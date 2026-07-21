Tác giả chuyên viết về hoàng gia Christopher Andersen chia sẻ với Page Six rằng: "Có cảm giác từ phía Meghan, cuộc đoàn tụ với Vua Charles và Vương hậu Camilla không thực sự diễn ra theo cách gần gũi, thân mật".

Dẫu vậy, một nguồn tin từ Cung điện Buckingham cũng đặt câu hỏi về việc làm thế nào Andersen có thể biết được diễn biến của một cuộc gặp vốn chỉ có các thành viên trong gia đình tham dự.

Lần đầu hội ngộ sau 4 năm

Đầu tháng này, Vương tử Harry và Meghan Markle đã đưa hai con là Hoàng tử Archie và Công chúa Lilibet trở về Anh để gặp Vua Charles và Vương hậu Camilla. Đây là lần đầu tiên gia đình Sussex hội ngộ với nhà vua sau 4 năm, đồng thời cũng là lần đầu kể từ khi Vua Charles công khai thông tin mình đang điều trị ung thư.

Cung điện Buckingham xác nhận cuộc gặp diễn ra tại Highgrove House, dinh thự riêng của nhà vua ở hạt Gloucestershire, Anh. Tuy nhiên, Hoàng gia cho biết sẽ không công bố bất kỳ hình ảnh nào của buổi đoàn tụ. Lần gần nhất Vua Charles gặp hai cháu Archie và Lilibet là vào năm 2022, khi cả gia đình tham dự Đại lễ Bạch kim kỷ niệm 70 năm trị vì của Nữ hoàng Elizabeth II.

Dù cuộc gặp đã diễn ra, chuyến trở về Anh của gia đình Sussex được cho là không hề suôn sẻ.

Theo Page Six, Harry và Meghan không được cấp lực lượng an ninh do người nộp thuế Anh chi trả trong chuyến đi. Ngoài ra, Cung điện Buckingham cũng được cho là đã rút lại lời mời để cặp đôi lưu trú tại một dinh thự của Hoàng gia, khiến Harry phải ở một mình trong phần lớn thời gian tại Anh. Một nguồn tin nói với People rằng chuyến đi này đã "biến thành cơn ác mộng" đối với Meghan khi cô buộc phải đưa hai con trở về Mỹ sớm hơn dự kiến.

Meghan được cho là cảm thấy an toàn hơn ở California

Trong nhiều năm qua, Vương tử Harry liên tục theo đuổi các vụ kiện nhằm yêu cầu chính phủ Anh khôi phục chế độ bảo vệ an ninh cho gia đình mỗi khi họ trở về quê nhà. Tuy nhiên, những nỗ lực này đều không thành công. Theo Christopher Andersen, điều đó càng khiến Meghan cảm thấy Montecito, California - nơi gia đình cô đang sinh sống mới là nơi an toàn nhất.

"Khá rõ ràng rằng Meghan cảm thấy an tâm hơn khi ở Montecito và không muốn tạo cảm giác rằng cô sẽ quay trở lại cuộc sống hoàng gia", ông nhận định.

Nguồn tin độc quyền của Page Six cũng cho biết tại sự kiện TIME100 Sports Gala, Vương tử Harry được nghe thấy chia sẻ với các khách mời rằng Meghan và hai con đều "rất vui" khi đã trở về ngôi nhà của mình ở California sau chuyến thăm Anh ngắn ngày.

Kể từ khi tuyên bố rút khỏi vai trò thành viên cấp cao của Hoàng gia vào năm 2020, Harry và Meghan đã định cư tại bang California (Mỹ). Tại đây, họ phát triển nhiều dự án riêng như sản xuất podcast, hợp tác với Netflix và kinh doanh các dòng sản phẩm phong cách sống.

Hiện cả đại diện của vợ chồng Sussex lẫn Cung điện Buckingham đều chưa đưa ra bình luận chính thức về những thông tin xoay quanh cuộc đoàn tụ này.