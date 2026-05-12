Không phải thành tích học tập, không phải lịch trình hoạt động dày đặc hay những chuyến du lịch xa hoa, điều Vương phi xứ Wales Catherine nhất quyết giữ vững trong cách nuôi dạy ba người con là thứ cô học được từ chính cha mẹ mình từ nhỏ, và cô tin rằng nó sẽ theo George, Charlotte, Louis suốt cả cuộc đời.

Thứ quan trọng hơn điểm số

Vương phi xứ Wales Catherine không giấu giếm quan điểm của mình về việc nuôi con. Với cô, lòng tốt, sự tôn trọng và tính trung thực không phải là những giá trị "đẹp để nói" mà chúng là nền tảng không thể thiếu, quan trọng không kém gì việc con học giỏi toán hay chơi tốt thể thao.

"Cha mẹ tôi đã dạy tôi về tầm quan trọng của những phẩm chất như lòng tốt, sự tôn trọng và sự trung thực", cô từng chia sẻ trong một cuộc phỏng vấn trước đây. "Và tôi nhận ra những giá trị đó đã đóng vai trò trung tâm trong cuộc đời tôi như thế nào. Đó là lý do William và tôi muốn dạy những đứa con nhỏ của mình hiểu rõ tầm quan trọng của những điều này khi chúng lớn lên". cô nói thêm một cách dứt khoát: "Theo tôi, điều đó quan trọng không kém gì việc xuất sắc trong toán học hay thể thao".

Hiện tại, ba người con của Vương phi và Thân vương William đang ở độ tuổi thiếu niên và nhi đồng, Hoàng tử George 12 tuổi, Công chúa Charlotte 11 tuổi và Hoàng tử Louis 8 tuổi. Cả gia đình sống tại Forest Lodge, một cuộc sống mà cả hai vợ chồng đều cố gắng giữ càng bình thường càng tốt trong hoàn cảnh không hề bình thường của hoàng gia.

Không phải đồ chơi, không phải chuyến đi mà là sự hiện diện

Trong cuộc trò chuyện với MC Roman Kemp năm 2023, Vương phi xứ Wales nói thẳng về điều tạo nên sự khác biệt trong việc nuôi con: "Không phải là số lượng đồ chơi chúng có, hay số lượng và kiểu chuyến đi bạn thực hiện cùng chúng" , cô dừng lại rồi nói tiếp: "Điều quan trọng là đảm bảo chúng có sự hỗ trợ cảm xúc đúng đắn xung quanh, và điều đó đến từ những người lớn trong cuộc sống của chúng".

Đây không phải lời nói cho có. Catherine và William nổi tiếng là những bậc phụ huynh trực tiếp, tích cực tự đưa con đến trường, có mặt tại các sự kiện của con và hạn chế tối đa việc đưa cả ba con xuất hiện trước công chúng. Họ cũng kiểm soát chặt việc chụp ảnh con, bảo vệ sự riêng tư của các em theo cách mà không nhiều gia đình hoàng gia làm được.

William và cố học từ quá khứ

Thân vương William, 41 tuổi, đã nhiều lần cố tỏ quan điểm giống vợ về chuyện gia đình. Trong một cuộc phỏng vấn năm 2016, khi anh mới có hai con, anh nói: "Trong phạm vi gia đình nhỏ của chúng tôi, chúng tôi là một gia đình bình thường. Tôi yêu con mình như bất kỳ người cha nào, và tôi hy vọng George yêu tôi như bất kỳ đứa con trai nào yêu cha mình".

Chuyên gia ngôn ngữ cơ thể Judi James từng nhận xét với tờ The Mirror rằng William đang chủ động xây dựng phong cách làm cha dựa trên những gì ông học được và cả những gì ông thiếu từ tuổi thơ của chính mình. Theo cô, William "rõ ràng quyết tâm tạo ra một cuộc sống thoải mái và vui tươi hơn cho những đứa con của mình so với những gì anh hay cha anh từng được trải qua". Điều đó thể hiện rõ trong những khoảnh khắc hiếm hoi xuất hiện công khai, George, Charlotte và Louis thường được thấy cười đùa, phản ứng tự nhiên bên cạnh cả hai cha mẹ thay vì đứng nghiêm như thường thấy ở các sự kiện hoàng gia.

Áp lực của thời đại số

Mới đây, Vương phi xứ Wales đã chia sẻ về một thách thức nuôi con mà bất kỳ cô mẹ nào thời nay cũng sẽ đồng cảm. Trong chuyến thăm Đại học East London, cô ngồi trò chuyện cùng một người mẹ tên Ashleigh đang nuôi ba con nhỏ, và thừa nhận rằng việc "theo kịp theo thời gian thực" với tốc độ thay đổi của mạng xã hội, cùng hàng loạt nghiên cứu y tế và khoa học liên tục cập nhật, là điều cực kỳ khó khăn với các bậc cha mẹ hiện đại.

Cô cũng cố tỏ quan điểm về triết lý "cần cả một ngôi làng để nuôi một đứa trẻ" rằng cha mẹ không thể và không nên làm tất cả một mình, mà cần sự hỗ trợ từ cộng đồng xung quanh. Đó cũng là lý do cô thành lập Trung tâm Phát triển Trẻ thơ thuộc Royal Foundation từ năm 2021 để nghiên cứu và truyền đi những hiểu biết về tầm quan trọng của những năm đầu đời, không chỉ cho hoàng gia, mà cho tất cả mọi gia đình.

Theo Hello