillips và Harriet Sperling đã kết hôn trong một lễ cưới thân mật ở Cotswolds vào tháng 6. Kể từ đó, họ liên tục xuất hiện cùng nhau trong nhiều sự kiện, từ Wimbledon, Royal Charity Polo Cup cho đến những lần có mặt trong các hoạt động mùa hè của gia đình hoàng gia.

Sự xuất hiện lần này ở London cho thấy cặp đôi đang dần trở thành một gương mặt quen thuộc hơn với công chúng, nhưng vẫn giữ được vẻ chừng mực đặc trưng. Không cần quá phô trương, họ vẫn thu hút sự chú ý nhờ phong thái tự nhiên và cách ăn mặc tinh tế.

Buổi xuất hiện của Peter và Harriet diễn ra đúng vào thời điểm gia đình hoàng gia Anh có một tuần khá bận rộn với nhiều hoạt động công khai. Các thành viên khác trong hoàng gia như Thân vương William, Vương phi Kate và Công nương Sophie đều đang có lịch trình riêng ở những nơi khác nhau.

Điều đó khiến sự kiện ở Somerset House càng thêm đáng chú ý, vì nó không chỉ là một buổi hẹn hò của một cặp đôi mới cưới, mà còn là một lần xuất hiện đúng lúc, đúng chỗ, đủ để truyền thông thời trang và giới hoàng gia cùng quan tâm.

Harriet chọn một chiếc váy đỏ rất thu hút, trong khi Peter giữ đúng tinh thần lịch lãm với tuxedo đen. Cách phối hợp này khiến họ trông vừa ăn ý vừa trang nhã trong không gian của Somerset House.

Buổi hẹn hò của Peter Phillips và Harriet Sperling ở London là một khoảnh khắc đẹp, nhẹ nhàng nhưng vẫn đủ sang trọng để tạo dấu ấn. Nếu đám cưới của họ là một dấu mốc riêng tư và ấm cúng, thì lần xuất hiện này cho thấy họ đang bước vào đời sống công khai với một hình ảnh rất tự tin và hài hòa.

*Theo townandcountry