Một trong những hiểu lầm phổ biến nhất khi dùng nước hoa là nghĩ rằng khả năng lưu hương chỉ phụ thuộc vào giá tiền hoặc nồng độ tinh dầu. Đúng là một chai Extrait de Parfum thường bền mùi hơn Eau de Toilette, nhưng nếu sử dụng sai cách thì ngay cả một chai nước hoa cao cấp cũng có thể "biến mất" chỉ sau vài giờ. Ngược lại, khi biết cách chọn vị trí xịt, chăm sóc làn da và sử dụng đúng thời điểm, nhiều loại nước hoa có khả năng lưu hương tốt hơn bạn tưởng rất nhiều.

1. Xịt nước hoa lên làn da quá khô

Đây là sai lầm phổ biến nhưng lại ít người để ý. Nước hoa bám trên da nhờ lớp dầu tự nhiên, vì vậy nếu làn da quá khô, các phân tử hương sẽ bốc hơi nhanh hơn, khiến mùi hương giảm đi đáng kể. Bạn có thể dễ dàng nhận ra điều này vào mùa đông hoặc sau khi vừa tắm nước nóng. Da thường mất độ ẩm và trở nên khô ráp hơn bình thường. Nếu xịt nước hoa ngay lúc đó, hương thơm sẽ khó lưu lại lâu như mong muốn.

Một mẹo đơn giản được nhiều chuyên gia nước hoa khuyên áp dụng là dưỡng ẩm trước khi xịt. Bạn không cần dùng sản phẩm có mùi thơm mạnh, chỉ cần một lớp kem dưỡng hoặc lotion không mùi cũng đủ tạo bề mặt giúp nước hoa "bám" tốt hơn. Với những ai thường xuyên than phiền nước hoa nhanh bay mùi, đây là thay đổi nhỏ nhưng mang lại hiệu quả rõ rệt.

2. Xịt xong rồi... chà hai cổ tay vào nhau

Hầu như ai cũng từng làm điều này. Sau khi xịt nước hoa lên cổ tay, phản xạ tự nhiên là chà hai tay vào nhau với suy nghĩ mùi hương sẽ lan đều hơn. Thực tế, đây lại là một trong những thói quen khiến nước hoa mất đi những tầng hương đẹp nhất.

Khi ma sát xảy ra, nhiệt lượng từ da làm các nốt hương đầu bay hơi nhanh hơn, đồng thời phá vỡ quá trình chuyển tầng hương vốn được các nhà điều chế tính toán rất kỹ. Kết quả là mùi hương không chỉ nhanh nhạt mà còn có thể thay đổi so với bản gốc.

Cách đúng là chỉ cần xịt rồi để nước hoa khô tự nhiên trên da. Chờ khoảng 20–30 giây trước khi mặc quần áo hoặc đeo phụ kiện là đủ.

3. Chỉ xịt lên quần áo mà quên những điểm tỏa nhiệt trên cơ thể

Nhiều người ngại xịt trực tiếp lên da vì sợ kích ứng hoặc muốn bảo vệ làn da nên chỉ xịt lên áo. Điều này không sai hoàn toàn, bởi một số loại vải có thể giữ mùi rất lâu. Tuy nhiên, nước hoa được tạo ra để tương tác với nhiệt độ cơ thể. Chính hơi ấm từ làn da giúp các tầng hương dần dần được giải phóng, tạo nên cảm giác tự nhiên và sống động.

Nếu chỉ xịt lên quần áo, bạn có thể thấy mùi hương "đứng yên", thiếu sự chuyển biến và đôi khi không tỏa hương tốt. Các vị trí lý tưởng vẫn là cổ tay, sau tai, hai bên cổ, khuỷu tay hoặc sau đầu gối. Đây đều là những vùng có mạch đập, nhiệt độ cao hơn một chút nên giúp nước hoa khuếch tán đều suốt cả ngày.

Nếu muốn tăng độ lưu hương, bạn hoàn toàn có thể kết hợp cả hai: xịt lên da trước, sau đó xịt thêm một lần nhẹ lên quần áo, miễn là chất liệu vải không quá nhạy cảm với nước hoa.

4. Xịt quá nhiều chỉ vì nghĩ "càng nhiều càng thơm lâu"

Đây là suy nghĩ khá phổ biến, đặc biệt với những người mới bắt đầu dùng nước hoa.

Thực tế, lượng nước hoa nhiều hơn không đồng nghĩa với việc mùi hương sẽ lưu lâu hơn. Ngược lại, khi xịt quá dày, các phân tử hương bốc hơi nhanh hơn, khiến những nốt hương đầu "bùng nổ" trong thời gian ngắn rồi nhanh chóng biến mất.

Quan trọng hơn, việc xịt quá nhiều còn có thể khiến người xung quanh cảm thấy ngột ngạt, đặc biệt trong không gian kín như văn phòng, thang máy hoặc ô tô. Thông thường, chỉ khoảng 3–5 lần xịt với Eau de Parfum đã đủ cho hầu hết các hoạt động trong ngày. Nếu thời tiết quá nóng hoặc phải ở ngoài trời nhiều giờ, thay vì xịt thật nhiều ngay từ đầu, bạn nên mang theo chai chiết để dặm lại vào buổi chiều.

5. Bảo quản nước hoa sai cách

Không ít người có thói quen đặt nước hoa trong phòng tắm hoặc trên bàn trang điểm ngay cạnh cửa sổ. Đây đều là những vị trí khiến chất lượng nước hoa giảm nhanh theo thời gian. Nhiệt độ cao, ánh nắng trực tiếp và độ ẩm liên tục thay đổi có thể làm các thành phần hương bị oxy hóa, ảnh hưởng đến cả mùi hương lẫn khả năng lưu hương.

Nếu để ý, bạn sẽ thấy những chai nước hoa để lâu trong môi trường nóng thường có màu sẫm hơn ban đầu hoặc mùi hương trở nên khác lạ. Vị trí lý tưởng nhất là nơi khô ráo, thoáng mát, tránh ánh nắng trực tiếp. Nhiều người còn giữ nguyên hộp giấy của nước hoa để cất khi không sử dụng nhằm hạn chế ánh sáng tác động đến chất lượng sản phẩm.

Muốn nước hoa thơm lâu hơn, đôi khi không cần mua chai mới

Rất nhiều người dành thời gian tìm kiếm những chai nước hoa được quảng cáo có khả năng lưu hương 10–12 tiếng, nhưng lại bỏ qua việc tối ưu cách sử dụng. Trên thực tế, mỗi mùi hương đều có giới hạn riêng. Có những nhóm hương như citrus hay trà vốn được tạo ra để mang lại cảm giác tươi mát nên thời gian lưu hương sẽ không thể dài bằng nhóm hương gỗ, hổ phách hay vanilla. Điều đó không có nghĩa là chúng "kém chất lượng", mà đơn giản là đặc tính của từng công thức.

Nếu muốn mùi hương đồng hành lâu hơn, hãy bắt đầu từ những điều rất nhỏ: dưỡng ẩm cho da trước khi xịt, để nước hoa khô tự nhiên, xịt đúng vị trí trên cơ thể và bảo quản chai nước hoa ở nơi phù hợp. Những thay đổi tưởng chừng đơn giản ấy đôi khi mang lại hiệu quả rõ rệt hơn cả việc đổi sang một chai nước hoa đắt tiền hơn.

Cuối cùng, cũng đừng quá lo lắng nếu sau vài giờ bạn không còn ngửi thấy mùi nước hoa của chính mình. Sau một thời gian tiếp xúc, khứu giác sẽ dần quen với mùi hương và não bộ có xu hướng "bỏ qua" nó. Hiện tượng này được gọi là **thích nghi khứu giác** (olfactory fatigue). Rất có thể bạn không còn cảm nhận rõ, nhưng những người xung quanh vẫn nhận thấy mùi hương một cách dễ chịu. Vì vậy, thay vì liên tục xịt thêm, hãy hỏi ý kiến người thân hoặc đồng nghiệp trước khi quyết định dặm lại. Một mùi hương tinh tế luôn đáng nhớ hơn rất nhiều so với một mùi hương quá nồng.