Ngày 21/7, Vua Philippe và Vương hậu Mathilde cùng bốn người con gồm Công chúa Elisabeth, Hoàng tử Gabriel, Hoàng tử Emmanuel và Công chúa Eléonore đã tham dự Thánh lễ Te Deum tại Nhà thờ Thánh Michael và Thánh Gudula ở Brussels, mở đầu chuỗi hoạt động kỷ niệm Ngày Quốc khánh Bỉ.

Đây là một trong những nghi lễ truyền thống quan trọng nhất của Hoàng gia Bỉ. Mỗi năm, sau khi dự thánh lễ, các thành viên hoàng gia sẽ di chuyển đến khu vực bên ngoài nhà thờ để chào hỏi người dân trước khi tiếp tục tham dự lễ diễu binh quân sự diễn ra vào buổi chiều.

Như thường lệ, gia đình nhà vua dành thời gian bắt tay, trò chuyện và chụp ảnh cùng những người đã có mặt từ sớm để chờ đón họ. Không khí gần gũi, thân thiện giữa Hoàng gia và người dân luôn là một trong những hình ảnh đẹp của Ngày Quốc khánh Bỉ.

Xuất hiện trong sự kiện, Công chúa Elisabeth tiếp tục nhận được nhiều lời khen về phong cách thời trang. Người thừa kế ngai vàng diện chiếc váy trắng thanh lịch của Carolina Herrera với họa tiết tinh tế, kết hợp cùng mũ đồng điệu của Fabienne Delvigne. Điểm nhấn của tổng thể là đôi hoa tai mang thiết kế sang trọng nhưng không quá cầu kỳ, giúp Elisabeth toát lên vẻ nền nã và trưởng thành.

Bên cạnh Công chúa Elisabeth, Hoàng tử Gabriel cũng trở thành tâm điểm của sự chú ý. Đây là lần đầu tiên chàng hoàng tử xuất hiện trong quân phục thay vì bộ vest truyền thống tại lễ Te Deum.

Sự thay đổi này đánh dấu một cột mốc quan trọng trong cuộc đời Gabriel. Tháng trước, hoàng tử đã tốt nghiệp Học viện Quân sự Hoàng gia Bỉ và dự kiến sẽ chính thức bắt đầu sự nghiệp trong lực lượng quốc phòng.

Đáng chú ý, Gabriel còn lần đầu đeo dải băng màu tím của Đại Huân chương Leopold (Grand Cordon of the Order of Leopold) - phần thưởng danh giá cao nhất của Vương quốc Bỉ. Huân chương này vừa được Vua Philippe trao tặng cho con trai, như một sự ghi nhận sau khi hoàn thành quá trình đào tạo quân sự và chính thức bước sang chặng đường mới trong sự nghiệp.

Sự xuất hiện của các thành viên Hoàng gia trong Ngày Quốc khánh không chỉ thể hiện sự tiếp nối giữa các thế hệ mà còn phản ánh mối gắn kết bền chặt giữa hoàng gia và người dân Bỉ. Mỗi năm, sự kiện đều thu hút đông đảo người dân đến chào đón, góp phần tạo nên bầu không khí trang trọng nhưng vẫn rất gần gũi.

Với vẻ ngoài thanh lịch của Công chúa Elisabeth và cột mốc đáng nhớ của Hoàng tử Gabriel, gia đình Vua Philippe tiếp tục để lại nhiều dấu ấn trong ngày lễ trọng đại của đất nước.