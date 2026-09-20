Lady Louise Windsor tham gia giải thi đấu xe ngựa

Đáng chú ý, trong phần thi marathon xuyên đồng quê, Lady Louise điều khiển Balmoral Bertie, một trong những chú ngựa từng thuộc về Hoàng thân Philip. Hình ảnh này khiến câu chuyện về niềm đam mê được truyền từ ông sang cháu trở nên đặc biệt hơn.

Lady Louise cưỡi chính chú ngựa từng thuộc về Hoàng thân Philip

Hoàng thân Philip bắt đầu gắn bó với môn đua xe ngựa sau khi từ bỏ polo vào những năm 1970. Ông không chỉ chơi môn thể thao này mà còn trực tiếp hướng dẫn Lady Louise khi cô còn trẻ.

Trong một bộ phim tài liệu của BBC năm 2021, Lady Louise từng kể rằng ông nội thường hỏi cô thi đấu thế nào sau mỗi cuộc thi. Cô nhớ rằng mắt ông luôn sáng lên khi nói về môn thể thao mà ông rất yêu thích. Hai ông cháu cũng từng cùng nhau đi xe ngựa và ông thường đưa cô đi những cung đường khác nhau, kể cho cô nghe nhiều câu chuyện.

Vì thế, việc Lady Louise tiếp tục thi đấu nhiều năm sau khi ông qua đời mang một ý nghĩa riêng. Lần này, cô còn điều khiển chính Balmoral Bertie, chú ngựa từng thuộc về Philip. Lady Louise vốn đã có nhiều năm theo đuổi bộ môn này. Năm 2022, cô từng điều khiển chiếc xe ngựa của ông nội tại Royal Windsor Horse Show trong khuôn khổ các hoạt động mừng Đại lễ Bạch kim của Nữ hoàng Elizabeth II.

Từ đam mê của ông nội đến sở thích riêng của Lady Louise

Carriage driving dường như đã trở thành một phần quen thuộc trong cuộc sống của Lady Louise. Đầu năm nay, cô còn nhận công việc bán thời gian có lương tại Royal Windsor Horse Show, làm nhân viên trong cuộc thi International Carriage Driving Competition. Cô cũng tham gia cuộc diễu hành xe ngựa cùng mẹ là Sophie, Nữ công tước Edinburgh.

Tháng 7 vừa qua, Lady Louise tốt nghiệp ngành Văn học Anh tại Đại học St Andrews và bắt đầu một năm nghỉ trước khi bước vào chặng đường tiếp theo. Trong khoảng thời gian này, cô tiếp tục dành thời gian cho môn thể thao mà mình đã gắn bó từ nhỏ.

Tại giải đấu mới đây, bạn trai được cho là của Lady Louise, Felix da Silva-Clamp, cũng xuất hiện bên ngoài đường đua để cổ vũ cô. Hai người được cho là gặp nhau tại Đại học St Andrews và Felix từng xuất hiện tại một số sự kiện quan trọng của Lady Louise.

Nhưng điểm đáng chú ý nhất trong lần xuất hiện này vẫn là Lady Louise và Balmoral Bertie. Nhiều năm sau khi Hoàng thân Philip qua đời, cô cháu gái mà ông từng trực tiếp hướng dẫn vẫn tiếp tục ngồi trên xe ngựa, theo đuổi môn thể thao mà hai ông cháu từng có chung niềm yêu thích.

Đó cũng là một cách rất riêng để Lady Louise giữ lại một phần ký ức về ông nội: Không chỉ nhớ về những gì ông từng làm, mà tiếp tục làm điều mà cả hai từng yêu thích.

*Theo TownandCountry