Coi chừng "dính thính": 6 kiểu nhân vật kinh điển trong phim lãng mạn Hàn Quốc khiến khán giả mê như điếu đổ

Từ những ngày đầu của làn sóng Hallyu, phim lãng mạn Hàn Quốc không chỉ mê hoặc khán giả bởi kịch bản ấn tượng mà còn bởi hệ thống nhân vật được "đo ni đóng giày" để đánh trúng trái tim người xem. Dù xu hướng thay đổi theo từng năm, có những kiểu nhân vật đã trở thành biểu tượng bất biến.

1. Tổng tài lạnh lùng – trái tim ấm áp bên trong

Có thể nói đây là hình tượng "huyền thoại" của phim Hàn, đặc biệt là thời kỳ đầu những năm 2000. Nhân vật thường là CEO, giám đốc, hoặc người thừa kế tập đoàn giàu có, bên ngoài kiêu ngạo, lạnh lùng, thậm chí đôi lúc... hỗn xược. Nhưng theo thời gian, anh ta dần "tan chảy" trước tình yêu thuần khiết của nữ chính – thường là một cô gái nghèo, tốt bụng và lạc quan.

Tiêu biểu nhất có thể kể đến Goo Jun Pyo (Lee Min Ho) trong Vườn sao băng (2009), hay Kim Joo Won (Hyun Bin) trong Khu vườn bí mật (2010). Hình mẫu này tuy bị chê là "lỗi thời" nhưng vẫn sống khỏe nhờ sức hút của những màn đối đầu - rồi hòa giải - giữa hai thế giới khác biệt. Gần đây, kiểu nhân vật này được làm mới qua vai Lee Young Joon (Park Seo Joon) trong Thư ký Kim sao thế? (2018), khi tổng tài không chỉ giàu mà còn... tự luyến đến mức hài hước.

2. Anh bạn thân lâu năm – tình yêu thầm lặng

Tình bạn kéo dài suốt tuổi thơ, sự quan tâm âm thầm nhưng bền bỉ, và ánh mắt nhìn lén đầy yêu thương là những yếu tố khiến kiểu nhân vật này luôn khiến người xem "rung rinh". Họ thường không phải lựa chọn đầu tiên của nữ chính, nhưng là người luôn ở lại khi mọi thứ sụp đổ.

Những vai diễn đỉnh cao của hình tượng này có thể kể đến Shin Hyuk (Choi Siwon) trong She Was Pretty (2015) hay Jung Hwan (Ryu Jun Yeol) trong Reply 1988 (2015) – người mang đến làn sóng "second lead syndrome" nổi tiếng.

3. Trai hư quyến rũ – người đàn ông nhiều tổn thương

Hình tượng này nổi bật nhờ sự mâu thuẫn: Vừa gai góc, nổi loạn nhưng lại dễ tổn thương, cần được chữa lành. Những nhân vật kiểu này thường mang quá khứ phức tạp, đôi khi là nỗi đau gia đình hoặc một ký ức mất mát nào đó, khiến họ từ chối tình cảm – cho đến khi gặp được người khiến trái tim họ hồi sinh.

Vai Han Kyul (Gong Yoo) trong Tiệm cà phê hoàng tử (2007), hay Kang Chul (Lee Jong Suk) trong W – Two Worlds (2016) đều thuộc kiểu "bad boy được thuần hóa" – hấp dẫn, quyến rũ nhưng không hề đơn giản. Họ khiến người xem vừa tò mò, vừa cảm thấy cần phải "bảo vệ".

4. Quái nhân đáng yêu – phá vỡ mọi quy chuẩn

Nếu các nhân vật khác hút người xem bằng ngoại hình, thì kiểu "quái nhân đáng yêu" lại khiến khán giả yêu bằng sự lập dị, khó đoán và... không giống ai. Nhân vật này thường lạc quan thái quá, sống trong thế giới riêng và tạo nên vô vàn tình huống dở khóc dở cười, nhưng rồi lại chạm đến cảm xúc sâu lắng một cách bất ngờ.

Cheon Song Yi (Jun Ji Hyun) trong Vì sao đưa anh tới (2013) chính là "đại diện quốc dân" cho kiểu nhân vật này: Vừa nổi tiếng, vừa lầy lội, vừa kiêu kỳ nhưng cực kỳ đáng yêu. Tương tự là Tak Dong Kyung (Park Bo Young) trong Doom at Your Service (2021), khi nhân vật không ngại "bật" lại cả... Thần Chết. Họ mang đến cảm giác tươi mới, khác biệt, không theo khuôn mẫu.

5. Người "ngoài lạnh, trong nóng"

Họ thường là người cô độc, sống trong thế giới riêng, ban đầu tỏ ra vô cảm hoặc xa cách. Nhưng khi tình yêu gõ cửa, từng chút một họ bộc lộ sự dịu dàng, chân thành và cả những nỗi đau sâu kín.

Kiểu nhân vật này thường rất ăn điểm trong các phim tình cảm sâu sắc, nơi nhân vật chính phải "mở khóa" cảm xúc dồn nén bên trong.

Một trong những hình mẫu kinh điển là Kim Shin (Gong Yoo) trong Goblin (2016) – người bất tử sống nghìn năm, gánh chịu sự mất mát không hồi kết. Hay Moon Gang Tae (Kim Soo Hyun) trong Điên thì có sao? (2020) – một điều dưỡng luôn cố kìm nén cảm xúc để chăm sóc người khác. Sự bùng nổ tình cảm sau lớp vỏ bọc ấy chính là yếu tố khiến kiểu nhân vật này có chiều sâu và chạm đến trái tim người xem.

6. Cô nàng chủ động – không đợi tình yêu gõ cửa

Trong bối cảnh các phim Hàn hiện đại dần thoát khỏi mô-típ "nữ chính yếu đuối", kiểu nhân vật nữ chủ động theo đuổi tình yêu, tự tin và có lập trường rõ ràng đang lên ngôi. Những cô gái này không ngại thể hiện tình cảm, sẵn sàng đấu tranh để giữ lấy tình yêu mà họ tin là xứng đáng.

Yoon Hye Jin (Shin Min Ah) trong Điệu cha-cha-cha làng biển (2021), hay Na Hee Do (Kim Tae Ri) trong Tuổi hai lăm, tuổi hai mốt (2022) đều là những nhân vật có cá tính mạnh mẽ, sống thật với bản thân và biết rõ điều mình muốn. Sự chủ động đó không làm mất đi vẻ lãng mạn, mà trái lại, khiến mối quan hệ trở nên thực tế và dễ đồng cảm hơn với khán giả trẻ ngày nay.

Kết

Không phải ngẫu nhiên mà phim lãng mạn Hàn Quốc vẫn có sức hút mạnh mẽ suốt hơn 20 năm. Đằng sau mỗi câu chuyện tình yêu là những kiểu nhân vật được xây dựng tỉ mỉ để chạm đúng trái tim người xem. Dù thời đại thay đổi, những "hình mẫu kinh điển" ấy vẫn tồn tại, được làm mới qua thời gian và góp phần tạo nên "ngôn ngữ tình yêu" rất riêng của màn ảnh Hàn.