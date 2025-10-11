Từ lâu Meghan Markle nổi tiếng với gu thẩm mỹ tinh tế. Nhưng nếu theo dõi series tài liệu của cô trên Netflix, bạn sẽ thấy phong cách ấy còn lan sang cả căn bếp. Trong nhiều phân đoạn, Meghan sử dụng một chiếc nồi hầm của Le Creuset, thương hiệu vốn được giới yêu bếp ưa chuộng vì độ bền và tính thẩm mỹ.

Le Creuset cung cấp chiếc nồi hầm với nhiều kích cỡ từ 18 cm đến 30 cm, kèm bảng màu đặc trưng rất đẹp mắt. Mẫu 24 cm dung tích 4,2 lít là kích cỡ dễ dùng nhất cho bữa cơm gia đình. Màu được Meghan ưa thích là Meringue, một gam trắng ngà thanh lịch, đặt trên bếp là trông bếp đã sang lên một bậc. Mức giá niêm yết 319 bảng được giảm còn 193,99 bảng theo chương trình ưu đãi, khác biệt đủ lớn để những ai còn lăn tăn có thêm lý do chốt đơn.





Theo Le Creuset, dòng nồi hầm này chịu nhiệt đến 260 độ C. Kết cấu gốm giúp giữ nhiệt tốt, vì vậy món ăn chín đều và nóng lâu hơn. Đây là điểm cộng đáng giá với các món cần thời gian như bò hầm rượu vang, gà nấu rượu táo, cà ri hay các món áp chảo rồi đưa thẳng vào lò. Nắp đậy kín giữ hơi, hạn chế thất thoát hương vị, đồng thời giúp món ăn mềm ngọt tự nhiên. Mỗi sản phẩm còn đi kèm chế độ bảo hành mười năm, biến chiếc nồi từ món đồ mua cho vui thành khoản đầu tư nghiêm túc cho căn bếp.

Sức hút của nồi Le Creuset thể hiện rõ qua hàng loạt đánh giá tích cực từ người mua. Một khách hàng cho biết đã mua chiếc nồi trong đợt sale năm trước và dùng hầu như mỗi ngày vào mùa lạnh nhưng đến nay nồi vẫn đẹp như mới. Cô thích chất lượng hoàn thiện chắc tay, dễ rửa trong máy rửa bát và đặc biệt là vẻ ngoài đủ đẹp để đặt ngay trên bếp như một món trang trí. Một người khác thì khẳng định nếu bạn nghiêm túc với chuyện bếp núc hay chỉ muốn có một chiếc nồi làm được đủ thứ và dùng bền nhiều năm thì đây là lựa chọn xứng đáng. Nồi tỏa nhiệt đều, giúp món ăn ngon miệng hơn và sang hẳn khi đặt lên bàn ăn.





Tất nhiên vẫn có những lưu ý nhỏ. Một số người dùng nói rằng chiếc nồi cần được chăm chút đúng cách thì mới giữ được vẻ ngoài bóng đẹp. Họ khuyên dùng muỗng gỗ hoặc silicon để bảo vệ lớp men, tránh thay đổi nhiệt đột ngột như rót nước lạnh vào nồi đang nóng. Dù sản phẩm được ghi nhận an toàn với máy rửa bát, việc rửa tay nhẹ nhàng sẽ giúp bề mặt men bền bóng lâu hơn. Những lưu ý này không quá cầu kỳ nhưng đáng ghi nhớ nếu bạn muốn giữ chiếc nồi luôn ở trạng thái tốt nhất.

Điểm khiến nồi hầm Le Creuset ghi dấu lâu dài không chỉ là thương hiệu mà còn ở trải nghiệm nấu nướng. Chiếc nồi cho phép bạn bắt đầu món ăn trên bếp rồi chuyển thẳng vào lò, rất hợp các công thức cần om nấu chậm. Dung tích 4,2 lít đủ để nấu cho gia đình bốn người, từ món canh hầm giàu dinh dưỡng đến một ổ bánh mì vỏ giòn ruột xốp. Nắp nồi vừa khít giữ hơi nước tuần hoàn bên trong, giúp thịt mềm nhanh hơn mà không cần thêm quá nhiều nước sốt. Màu Meringue khi lên hình rất ăn ảnh, phù hợp với không gian bếp tối giản lẫn phong cách ấm áp cổ điển.





Nếu bạn đang xây dựng một căn bếp dùng lâu dài, chiếc nồi hầm này xứng đáng là món cơ bản nên có. Nó giúp tiết kiệm thời gian, giảm công đoạn rửa quá nhiều nồi chảo và làm đẹp không gian bếp. Trong bối cảnh giá thực phẩm tăng, một chiếc nồi giữ nhiệt tốt cũng giúp bạn chủ động nấu các mẻ lớn, chia phần để tủ lạnh dùng dần, tiết kiệm điện và thời gian nấu lại. Với người yêu thích bữa tối quây quần, việc dọn cả chiếc nồi Le Creuset lên bàn cũng đủ tạo cảm giác ấm cúng và chỉn chu.

Nếu bạn không dùng màu Meringue, bảng màu của Le Creuset còn có nhiều lựa chọn khác như đỏ, cam, xanh hoặc xám, đa phần đều đang giảm giá trong thời gian diễn ra chương trình. Dù chọn gam nào, điều quan trọng là bạn sẽ có một chiếc nồi bền, đẹp, giúp việc nấu nướng trở nên thú vị và hiệu quả hơn.

Khi nói đến những món đồ bếp đáng đầu tư, người yêu nấu nướng vẫn thường nhắc câu cửa miệng rằng chất lượng tốt sẽ phục vụ bạn hằng ngày trong nhiều năm. Với Le Creuset, câu nói này đúng theo nghĩa đen. Sự chắc chắn trong từng chi tiết, khả năng giữ nhiệt và vẻ đẹp vượt thời gian là lí do vì sao chiếc nồi hầm tiếp tục hiện diện trong căn bếp của nhiều gia đình, từ nhà người nổi tiếng như Meghan Markle đến bất cứ ai yêu bữa cơm nhà. Nếu bạn đã trót mê chiếc nồi trong chương trình With Love, Meghan, đây là lúc biến cảm hứng thành hiện thực và để căn bếp của mình cũng sang chảnh không kém tủ đồ.