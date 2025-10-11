Công chúa Beatrice một lần nữa chứng minh phong độ thời trang "không tuổi" của Hoàng gia Anh khi diện lại bộ váy The Vampire's Wife huyền thoại tại đám cưới của hai người bạn thân James Green và James Hirschfeld ở New York.

Bộ váy ánh kim xanh navy từng được Beatrice mặc trong sự kiện năm 2023 cùng mẹ mình, Nữ Công tước Sarah Ferguson nay được "tái sinh" trong bối cảnh lung linh của tiệc cưới thượng lưu. Được biết, thiết kế có tên Sky Rocket với phần tay phồng nhẹ, chất liệu ánh kim mềm mại và hàng tầng bèo nữ tính ở gấu váy. Dù thương hiệu The Vampire's Wife đã đóng cửa từ năm 2024, nhưng Công chúa vẫn "trung thành tuyệt đối" với các thiết kế của hãng - minh chứng cho sức hút vượt thời gian của phong cách quý tộc gothic sang trọng.

Không chỉ trong đám cưới, Beatrice từng diện chiếc váy này ít nhất ba lần tại tiệc sinh nhật bạn thân Emma Pilkington và một buổi tiệc Hoàng gia năm 2023. Dường như đây đã trở thành "áo giáp ánh sáng" của Công chúa mỗi khi cần xuất hiện thật lộng lẫy mà vẫn tinh tế.

Đáng chú ý, Thân vương William và Vương phi Kate cũng từng chọn The Vampire's Wife cho nhiều sự kiện quan trọng, đặc biệt là bộ váy xanh lá ánh kim mà Kate diện trong bức chân dung chính thức cùng chồng, gần như "bản sao" của thiết kế Beatrice yêu thích.

Theo Daily Mail, đám cưới của James Green - người bạn thân mà Beatrice quen biết từ khi còn là thiếu niên được tổ chức trong khu vườn sang trọng tại Long Island, với bàn tiệc được trang trí bằng hoa tươi và nến lung linh. Dù gia đình đang chịu ảnh hưởng từ vụ bê bối email của mẹ mình với tỷ phú Jeffrey Epstein, Beatrice vẫn có mặt đầy rạng rỡ. Một nguồn tin thân cận tiết lộ: "Beatrice coi trọng tình bạn hơn bất cứ điều gì. Cô ấy sẽ không bao giờ vắng mặt trong ngày trọng đại của người bạn đã gắn bó hơn 20 năm".

Hình ảnh Công chúa Beatrice trong bộ váy ánh kim phản chiếu ánh đèn New York khiến cư dân mạng không khỏi xuýt xoa: Vừa quý phái, vừa "ma mị", hẳn là một nét quyến rũ mà chỉ có hậu duệ Hoàng gia mới toát ra được.

