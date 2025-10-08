Không chỉ mang trong mình dòng máu Hoàng gia Monaco, Charlotte Casiraghi còn thừa hưởng trọn vẹn thần thái kiêu sa của người bà huyền thoại - Công chúa Grace Kelly. Xuất hiện tại show Chanel trong khuôn khổ Tuần lễ Thời trang Paris, người đẹp 39 tuổi khiến toàn bộ ống kính phải hướng về mình với mái tóc bob tinh tế, gương mặt rạng rỡ và phong cách thanh lịch đến mức "chạm mốc Grace Kelly 2.0". Đây cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện công khai sau tin ly hôn chồng - nhà sản xuất phim Dimitri Rassam hồi năm ngoái.

Charlotte Casiraghi bước vào khán phòng Grand Palais nơi diễn ra show Chanel trong chiếc áo bomber da màu đỏ rượu vang phối cùng quần jeans ống đứng và giày cao gót đen cổ điển. Dù không lộng lẫy như những bộ váy dạ hội, outfit này lại khiến cô nổi bật giữa rừng sao nhờ vẻ sang trọng tự nhiên đúng chuẩn "hoàng gia Monaco trong phiên bản Paris hiện đại".





Điểm nhấn gây chú ý nhất chính là mái tóc bob được uốn nhẹ, phảng phất hình ảnh Công chúa Grace Kelly thời đỉnh cao Hollywood. Với lớp makeup nhẹ, làn da sáng và ánh nhìn tự tin, Charlotte như bước ra từ tạp chí Vogue những năm 1960 thanh lịch, cổ điển nhưng đầy khí chất.





Buổi trình diễn Chanel lần này mang nhiều ý nghĩa đặc biệt, đây là show đầu tiên sau khi Giám đốc sáng tạo Virginie Viard rời nhà mốt. Sàn diễn đặt tại Grand Palais, nơi Chanel từng đầu tư hơn 25 triệu euro để trùng tu đã quy tụ hàng loạt tên tuổi lớn: Nicole Kidman xuất hiện cùng hai con gái, Margot Robbie thanh lịch trong bộ đồ xanh navy, Kendall Jenner quyến rũ trong set tweed cách tân cùng túi xách đỏ nổi bật.





Giữa dàn minh tinh quốc tế, Charlotte Casiraghi vẫn khiến mọi ống kính phải dừng lại. Có lẽ, không chỉ vì cô là "nàng thơ" lâu năm của Chanel, mà còn bởi khí chất hiếm có: Nửa hoàng gia, nửa nghệ sĩ vừa kiêu hãnh, vừa sâu sắc.

Charlotte Marie Pomeline Casiraghi sinh tại Bệnh viện Công chúa Grace ở Monaco, là con gái của Công chúa Caroline và doanh nhân Ý Stefano Casiraghi. Dù mang dòng máu hoàng tộc, Charlotte và các anh chị em không được phong tước vị, để có một tuổi thơ "bình thường nhất có thể". Sau khi trưởng thành, cô theo đuổi nhiều lĩnh vực: Là vận động viên cưỡi ngựa chuyên nghiệp, người mẫu và nhà báo. Năm 2019, Charlotte kết hôn cùng nhà sản xuất phim người Pháp Liban Dimitri Rassam trong lễ cưới riêng tư tại Cung điện Monaco, bên cạnh hai con nhỏ là Balthazar và Raphael. Thế nhưng, đến năm 2024, cặp đôi xác nhận chia tay sau nhiều đồn đoán rạn nứt. Hiện tại, Charlotte Casiraghi chọn sống lặng lẽ hơn, nhưng mỗi lần cô xuất hiện đều trở thành "spotlight" của giới mộ điệu. Lần tái xuất này tại Tuần lễ Thời trang Paris không chỉ là tuyên ngôn thời trang, mà còn là lời khẳng định: Dù hôn nhân tan vỡ, "nữ thần Monaco" vẫn tỏa sáng với khí chất kiêu hãnh khó ai sánh kịp.

Theo Hello