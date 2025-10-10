Trong bài viết mới mang tựa đề "Sức mạnh của sự kết nối con người trong thế giới đầy xao nhãng", đăng trên trang web Trung tâm Phát triển Trẻ nhỏ do chính mình sáng lập, Vương phi Kate cùng giáo sư Robert Waldinger (Đại học Harvard) đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về tác hại của điện thoại thông minh đối với trẻ em và đời sống gia đình.

"Chúng ta ngồi cùng một căn phòng, nhưng tâm trí lại bị chia cắt bởi hàng chục ứng dụng, thông báo và luồng tin. Thể xác có mặt, nhưng tâm trí thì không" - Vương phi Kate viết.

Theo cô, thế giới đang bước vào thời kỳ "đại dịch của sự mất kết nối" - nơi công nghệ khiến con người trở nên cô đơn, xa cách dù lúc nào cũng "trực tuyến". Điện thoại, máy tính bảng hay mạng xã hội vốn được sinh ra để kết nối giờ lại trở thành rào chắn vô hình ngăn cách các thành viên trong cùng một mái nhà.

"Công nghệ mang lại nhiều lợi ích, nhưng nó cũng là nguyên nhân khiến chúng ta đánh mất điều quý giá nhất: Sự chú tâm trọn vẹn dành cho nhau", Vương phi Kate khẳng định.

Cùng với Thân vương William, Vương phi Kate đã áp dụng quy định "không điện thoại trong gia đình". Cả ba người con Hoàng tử George (12 tuổi), Công chúa Charlotte (10 tuổi) và Hoàng tử Louis (7 tuổi) đều không được phép sử dụng smartphone. Thân vương William từng chia sẻ: "Chúng tôi rất nghiêm khắc về điều này. Nếu không có điện thoại, bọn trẻ chơi gì ư? Rất đơn giản, chúng chơi như những đứa trẻ đúng nghĩa".

Louis mê nhún nhảy trên trampoline, Charlotte thì thích đuổi theo em trai. "Chúng chẳng cần màn hình nào để vui vẻ", William nói thêm.

Vương phi Kate cho rằng, "sự can thiệp của công nghệ" đang khiến con người dần đánh mất khả năng trao tặng món quà quý giá nhất - sự chú tâm toàn vẹn. "Khi ta lướt mạng trong bữa tối, kiểm tra email trong lúc chơi với con, ta đang rút lại một hình thức yêu thương cơ bản nhất, đó là sự hiện diện", cô viết.

Vương phi nhấn mạnh: "Chúng ta đang nuôi dưỡng một thế hệ được kết nối nhiều nhất trong lịch sử, nhưng lại cô đơn nhất, yếu đuối nhất trong khả năng tạo ra những mối quan hệ ấm áp, có ý nghĩa".

Theo nghiên cứu, 5 năm đầu đời là giai đoạn não bộ phát triển nhanh nhất, tạo ra hơn 1 triệu kết nối thần kinh mỗi giây và đó cũng là lúc trẻ cần nhất sự hiện diện của cha mẹ, chứ không phải ánh sáng từ màn hình.

Cuối bài luận, Vương phi Kate đưa ra lời kêu gọi giản dị mà sâu sắc: "Nếu bạn chỉ có thể đầu tư vào một thứ để giúp gia đình mình hạnh phúc, hãy đầu tư vào mối quan hệ giữa các thành viên. Đó không chỉ là cách tạo ra một mái ấm yêu thương, mà còn là nền tảng để xây dựng một thế giới nhân ái hơn, bắt đầu từ hành động nhỏ của mỗi chúng ta".

Theo marieclaire