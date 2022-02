Cập nhật list phim lãng mạn Hàn Quốc mới nhất "phải xem" mùa Valentine năm nay

1. Our Beloved Summer

Choi Ung (Choi Woo Sik) và Yeon Su (Kim Da Mi) đã có một chuyện tình đáng yêu, dễ thương trong Mùa hè yêu dấu. Mối tình nảy nở khi cả hai đang học cấp ba. Bỗng một ngày, Yeon Su đề nghị chia tay với Choi Ung. Cả hai làm tổn thương nhau bằng những lời lẽ phũ phàng nhất dù họ vẫn còn rất yêu nhau.



Choi Ung và Yeon Su gặp lại nhau khi họ đã trưởng thành. Tình yêu vốn được chôn sâu trong lòng một lần nữa nảy nở. Cả hai đốn tim khán giả bằng những cảnh quay đáng yêu dằn vặt đối phương. Choi Ung và Yeon Su cứ quấn quýt lấy nhau và đòi làm bạn với người yêu cũ vì không muốn bị tổn thương thêm một lần nữa.

Câu chuyện tình yêu cay đắng giữa vị vua và cung nữ trong "The Red Sleeve" khiến khán giả không ít lần rơi nước mắt. Deok Im (Lee Se Young) xuất thân là một cung nữ thấp hèn. Vì tình yêu với vua Yi San (Lee Jun Ho), cô đã phải hy sinh sự tự do mà bản thân khát khao để ở lại cung cấm.

Tưởng rằng họ sẽ có một kết thúc có hậu khi Deok Im trở thành phi tần của nhà vua. Thế nhưng, cả hai phải chịu nỗi đau mất đi đứa con. Cuối cùng Deok Im và Yi San sống hạnh phúc vĩnh viễn ở thế giới bên kia. Thế nhưng, khán giả vẫn day dứt và thương cảm cho cuộc đời và câu chuyện tình yêu của cặp đôi.

3. My Roommate Is A Gumiho

Bộ phim bắt đầu bằng truyền thuyết mỗi hồ ly đều sở hữu một viên ngọc màu đỏ khi đắc đạo 300 năm. Chúng phải trao viên ngọc cho con người để hấp thụ tinh khí đến khi nó chuyển sang màu lam. Điều này khiến cơ thể của người mang viên ngọc bị tổn thương nghiêm trọng, thậm chí phải trả giá bằng cái chết.



Vì quá đau khổ sau sự ra đi của cô gái từng mang viên ngọc mà hồ ly Shin Woo Yeo (Jang Ki Yong) quyết định không mở lòng với bất kỳ ai. Trải qua nhiều thế kỷ, cửu vỹ hồ 999 tuổi Shin Woo Yeo trở thành vị giáo sư lịch sử điển trai, tài giỏi. Trong một lần vô tình, cô nàng sinh viên Lee Dam (Lee Hyeri) nuốt phải viên ngọc. Để thuận tiện cho việc nghiên cứu cách lấy viên ngọc ra khỏi cơ thể, Lee Dam miễn cưỡng đồng ý sống chung dưới một mái nhà với cửu vỹ hồ.

4. Yumi's Cells

Yumi's Cells kể về Yumi (Kim Go Eun) - một cô gái bình thường sống ở Seoul, làm nhân viên kế toán ở một công ty mỳ sợi. Cuộc sống của cô vô cùng đơn điệu, không hề có gợn sóng. Bỗng một ngày, Ku Woong (Ahn Bo Hyun) lại bước vào thế giới yên bình của Yumi, khiến các tế bào trong người cô hoàn toàn trở nên hỗn loạn. Mọt sách Ku Woong là một anh chàng đẹp trai có bề ngoài như một người rất hướng nội, lạnh lùng với tất cả mọi chuyện. Trên thực tế, anh lại là một chàng trai vô cùng thuần khiết. Yumi bị sự hài hước và đơ thuần của Ku Woong thu hút, “tế bào tình yêu” của hai người mở lòng với nhau, một câu chuyện tình yêu ngọt ngào cứ thế bắt đầu.



5. Lovers Of The Red Sky

Lovers Of The Red Sky là một bộ phim lịch sử được dựng dựa trên cuốn tiểu thuyết Hong Chun Gi của nhà văn Jung Eun Gwol. Bộ phim xoay quanh Hong Chun Gi (Kim Yoo Jung) - nữ hoạ sĩ đầu tiên tại Dohwaseo (Học viện Hội Hoạ Hoàng gia Hàn Quốc) mắc chứng mù bẩm sinh. Thế nhưng, Hong Chun Gi đã may mắn lấy lại được thị lực của mình một cách thần kỳ sau khi lớn lên.

Mặt khác, Ha Ram (Ahn Hyo Seop) - một vị quan chiêm tinh không may mất đi thị lực bởi sự cố kỳ lạ không lường trước được. Chuyện tình của cả hai được bắt đầu khi một ngày nọ Hong Chun Gi tình cờ gặp được Ha Ram và đem lòng mến mộ anh. Cô không quan tâm đến chuyện Ha Ram có nhìn thấy được hay không và liên tục xuất hiện trước mặt anh.

6. Doom At Your Service

Doom At Your Service xoay quanh nhân vật Tak Dong Kyung (Park Bo Young), một cô gái mạnh mẽ và lương thiện. Sau khi bố mẹ qua đời, cô đã làm việc rất chăm chỉ, mong cuộc sống của mình sẽ tốt lên qua từng ngày. Công việc biên tập tiểu thuyết web trong 6 năm dần đi vào ổn định, thì cô bị chẩn đoán mắc bệnh ung thư não. Cô đổ lỗi cho cuộc sống kém may mắn của mình và mong muốn mọi thứ biến mất, công bằng với mình hơn.

Đúng lúc này, Myeol Mang (Seo In Guk) xuất hiện. Anh là sứ giả giữa con người và các vị thần. Anh có thể ban cho cô ấy những điều ước, giống như điều ước cuối cùng của Dong Kyung. Lúc này, cô chỉ cần 100 ngày để sống theo cách của mình, mạo hiểm với tất cả mọi thứ.

