Tham dự buổi tiệc tri ân nhân dịp kỷ niệm sinh nhật lần thứ 100 của cố Nữ vương Elizabeth II vào thứ Ba vừa qua, Vương phi xứ Wales tiếp tục ghi điểm tuyệt đối với vẻ ngoài thanh lịch và thần thái cuốn hút. Dù vậy, những người tinh mắt đã nhanh chóng nhận ra một chi tiết nhỏ khác thường: một miếng băng cá nhân quấn quanh ngón tay cái bên phải của cô. Dù mang vết thương, điều đọng lại trong lòng công chúng không phải là sự cố nhỏ nhặt ấy, mà là những khoảnh khắc tương tác vô cùng ấm áp và chân thành của Kate với các khách mời có mặt tại sự kiện.

Vết thương nhỏ và hành động gây xúc động mạnh

Theo thông tin được trích dẫn từ tạp chí Hello!, bất chấp việc ngón tay cái đang phải dán băng cá nhân, Vương phi Kate không để điều này làm ảnh hưởng đến phong thái chuyên nghiệp của mình. Cô vui vẻ di chuyển khắp hội trường và trò chuyện nồng nhiệt cùng các khách mời. Hiện tại, nguyên nhân chính xác khiến cô bị thương vẫn chưa được Hoàng gia Anh tiết lộ, nhưng công chúng không quá bất ngờ bởi đây không phải là lần đầu tiên vị Vương phi 42 tuổi gặp phải những vết thương đời thường như thế này.

Trong suốt buổi tiệc, ống kính truyền thông đã ghi lại được một khoảnh khắc vô cùng xúc động khi Kate trò chuyện cùng ông Tony Gledhill, 88 tuổi, một cựu sĩ quan cảnh sát từng được trao tặng Huân chương George vào năm 2008 vì hành động dũng cảm khống chế tội phạm có vũ trang năm 1966. Trong lúc trò chuyện, Vương phi đã chủ động tiến đến ôm chầm lấy ông Tony, sau đó nhẹ nhàng nắm chặt lấy cả hai bàn tay của vị cựu cảnh sát trong khi ông lộ rõ vẻ bối rối và xúc động vì biết ơn.

Ông Tony sau đó chia sẻ rằng ông đã kể cho Vương phi nghe về việc mình vừa mất đi người vợ gắn bó suốt 67 năm. Trước khi qua đời, chính người vợ quá cố đã động viên và thúc giục ông nhất định phải tham dự sự kiện này tại Cung điện. Cuộc gặp gỡ ngắn ngủi nhưng đầy tình người đã để lại ấn tượng sâu sắc. Vị cựu cảnh sát, người cũng đã có dịp trò chuyện với Thân vương William và Vua Charles đã không giấu được sự ngưỡng mộ khi nhắc lại khoảnh khắc ấy: "Vương phi thật đáng yêu, cô ấy thực sự rất tuyệt vời".

Sự thật phía sau những vết thương: Bóng dáng của một người mẹ

Việc Vương phi Kate thi thoảng xuất hiện với những miếng băng gạc nhỏ trên tay thực chất lại khiến hình ảnh của cô trở nên gần gũi hơn bao giờ hết. Nhìn lại năm 2023, trong một chuyến thăm đến Hull để tham gia trận bóng bầu dục trên xe lăn, cô cũng từng xuất hiện với hai ngón tay được băng bó cẩn thận. Vào thời điểm đó, đại diện Điện Kensington đã nhanh chóng lên tiếng trấn an công chúng rằng đây chỉ là một "chấn thương nhỏ, không có gì nghiêm trọng" . Nó chỉ là một biện pháp phòng ngừa sau khi cô vô tình tự làm đau mình trong lúc chơi đùa trên tấm bạt nhún cùng ba người con của mình.

Cũng trong năm 2023, khi đến thăm nhà tù HMP High Down, Kate vẫn mang vết thương này. Khi được hỏi thăm, cô đã có một câu trả lời vô cùng mộc mạc và thành thật: "Đó là lỗi của tôi. Tôi đã nhảy nhót trên tấm bạt nhún". Vừa nói, cô vừa chỉ vào lớp băng gạc và cười đùa: "Tôi dán nó vào chỉ để giữ an toàn thôi". Dưới góc độ của công chúng, những vết thương nhỏ này không hề làm giảm đi sự hoàn hảo của một thành viên Hoàng gia cao cấp. Ngược lại, chúng là minh chứng rõ nét nhất cho thấy: Đằng sau những bộ cánh lộng lẫy và trọng trách với Vương miện, Kate cũng giống như hàng triệu phụ nữ khác - một người mẹ luôn hết mình vui đùa và tận hưởng những khoảnh khắc đời thường bên các con.