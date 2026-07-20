Hai Công chúa Tây Ban Nha ôm cúp vàng World Cup sau 16 năm

Khi tiếng còi mãn cuộc vang lên trên sân MetLife (New Jersey, Mỹ), Tây Ban Nha chính thức đánh bại Argentina với tỷ số 1-0 để lần thứ hai vô địch World Cup.

Giữa màn ăn mừng của các cầu thủ, một hình ảnh nhanh chóng lan truyền khắp mạng xã hội là khoảnh khắc Vua Felipe VI, Vương hậu Letizia, Công chúa Leonor và Công chúa Sofía cùng bước xuống sân chia vui với đội tuyển.

Nếu Vua Felipe VI cùng các cầu thủ nâng cao chiếc cúp vàng FIFA World Cup, thì hai cô công chúa cũng có cơ hội cầm trên tay chiếc cúp danh giá - hình ảnh khiến nhiều người xúc động vì gợi nhớ đến một ký ức cách đây đúng 16 năm.

Năm 2010, khi Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch World Cup tại Nam Phi, Leonor mới 4 tuổi, còn Sofía chỉ mới 3 tuổi. Ngày ấy, hai chị em chưa hiểu hết ý nghĩa của chiến thắng lịch sử, chỉ biết háo hức nhìn chiếc cúp vàng lấp lánh được các cầu thủ mang về Madrid.

Giờ đây, sau 16 năm, hai cô bé ngày nào đã trở thành những thiếu nữ trưởng thành, cùng cha mẹ trực tiếp chứng kiến Tây Ban Nha bước lên đỉnh thế giới thêm một lần nữa.

Bức ảnh năm 2010 bất ngờ được "đào lại"

Ngay sau trận chung kết World Cup 2026, cộng đồng yêu Hoàng gia Tây Ban Nha đồng loạt chia sẻ lại loạt ảnh chụp từ năm 2010. Trong bức ảnh nổi tiếng ấy, thủ môn kiêm đội trưởng huyền thoại Iker Casillas nâng chiếc cúp vàng trước mặt hai cô công chúa nhỏ.

Leonor khi ấy mặc áo đỏ của đội tuyển Tây Ban Nha, quần short denim và giày Mary Jane, đôi mắt chăm chú nhìn chiếc cúp như một món đồ kỳ diệu. Sofía nhỏ hơn, diện áo tuyển Tây Ban Nha cùng chân váy quần trắng và sandal đồng màu, đứng cạnh chị gái với vẻ mặt đầy tò mò.

Sau đó, khi đội tuyển trở về Madrid, Hoàng gia Tây Ban Nha đã tổ chức buổi tiếp đón các nhà vô địch tại Cung điện Zarzuela. Hai cô công chúa nhỏ tiếp tục được tận mắt nhìn thấy chiếc cúp vàng, lưu lại những khoảnh khắc mà đến nay vẫn được xem là biểu tượng đẹp của bóng đá Tây Ban Nha.

Chính vì vậy, khi Leonor và Sofía một lần nữa cầm chiếc cúp World Cup năm 2026, nhiều người gọi đây là "bức ảnh thời gian" đẹp nhất của Hoàng gia Tây Ban Nha.

Từ những cô bé mặc áo tuyển đến hai biểu tượng trẻ của Hoàng gia

Không chỉ thay đổi về tuổi tác, hình ảnh của Leonor và Sofía cũng cho thấy hành trình trưởng thành rõ nét.

Năm 2010, hai chị em chỉ là những cô bé theo cha mẹ tham dự lễ chúc mừng đội tuyển. Năm 2026, họ đã trở thành những thành viên Hoàng gia có vai trò ngày càng nổi bật.

Sau chiến thắng trước Argentina, Công chúa Sofía trực tiếp nâng chiếc cúp vô địch cùng các cầu thủ ngay trên sân, trong khi Leonor liên tục trò chuyện và chúc mừng các thành viên đội tuyển. Thay vì những chiếc váy trẻ em năm nào, hai chị em lựa chọn phong cách trẻ trung nhưng tinh tế với hai gam màu đỏ và trắng - màu sắc gắn liền với quốc kỳ Tây Ban Nha.

Leonor diện áo trắng kết hợp quần trắng, trong khi Sofía nổi bật với trang phục đỏ - trắng trẻ trung, tạo nên hình ảnh vừa hiện đại vừa gần gũi.

Suốt 16 năm, bóng đá luôn là một phần trong hành trình trưởng thành của hai công chúa

Đối với Hoàng gia Tây Ban Nha, bóng đá không chỉ là môn thể thao vua mà còn là niềm tự hào dân tộc. Suốt nhiều năm qua, người dân đã quen với hình ảnh Vua Felipe VI xuất hiện trên khán đài cổ vũ đội tuyển. Hai cô công chúa cũng lớn lên cùng những cột mốc vàng son của bóng đá nước nhà.

Năm 2023, Công chúa Sofía cùng Vương hậu Letizia bay tới Sydney (Australia) để chứng kiến đội tuyển nữ Tây Ban Nha lần đầu tiên vô địch World Cup. Sau trận đấu, Sofía còn mặc áo đấu của đội tuyển để xuống sân ăn mừng cùng các cầu thủ. Đến năm 2024, khi Tây Ban Nha đăng quang EURO, Leonor và Sofía tiếp tục mặc áo đấu đội tuyển trong buổi tiếp đón các nhà vô địch tại Cung điện Zarzuela.

Khác với bố mẹ mặc trang phục trang trọng, hai chị em phối áo đấu cùng quần trắng và giày sneaker, mang đến hình ảnh trẻ trung, gần gũi. Bức ảnh cả hai quay lưng với chiếc áo số 10 cũng từng trở thành khoảnh khắc được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội.

Ngay cả ở bán kết World Cup năm nay, khi không thể tới sân vì lịch trình Hoàng gia, cả gia đình vẫn mặc đồng phục đội tuyển để cùng theo dõi trận đấu qua truyền hình.

Hoàng gia Tây Ban Nha sau đó đăng tải thông điệp đầy tự hào: "Các bạn một lần nữa chứng minh vì sao mình là một trong những đội bóng vĩ đại nhất thế giới. Giờ là lúc chiến đấu vì chức vô địch. Cảm ơn các bạn đã mang đến niềm tự hào cho cả đất nước".

Nếu năm 2010, Leonor và Sofía còn phải ngước nhìn chiếc cúp vàng với ánh mắt ngây thơ thì 16 năm sau, họ đã đủ trưởng thành để hiểu ý nghĩa của khoảnh khắc ấy.

Một bên là hai cô bé mặc áo tuyển, rụt rè đứng cạnh Iker Casillas. Một bên là hai thiếu nữ đại diện cho thế hệ Hoàng gia mới, tự tin bước giữa những nhà vô địch thế giới. 16 năm trôi qua, chiếc cúp vàng không thay đổi, nhưng hai cô công chúa đã lớn lên cùng lịch sử bóng đá Tây Ban Nha.

Có lẽ cũng vì thế mà loạt ảnh "ngày ấy - bây giờ" của Leonor và Sofía đang được người hâm mộ chia sẻ nhiều hơn cả những khoảnh khắc nâng cúp. Đó không chỉ là câu chuyện về một chức vô địch World Cup, mà còn là hành trình trưởng thành của hai cô công chúa được cả đất nước chứng kiến từ những ngày đầu tiên.