Top 10 phim lãng mạn xuất sắc nhất 20 năm qua: Không xem tiếc một đời!

Thể loại phim lãng mạn không chỉ là những khoảnh khắc rung động mà còn là tấm gương phản ánh xã hội, cảm xúc con người và những thay đổi trong cách nhìn nhận tình yêu. Dưới đây là danh sách 10 bộ phim lãng mạn xuất sắc nhất từ năm 2005 đến 2025, được xếp hạng dựa trên điểm đánh giá từ thấp đến cao trên các trang phê bình uy tín như Rotten Tomatoes và IMDb.

10. Con Nhà Siêu Giàu Châu Á (Crazy Rich Asians, 2018)

Nội dung: Bộ phim kể về Rachel Chu (Constance Wu), một giáo sư kinh tế người Mỹ gốc Hoa, theo bạn trai Nick Young (Henry Golding) về Singapore để gặp gia đình anh. Tại đây, cô phát hiện Nick là người thừa kế của một gia tộc siêu giàu, và hành trình của cô trở thành cuộc chiến chống lại định kiến xã hội, sự phản đối từ mẹ Nick (Michelle Yeoh) để bảo vệ tình yêu của mình.

Được chuyển thể từ tiểu thuyết của Kevin Kwan, đây là bộ phim Hollywood lớn đầu tiên sau hơn hai thập kỷ có dàn diễn viên toàn người gốc Á. Phim không chỉ là câu chuyện tình yêu mà còn là lời khẳng định về sự đại diện của người châu Á trong điện ảnh phương Tây.

Đánh giá: Với 91% trên Rotten Tomatoes và 6.9/10 trên IMDb, Con Nhà Siêu Giàu Châu Á được xem là một bước ngoặt trong dòng phim hài lãng mạn (rom-com). Rotten Tomatoes ca ngợi phim là "một câu chuyện tình hài hước, quyến rũ và đầy cảm xúc", trong khi điểm IMDb thấp hơn một chút có thể phản ánh việc khán giả mong chờ chiều sâu lớn hơn từ cốt truyện. Tuy nhiên, phim nổi bật nhờ sự tươi mới, bối cảnh xa hoa của Singapore và thông điệp về sự hòa hợp văn hóa Đông - Tây.

Giải thưởng: Đề cử Quả Cầu Vàng Phim hài hoặc nhạc kịch xuất sắc nhất, thắng giải Critics' Choice Award cho Phim hài xuất sắc nhất, và được vinh danh tại nhiều liên hoan phim vì đóng góp văn hóa.

9. Blue Valentine, 2010

Nội dung: Bộ phim xen kẽ giữa hai mốc thời gian: Giai đoạn đầu của mối quan hệ giữa Dean (Ryan Gosling) và Cindy (Michelle Williams) với những khoảnh khắc yêu thương nồng cháy, và giai đoạn sau khi họ kết hôn, khi tình yêu dần tan vỡ bởi áp lực cuộc sống và những khác biệt không thể hòa giải.

Đạo diễn Derek Cianfrance dành hơn 12 năm để hoàn thiện kịch bản, tạo nên một tác phẩm gần gũi với thực tế. Phim không dành cho những ai tìm kiếm cái kết hạnh phúc, mà là lời nhắc nhở rằng tình yêu đôi khi không đủ để vượt qua tất cả.

Đánh giá: Phim đạt 87% trên Rotten Tomatoes và 7.3/10 trên IMDb. Rotten Tomatoes nhận xét đây là "một bức chân dung tàn nhẫn nhưng chân thực về tình yêu", trong khi điểm IMDb phản ánh sự chia rẽ trong cảm nhận khán giả – một số người yêu thích sự chân thật, số khác lại thấy quá u ám. Diễn xuất của Gosling và Williams được đánh giá cao vì sự nhập vai xuất sắc, đặc biệt trong những cảnh cãi vã đầy cảm xúc.

Giải thưởng: Michelle Williams nhận đề cử Oscar và Quả Cầu Vàng cho Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

8. Khi Lỗi Thuộc Về Những Vì Sao (The Fault in Our Stars, 2014)

Nội dung: Hazel Grace Lancaster (Shailene Woodley), một cô gái trẻ mắc ung thư tuyến giáp giai đoạn cuối, gặp Augustus Waters (Ansel Elgort) tại một nhóm hỗ trợ bệnh nhân. Tình yêu của họ nảy nở qua những chuyến đi, những cuốn sách và những khoảnh khắc quý giá, dù cả hai đều biết cái chết đang cận kề.

Chuyển thể từ tiểu thuyết của John Green, phim đã trở thành hiện tượng văn hóa với giới thanh thiếu niên, khơi dậy những cuộc thảo luận về tình yêu và cái chết.

Đánh giá: Phim đạt 81% trên Rotten Tomatoes và 7.7/10 trên IMDb. Rotten Tomatoes khen ngợi "sự kết hợp giữa lãng mạn và bi kịch, được nâng tầm bởi diễn xuất tự nhiên của Woodley", trong khi một số ý kiến trên IMDb cho rằng phim hơi sến súa hoặc thiếu chiều sâu triết lý. Dù vậy, nó vẫn là một tác phẩm cảm động dành cho khán giả trẻ.

Giải thưởng: Thắng nhiều giải tại Teen Choice Awards và MTV Movie Awards, bao gồm Cặp đôi trên màn ảnh xuất sắc nhất.

7. Tình Yêu Tìm Lại (Silver Linings Playbook, 2012)

Nội dung: Pat Solitano (Bradley Cooper) trở về nhà sau thời gian điều trị rối loạn lưỡng cực, quyết tâm giành lại vợ cũ. Anh gặp Tiffany Maxwell (Jennifer Lawrence), một góa phụ bí ẩn, và cả hai cùng tham gia một cuộc thi nhảy để chữa lành vết thương tâm hồn, từ đó nảy sinh tình cảm. Đạo diễn David O. Russell đã tạo nên một tác phẩm vừa giải trí vừa sâu sắc, khai thác chủ đề sức khỏe tinh thần trong tình yêu.

Đánh giá: Phim đạt 92% trên Rotten Tomatoes và 7.7/10 trên IMDb. Rotten Tomatoes gọi đây là "một rom-com khác biệt với chiều sâu cảm xúc hiếm có", còn IMDb cho thấy sự yêu thích rộng rãi nhờ sự kết hợp giữa hài hước và bi kịch. Chemistry giữa Cooper và Lawrence là điểm sáng lớn.

Giải thưởng: Jennifer Lawrence thắng Oscar Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất, phim nhận 8 đề cử Oscar.

6. Nhật Ký Tình Yêu (The Notebook, 2004)

Nội dung: Dù ra mắt ngay trước mốc 20 năm, tuyệt phẩm này vẫn xứng đáng đưa vào danh sách. Phim kể về Noah Calhoun (Ryan Gosling) và Allie Hamilton (Rachel McAdams), hai người yêu nhau say đắm nhưng bị chia cắt bởi chiến tranh và khác biệt giai cấp. Họ tái hợp sau nhiều năm, chứng minh tình yêu vượt thời gian. Chuyển thể từ tiểu thuyết của Nicholas Sparks, The Notebook phim đã định hình chuẩn mực cho phim lãng mạn hiện đại.

Đánh giá: Phim đạt 83% trên Rotten Tomatoes và 7.8/10 trên IMDb. Rotten Tomatoes nhận xét đây là "một câu chuyện tình cổ điển với sức hút không phai", trong khi IMDb phản ánh tình cảm của khán giả dành cho sự lãng mạn vượt thời gian, dù một số người cho rằng cốt truyện hơi quen thuộc.

Giải thưởng: Thắng nhiều giải tại Teen Choice Awards và MTV Movie Awards, bao gồm Nụ hôn đẹp nhất.

5. Chuyện Tình Dưới Bóng Chiến Tranh (Atonement, 2007)

Nội dung: Briony Tallis (Saoirse Ronan) hiểu lầm mối quan hệ giữa chị gái Cecilia (Keira Knightley) và Robbie Turner (James McAvoy), dẫn đến một lời buộc tội sai lầm chia cắt họ trong Thế chiến thứ hai. Phim là câu chuyện về tình yêu, hối tiếc và sự chuộc lỗi muộn màng.

Chuyển thể từ tiểu thuyết của Ian McEwan, phim nổi bật với cảnh quay dài 5 phút tại Dunkirk, được xem là kinh điển trong lịch sử điện ảnh.

Đánh giá: Phim đạt 83% trên Rotten Tomatoes và 7.8/10 trên IMDb. Rotten Tomatoes gọi đây là "một bi kịch lãng mạn tuyệt đẹp", còn IMDb cho thấy sự trân trọng của khán giả với hình ảnh và nhạc nền xuất sắc.

Giải thưởng: Thắng Oscar Nhạc nền xuất sắc nhất, nhận 7 đề cử Oscar.

4. Gọi Em Bằng Tên Anh (Call Me by Your Name, 2017)

Nội dung: Lấy bối cảnh nước Ý thập niên 1980, phim kể về mối tình giữa Elio Perlman (Timothée Chalamet), một chàng trai 17 tuổi, và Oliver (Armie Hammer), một nghiên cứu sinh. Tình yêu của họ là hành trình khám phá bản thân và nỗi đau chia ly.

Đạo diễn Luca Guadagnino đã tạo nên một tác phẩm nghệ thuật vượt thời gian, góp phần thúc đẩy sự chấp nhận tình yêu đa dạng.

Đánh giá: Phim đạt 94% trên Rotten Tomatoes và 7.8/10 trên IMDb. Rotten Tomatoes khen ngợi "sự tinh tế và chiều sâu cảm xúc", trong khi IMDb phản ánh tình cảm của khán giả với một câu chuyện tình đồng tính đẹp đẽ nhưng buồn bã.

Giải thưởng: Thắng Oscar Kịch bản chuyển thể xuất sắc nhất.

3. Trước Nửa Đêm (Before Midnight, 2013)

Nội dung: Phần cuối của bộ ba Before, phim theo chân Jesse (Ethan Hawke) và Céline (Julie Delpy) khi họ đã kết hôn và đối mặt với những rạn nứt trong mối quan hệ lâu dài tại Hy Lạp. Bộ ba phim của Richard Linklater là một hành trình độc đáo về tình yêu qua các giai đoạn đời người.

Đánh giá: Phim đạt 98% trên Rotten Tomatoes và 7.9/10 trên IMDb. Rotten Tomatoes gọi đây là "một kiệt tác về sự chân thật trong tình yêu", còn IMDb cho thấy sự yêu thích với lối kể chuyện tự nhiên.

Giải thưởng: Đề cử Oscar Kịch bản gốc xuất sắc nhất.

2. Miền Đất Hứa (La La Land, 2016)

Nội dung: Mia (Emma Stone) và Sebastian (Ryan Gosling) gặp nhau tại Los Angeles, nơi họ đấu tranh giữa tình yêu và ước mơ. Khi thành công đến, họ phải đối mặt với sự đánh đổi đầy đau đớn.

Đạo diễn Damien Chazelle đã hồi sinh dòng phim nhạc kịch lãng mạn, tạo nên một tác phẩm vừa cổ điển vừa hiện đại.

Đánh giá: Phim đạt 91% trên Rotten Tomatoes và 8.0/10 trên IMDb. Rotten Tomatoes gọi đây là "một bức thư tình gửi đến Hollywood và những giấc mơ", còn IMDb phản ánh sự yêu mến với âm nhạc và hình ảnh tuyệt đẹp.

Giải thưởng: Thắng 6 Oscar, bao gồm Đạo diễn xuất sắc nhất và Nữ diễn viên chính xuất sắc nhất.

1. Cô Ấy (Her, 2013)

Nội dung: Theodore Twombly (Joaquin Phoenix) rơi vào lưới tình với Samantha, một AI (Scarlett Johansson lồng tiếng), đặt câu hỏi về tình yêu trong thời đại công nghệ.

Đạo diễn Spike Jonze đã tiên đoán một tương lai gần, nơi con người và máy móc hòa quyện trong cảm xúc.

Đánh giá: Phim đạt 94% trên Rotten Tomatoes và 8.0/10 trên IMDb. Rotten Tomatoes khen ngợi "kịch bản thông minh và tầm nhìn độc đáo", còn IMDb cho thấy sự trân trọng với sự sáng tạo của phim.

Giải thưởng: Thắng Oscar Kịch bản gốc xuất sắc nhất.