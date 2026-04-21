Sau nhiều tháng "mất hút" ở Lisbon (Bồ Đào Nha) để theo học đại học, cùng cô gái út của Vua Felipe và Vương hậu Letizia mới có dịp trở về Madrid trong kỳ nghỉ Lễ Phục sinh. Cô tranh thủ ghé thăm trường cũ và gặp lại nhóm bạn thân thời phổ thông. Tưởng chỉ là một buổi đi chơi bình thường, nhưng cô đã lọt vào vòng trong ống kính paparazzi và lên thẳng trang bìa tạp chí Diez Minutos. Điều gây chú ý không phải là địa điểm, mà là bộ đồ mặc định chính của ngày hôm đó.

Một kỳ nghỉ lạ hồi để “trở về làm con gái bình thường”

Cuộc sống du học ở Lisbon hầu như không được phép. Bắt đầu từ thứ Sáu Tuần Thánh, khi cô cùng cha mẹ và chị gái Leonor xuất hiện trong đoàn rước truyền thống tại khu Carabanchel của Madrid, trong suốt cuối tuần sau đó, cô gái 18 tuổi đã có vài ngày tạm gác việc học để gặp lại bạn bè cũ.

Phóng viên ảnh đã bắt gặp Sofía thăm ngôi trường cũ - chính là Santa María de los Rosales, ngôi trường danh tiếng mà cha cô là Vua Felipe và chị gái Công chúa Leonor cũng từng theo học. Bức ảnh sau đó nhanh chóng lên trang bìa tạp chí Diez Minutos của Tây Ban Nha. Thế nhưng, ngoài chuyện địa điểm, thứ thực sự tạo ra công chúng bàn tán lại chính là trang phục của cô.

Quần jeans rách gấu và áo len đỏ mận - "công thức" giản dị đến bất ngờ

Em gái Công chúa Leonor xuất hiện trong một set đồ cực kỳ tối giản: Chiếc quần jeans với phần gấu để rách tự nhiên (viền sờn), kết hợp cùng chiếc áo len màu đỏ mận (màu đỏ tía). Không phụ kiện bất kỳ, không túi xách hàng hiệu, không có kiểu tóc nào được tạo kiểu dáng kỹ thuật - chỉ vậy thôi. Một bộ đồ mà bất kỳ cô gái 18 tuổi nào cũng có thể chọn để đi cà phê cùng bạn vào buổi chiều thứ Bảy.

Điều thú vị là Infanta Sofía Phải có một quy tắc riêng không thay đổi bối cảnh: Thoải mái. Dù đi sự kiện hoàng gia hay đi chơi cùng bạn, cô vẫn giữ phong cách rất “đời thường”. Việc lên đại học và cuộc sống xa nhà cũng không tạo nên làm thay đổi gu thẩm mỹ của cô - một sự tối ưu quán không phải ai lớn lên dưới ánh sáng đèn truyền thông cũng được.

Cuộc sống "hai mặt" của một Infanta đang du học

Hiện tại, Infanta Sofía đang theo học chuyên ngành Khoa học Chính trị và Quan hệ Quốc tế tại Forward College ở Lisbon - một mô hình đại học liên kết với các trường danh tiếng châu Âu. Trước đó, cô đã hoàn thành chương trình Tú tài Quốc tế (IB) tại trường UWC Atlantic ở Wales (Anh), tương tự như chị gái Leonor.

Khác với Công chúa Leonor - người đang trong giai đoạn cuối của khóa huấn luyện quân sự để chuẩn bị cho vai trò Nữ hoàng tương lai, Infanta Sofía có một không gian riêng để sống cuộc đời "bình thường" hơn, ít nhất là trong những năm tháng đại học. Cô vẫn xuất hiện đều đặn trong các sự kiện quan trọng của Hoàng gia, nhưng phần lớn thời gian cô dành để học và sống như một sinh viên quốc tế bình thường.

Những chuyến về Madrid như thế này luôn có "hạn sử dụng" rõ ràng. Sau kỳ nghỉ, Sofía lại trở về Lisbon, quay lại với guồng quay học hành, và những buổi gặp gỡ bạn bè ngắn ngủi này trở thành khoảng lặng "rất bình thường" mà cô gái 18 tuổi dường như trân trọng vô cùng - thứ mà có lẽ tiền bạc hay danh xưng hoàng gia cũng không mua được.