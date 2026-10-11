Tôi định ở nhà con trai vài tháng thì con dâu bất ngờ nói một câu khiến tôi tự thu xếp đồ về quê trong vui vẻ

Tôi vốn nghĩ lên ở với con trai vài tháng là chuyện rất bình thường. Hai vợ chồng nó mới có con nhỏ, tôi ở quê lại rảnh rỗi, sức khỏe còn tốt nên cũng muốn lên phụ các con một thời gian. Tôi tính bụng mình không cần các con phải chăm ngược lại, chỉ cần phụ trông cháu, cơm nước được gì thì làm.

Tôi còn cẩn thận gọi điện hỏi trước xem hai đứa có thấy bất tiện không. Con trai bảo: “Mẹ cứ lên đi, nhà có thêm người cũng vui”. Thế là tôi bắt đầu dọn dẹp đồ đạc, tính mang theo ít gạo quê, mấy hũ dưa cà với vài thứ rau củ để các con dùng dần.

Tôi cứ nghĩ con dâu cũng sẽ vui vì có người đỡ đần. Nhưng đến tối hôm trước ngày tôi lên, con dâu gọi điện cho tôi.

Nó nói một câu khiến tôi ngồi im khá lâu: “Mẹ lên chơi thì lúc nào cũng được, nhưng nếu mẹ định ở vài tháng thì con xin mẹ đừng”.

Thú thật, lúc đầu tôi hơi chạnh lòng.

Tôi hỏi có phải tôi làm gì khiến nó không thoải mái không. Nó vội giải thích rằng không phải. Nó rất quý tôi, cũng biết tôi thương cháu, nhưng nó muốn vợ chồng tự chăm con trong thời gian đầu.

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Con dâu nói: “Mẹ lên vài hôm thì chúng con rất vui. Nhưng nếu mẹ ở hẳn vài tháng, con sợ cả mẹ và con đều mệt. Nhà mình nhỏ, sinh hoạt cũng khác nhau. Có những lúc con chăm con theo cách của con, mẹ lại thương cháu theo cách của mẹ. Hai thế hệ sống chung lâu ngày rất dễ vì những chuyện nhỏ mà mất vui”.

Tôi nghe xong lại thấy nó nói có lý.

Nó còn bảo một câu mà tôi nhớ mãi: “Mẹ thương chúng con thì càng không nên biến việc chăm con thành trách nhiệm của mẹ. Vợ chồng con sinh con thì chúng con phải tự học cách làm bố mẹ”.

Tôi bỗng thấy nhẹ cả người. Trước đó tôi cứ nghĩ làm mẹ, con có con thì mình phải lên phụ. Hàng xóm hỏi thì tôi cũng có cái để nói rằng mình đang lên chăm cháu. Nhưng nghĩ kỹ, con dâu nói đúng. Tôi lên ở vài tháng, ban đầu có thể ai cũng vui. Nhưng nếu tôi cứ làm hết việc nhà, bế cháu, nấu cơm, hai vợ chồng nó sẽ vô tình quen với việc có mẹ ở bên. Đến lúc tôi về, chúng lại phải bắt đầu lại từ đầu.

Tôi gọi điện cho con trai, bảo nó cứ để hai vợ chồng tự lo. Tôi vẫn sẽ lên thăm cháu thường xuyên, khi nào cần tôi giúp thì cứ nói, còn chuyện ở cùng lâu dài thì thôi.

Sáng hôm sau, tôi không mang vali lên thành phố nữa mà thu dọn đồ về quê, trong lòng hoàn toàn thoải mái.

Tôi không thấy con dâu đuổi mẹ chồng. Ngược lại, tôi thấy nó đang giữ cho cả hai bên một khoảng cách vừa đủ để thương nhau lâu dài.

Làm ông bà, có lẽ điều khó nhất không phải là chăm cháu thật nhiều, mà là biết lúc nào mình nên bước vào và lúc nào nên đứng ngoài. Tôi may mắn vì con dâu nói thẳng, còn tôi cũng may mắn vì đủ bình tĩnh để nghe mà không tự ái.