Top 10 mỹ nhân Hàn vừa đẹp vừa giỏi đến khó tin khiến truyền thông quốc tế choáng ngợp, fan tôn vinh "tiên nữ giáng trần"

Làn sóng Hallyu đã đưa vẻ đẹp của các nữ diễn viên Hàn Quốc vươn xa, không chỉ chinh phục trái tim khán giả châu Á mà còn khiến truyền thông quốc tế say mê. Họ sở hữu nhan sắc “không góc chết” – gương mặt thanh tú, làn da rạng ngời, và thần thái cuốn hút, hòa quyện cùng tài năng diễn xuất và phong cách thời trang tinh tế. Từ những ngôi sao kỳ cựu đến thế hệ trẻ, mỗi người là một câu chuyện về sắc đẹp, đam mê, và tầm ảnh hưởng toàn cầu.

Song Hye Kyo là hiện thân của vẻ đẹp vượt thời gian, nơi làn da không tì vết hòa quyện cùng ánh mắt sâu thẳm, chất chứa muôn vàn cảm xúc. Từ hàng loạt vai diễn thời kỳ đầu của làn sóng Hallyu cho đến những tác phẩm gây tiếng vang gần đây như Hậu Duệ Mặt Trời và The Glory, Song Hye Kyo không chỉ phô diễn diễn xuất đỉnh cao mà còn khiến khán giả toàn cầu ngưỡng mộ bởi nhan sắc không tuổi. Là đại sứ Chanel, nữ diễn viên gây ấn tượng với phong cách thanh lịch, trở thành biểu tượng thời trang châu Á. Nhan sắc của cô được ví như chuẩn mực của cái đẹp Hàn Quốc, trường tồn qua năm tháng.

2. Jun Ji Hyun

Jun Ji Hyun - ngôi sao của My Sassy Girl sở hữu nụ cười rạng rỡ và thần thái khó cưỡng, như báu vật không phai mờ của điện ảnh Hàn. Vai Cheon Song Yi trong Vì sao đưa anh tới tạo cơn sốt khắp châu Á, biến cô thành biểu tượng thời trang với phong cách “xa xỉ thầm lặng”. Jun Ji Hyun là nữ diễn viên Hàn Quốc đầu tiên được chọn làm người mẫu cho Gucci, bắt đầu từ năm 2015. Cô từng bước lên thảm đỏ Met Gala, khiến truyền thông quốc tế trầm trồ trước vẻ đẹp tự nhiên.

3. Son Ye Jin

Son Ye Jin mang vẻ đẹp tự nhiên, rực rỡ như ngọc trai chẳng cần phấn son. Vai Yoon Se Ri trong Hạ cánh nơi anh, bộ phim phá kỷ lục Netflix, khiến khán giả toàn cầu say mê trước gương mặt thanh tú và nụ cười ấm áp của nữ diễn viên. Từ The Classic đến Something in the Rain, cô chinh phục mọi trái tim bằng diễn xuất tinh tế, lay động từng khoảnh khắc. Là đại sứ Valentino, nữ diễn viên tỏa sáng tại Cannes 2022. Có thể nói, Son Ye Jin là biểu tượng của nhan sắc trường tồn, được thế giới ví như ánh trăng dịu dàng nhưng đầy sức hút.

4. Park Shin Hye

Park Shin Hye toát lên vẻ đẹp gần gũi, thân thiện, nhưng không kém phần lộng lẫy, chạm đến trái tim khán giả khắp nơi. Vai Cha Eun Sang trong The Heirs biến cô thành “nữ thần K-drama”, với gương mặt tự nhiên và nụ cười rạng ngời. Là đại sứ Swarovski, cô xuất hiện trên các tạp chí thời trang với phong cách thanh lịch, trở thành hình mẫu lý tưởng của thế hệ trẻ. Nhan sắc của Park Shin Hye được thế giới ca ngợi như giấc mơ tuổi thanh xuân.

5. Han So Hee

Han So Hee bùng nổ với nhan sắc sắc sảo, mạnh mẽ, như nữ thần bước ra từ thần thoại. Vai Yeo Da Kyung trong The World of the Married và Yoon Ji Woo trong My Name khiến khán giả Netflix mê mẩn trước thần thái cuốn hút và gương mặt hoàn hảo của nữ diễn viên. Là đại sứ Dior, cô tỏa sáng tại Paris Fashion Week với phong cách táo bạo, trở thành biểu tượng thời trang thế hệ mới. Nhan sắc của cô được ví như ngọn lửa rực cháy, không thể rời mắt.

6. Kim Tae Hee

Kim Tae Hee, “nữ thần quốc dân”, là chuẩn mực của vẻ đẹp hoàn hảo với gương mặt cân đối và nụ cười dịu dàng như ánh nắng mùa xuân. Từ Nấc Thang Lên Thiên Đường, Chuyện Tình Havard đến Hi Bye, Mama!, cô chinh phục khán giả châu Á bằng diễn xuất chân thành và nhan sắc không tì vết. Là đại sứ Ohui, cô xuất hiện trên các tạp chí thời trang với khí chất quý cô thanh lịch. Vẻ đẹp vượt thời gian cùng đời tư sạch sẽ khiến cô mãi là biểu tượng trong lòng khán giả.

7. IU

IU, từ giọng ca vàng K-pop đến nữ diễn viên tài năng, sở hữu vẻ đẹp trong trẻo, thuần khiết như giọt sương buổi sớm.

Vai Jang Man Wol trong Hotel del Luna gây sốt, với ánh mắt bí ẩn và nụ cười quyến rũ, khiến khán giả không thể rời mắt.

Là đại sứ Gucci, cô biến hóa từ dịu dàng đến cá tính trên các tạp chí thời trang, trở thành biểu tượng phong cách. Mới đây nhất, nữ diễn viên còn gây bão với tác phẩm Khi Cuộc Đời Cho Bạn Quả Quýt.

Có thể nói, IU không chỉ là viên ngọc quý của âm nhạc mà còn là ngôi sao sáng của K-drama.

8. Bae Suzy

Bae Suzy, “tình đầu quốc dân”, chinh phục khán giả bằng làn da rạng ngời và nụ cười ngọt ngào như ánh nắng. Vai Go Hye Mi trong Dream High và Nam Hong Ju trong While You Were Sleeping đưa cô lên hàng ngôi sao, với nhan sắc tự nhiên và diễn xuất đầy cảm xúc. Là đại sứ Lancôme, cô tỏa sáng tại Paris Fashion Week với phong cách hiện đại, trẻ trung. Bae Suzy là biểu tượng của tuổi trẻ, nơi nhan sắc và tài năng đan xen.

9. Kim Yoo Jung

Kim Yoo Jung, từ sao nhí đến mỹ nhân thế hệ mới, mang vẻ đẹp trong sáng, rực rỡ như hoa mùa xuân. Vai Hong Ra On trong Love in the Moonlight khiến khán giả châu Á say mê trước nụ cười làm tan chảy trái tim. Là đại sứ Dior Beauty, cô xuất hiện trên các tạp chí thời trang với phong cách thanh thoát, trở thành hình mẫu của thế hệ trẻ. Nhan sắc của cô là lời hứa cho tương lai rực rỡ của K-drama.

10. Shin Min Ah

Shin Min Ah sở hữu nụ cười rạng rỡ và thần thái tự tin, như nữ thần vạn năng của màn ảnh Hàn. Vai diễn trong My Girlfriend is a Gumiho và Hometown Cha-Cha-Cha chinh phục khán giả toàn cầu, với vẻ đẹp vừa dịu dàng vừa quyến rũ, khiến mọi góc quay đều hoàn hảo. Là đại sứ Roger Vivier, cô xuất hiện trên các tạp chí thời trang với phong cách sang trọng, quý phái.