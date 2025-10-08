Ở tuổi 21, Công chúa Catharina-Amalia - người thừa kế ngai vàng của Vua Willem-Alexander và Vương hậu Máxima đang chứng minh phong cách của mình xứng đáng để bước vào hàng "fashion icon Hoàng gia". Dù dự sự kiện chính thức hay quốc yến lộng lẫy, nàng Công chúa luôn khiến truyền thông bùng nổ mỗi khi xuất hiện trong những chiếc đầm cape - biểu tượng cho sự kiêu hãnh và khí chất của một nữ vương tương lai.





Từ sắc đỏ ruby sang trọng tại lễ thoái vị Đại công tước Henri đến sắc tím oải hương tại yến tiệc cấp Nhà nước, Amalia không chỉ mặc đẹp, mà còn mặc có bản lĩnh của người sinh ra để đội vương miện.





Công chúa Catharina-Amalia có thể mới 21 tuổi, nhưng cô đã tạo dựng cho mình một hình ảnh khó nhầm lẫn: Thanh lịch, hiện đại và luôn có chút "drama Hoàng gia" đúng nghĩa. Trong lễ thoái vị của Đại công tước Henri tại Luxembourg, người ta không thể rời mắt khỏi Amalia trong bộ đầm đỏ ruby có phần cape thướt tha - một thiết kế vừa tôn dáng vừa biểu trưng cho quyền lực. Bên cạnh cô, Công chúa Elisabeth của Bỉ chọn đầm xanh navy ôm sát, cả hai tạo nên một khung hình khiến giới mộ điệu gọi là "cặp công chúa song sắc châu Âu".





Không dừng ở đó, trong sinh nhật lần thứ 58 của Vua Willem-Alexander, Amalia chọn chiếc váy Ralph Lauren "Cape Georgette Cocktail Dress" màu xanh da trời nhẹ nhàng nhưng kiêu kỳ. Chỉ vài tuần trước đó, cô đã khiến cả cung điện Amsterdam bừng sáng trong yến tiệc chào đón Quốc vương Oman, với bộ váy tím oải hương của Safiyaa London cùng chiếc vương miện Mellerio Ruby Parure - một báu vật được chế tác từ năm 1888.





"Tôi yêu vương miện", Amalia từng nói trong cuốn tiểu sử của mình. "Hãy cho tôi xem một chiếc, tôi có thể nói ngay nó đến từ Hoàng gia nào". Câu nói tưởng chừng vui đùa nhưng lại cho thấy bản năng bẩm sinh của một người sinh ra để trị vì.





Điều thú vị là ngay cả khi không mặc đầm cape, Công chúa Amalia vẫn luôn tìm cách "giữ vibe nữ hoàng" bằng cách khoác áo ngoài hờ trên vai, tạo hiệu ứng cape mềm mại. Trong chuyến công du solo đầu tiên của mình hồi tháng 2, cô gây ấn tượng với bộ suit san hô kết hợp áo khoác màu caramel thanh lịch, tự tin, mà vẫn giữ được nét trẻ trung của một công chúa ở độ tuổi đôi mươi.





Không phô trương, không cần chi tiết cầu kỳ, Amalia dùng chính phong cách của mình để định nghĩa sự sang trọng mới trong Hoàng gia châu Âu, nơi "vương miện không chỉ ở trên đầu, mà còn nằm ở thần thái".