Chiến thắng 1-0 trước Argentina trong trận chung kết World Cup 2026 không chỉ mang về chiếc cúp vô địch thứ hai trong lịch sử bóng đá Tây Ban Nha mà còn tạo nên một trong những khoảnh khắc đáng nhớ nhất của Hoàng gia nước này.

Ngay sau tiếng còi mãn cuộc, Vua Felipe VI, Vương hậu Letizia, Công chúa Leonor và Công chúa Sofía đã xuống sân để chung vui cùng các cầu thủ. Trong bầu không khí ngập tràn cờ đỏ vàng và tiếng hò reo của người hâm mộ, Công chúa Leonor đặc biệt thu hút sự chú ý với nụ cười rạng rỡ không giấu nổi niềm tự hào.

Là người thừa kế ngai vàng Tây Ban Nha, Leonor xuất hiện với phong thái tự tin nhưng vẫn rất gần gũi. Cô liên tục bắt tay, trò chuyện và chúc mừng các tuyển thủ, thậm chí còn hào hứng chụp ảnh lưu niệm cùng toàn đội trong khoảnh khắc lịch sử.

Nhiều người hâm mộ nhận xét Leonor không hề tạo cảm giác xa cách của một thành viên Hoàng gia mà hòa mình trọn vẹn vào niềm vui chiến thắng. Chính sự tự nhiên ấy khiến hình ảnh của cô nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, nhận được nhiều lời khen về thần thái và sức hút ngày càng trưởng thành.

Đồng hành cùng chị gái, Công chúa Sofía cũng không giấu được sự phấn khích khi liên tục vỗ tay, cười tươi và ôm chúc mừng các cầu thủ. Trong khi đó, Vua Felipe VI và Vương hậu Letizia dành những cái ôm thân tình cho ban huấn luyện cũng như các thành viên đội tuyển sau hành trình chinh phục World Cup.

Trên tài khoản chính thức của Hoàng gia Tây Ban Nha, gia đình nhà vua gửi lời chúc mừng đầy tự hào tới đội tuyển, khẳng định chức vô địch là thành quả của cả một chặng đường dài với sự nỗ lực, hy sinh và tinh thần đoàn kết. Thông điệp kết lại bằng câu nói đầy cảm xúc: "Hôm nay chúng ta ăn mừng một danh hiệu, nhưng ngày mai thế giới sẽ còn nhắc đến một huyền thoại".

Đối với Công chúa Leonor, khoảnh khắc cùng gia đình chứng kiến đội tuyển quốc gia bước lên đỉnh thế giới chắc chắn sẽ trở thành một trong những dấu ấn đáng nhớ nhất trong những năm đầu thực hiện vai trò đại diện Hoàng gia. Và với công chúng, nụ cười rạng rỡ của nữ công chúa trẻ trong ngày Tây Ban Nha vô địch cũng là hình ảnh đẹp khép lại một kỳ World Cup đầy cảm xúc.