"Hoàng tử châu Á" gây sốt với 2 phim Hàn cực đáng xem: 1 phim lãng mạn đóng cùng bạn thân, 1 phim xem "xoắn" hết não

Lee Kwang Soo là một trong những ngôi sao hàng đầu châu Á nói chung và Hàn Quốc nói riêng. Anh có nhiều tác phẩm hay trong sự nghiệp. Hiện tại, Lee Kwang Soo đang đóng chính 2 bộ phim đáng xem bậc nhất màn ảnh nhỏ xứ Kim Chi là Nghiệp Duyên và Bảo Hiểm Ly Hôn.

Hai bộ phim đem lại cho khán giả cảm giác hoàn toàn trái ngược. Nghiệp Duyên là bộ phim tâm lý tội phạm kịch tính đến nỗi khiến khán giả nổi da gà. Phim đang tạo nên cơn sốt, được khen ngợi hết lời nhờ kịch bản logic, khó đoán, nhiều plot twist khiến người xem "xoắn não".

Lee Kwang Soo trong phim Nghiệp Duyên.

Trong phim, Lee Kwang Soo đảm nhận vai một bác sĩ thành đạt. Anh ta có cô người yêu cực kỳ xinh đẹp, quyến rũ. Thế nhưng, rắc rối tìm đến khi anh ta vô đình đâm chết người trong lúc vừa lái xe, vừa thân mật với bạn gái.

Khác với sự kịch tính đến tận cùng mà Nghiệp Duyên đem lại, Bảo Hiểm Ly Hôn lại là một bộ phim hài - lãng mạn cực kỳ hợp để xem giải trí. Nội dung phim xoay quanh nhóm đồng nghiệp hợp tác cùng nhau để tạo ra một loại bảo hiểm ly hôn độc đáo dành cho tất cả mọi người. Trong quá trình này, các nhân vật dần thấu hiểu và nảy sinh tình cảm với nhau.

Dàn cast phim Bảo Hiểm Ly Hôn.

Ở tác phẩm Bảo Hiểm Ly Hôn, Lee Kwang Soo đảm nhận vai An Jeon Man, một trong số 4 nhân vật chính. An Jeon Man là người có tính cách thận trọng, luôn ưu tiên sự an toàn và tính cách đó giúp anh trở thành một nhà phân tích rủi ro tài năng.

An Jeon Man từng có một cuộc hôn nhân. Tuy nhiên vào một ngày nọ, người vợ cuồng thiết kế nội thất của An Jeon Man nói rằng anh chính là thứ duy nhất là phá hỏng thẩm mỹ trong ngôi nhà của cô ấy. Sau đó, hai người đường ai nấy đi.

Ngoài Lee Kwang Soo, Bảo Hiểm Ly Hôn còn có sự tham gia của các diễn viên nổi tiếng gồm Lee Dong Wook, Lee Joo Bin và Lee Da Hee - cô bạn thân của nam tài tử.