Cô vợ khiến ai cũng ngao ngán trong Gió ngang khoảng trời xanh

Bộ phim truyền hình Gió ngang khoảng trời xanh đang phát sóng thu hút nhiều sự quan tâm của khán giả, không chỉ bởi nội dung khai thác nhiều khía cạnh xoay quanh cuộc sống hiện đại, mà còn bởi tuyến nhân vật gây nhiều tranh luận. Trong đó, Hoàng Lam (Quỳnh Kool thủ vai) – người vợ trẻ của Toàn (Tô Dũng) – liên tục khiến người xem vừa buồn cười, vừa… ngao ngán bởi tính cách trẻ con, bốc đồng và thiếu tinh tế trong ứng xử vợ chồng.

Chuyện mèo cưng được xem như "con mình" và hóa đơn spa bạc triệu

Một trong những phân đoạn gây xôn xao chính là cảnh Toàn phát hiện ra hóa đơn đi spa cho mèo của Lam hết 1 triệu. Tưởng chừng chỉ là một chi tiết nhỏ, nhưng hóa đơn lên đến 1 triệu, trong khi Toàn chắt bóp chi tiêu gia đình từng đồng đã khiến anh vô cùng khó chịu.

Nguồn gif: YouTube @VTV Giải Trí Official

Biết Toàn vốn lo lắng chuyện tiền bạc, Lam ban đầu định lảng tránh, sau đó mới ngọt ngào giải thích rằng số tiền chủ yếu là để tiêm phòng và mua áo cho mèo. Điều khiến người xem bật cười nhưng cũng lắc đầu chính là cách cô gọi thú cưng đầy thân thương là "con mình", trong khi Toàn chỉ khẳng định: "Nó chỉ là một con mèo thôi."

Chi tiết này cho thấy sự chênh lệch lớn trong suy nghĩ: một bên quá vô tư, một bên lại luôn nặng gánh kinh tế.

"Nhắm mắt" mua hàng, chồng cũng phải "bó tay"

Ở một tình huống khác, Lam tiếp tục khiến khán giả thở dài khi nhờ chồng nhận hộ thuốc cảm cúm. Oái oăm thay, cô bị lừa, mua nhầm thành… thuốc cúm gia cầm. Điều đáng nói, thay vì rút kinh nghiệm, Lam lại tranh cãi tay đôi với chồng, chuyển hướng trách móc vì chuyện ai chuyển khoản.

Nguồn gif: TikTok @vtvgiaitriofficial

Một loạt bình luận từ người xem ngay sau cảnh này đã xuất hiện trên mạng xã hội:

"Chồng nói đúng về việc mua hàng mà."

"Không nóng thì cũng phải bực. Ngày nào cũng tưng tửng thì ai chịu được."

"Đỏng đà đỏng đảnh, xem mà còn khó chịu."

Rõ ràng, nhân vật Hoàng Lam đã tạo ra một cuộc tranh luận không nhỏ, khiến khán giả phải bàn tán sôi nổi về sự hồn nhiên đến mức vô trách nhiệm của cô.

Nguồn gif: TikTok @vtvgiaitriofficial

Mâm cơm gia đình – nơi mâu thuẫn bùng nổ

Đỉnh điểm khiến nhiều người bất mãn chính là chi tiết trong tập 4: mâm cơm tối do mẹ vợ chuẩn bị. Sau một ngày làm việc vất vả, Toàn trở về nhà, háo hức nghĩ sẽ được ăn cơm vợ nấu. Thế nhưng, niềm vui ấy vụt tắt khi anh biết mọi thứ đều do mẹ vợ lo liệu.

Toàn không giấu được sự chán chường, thẳng thắn nói:

"Em cũng đã 30 rồi, anh có bắt em phải làm gì to tát đâu. Nhưng thỉnh thoảng anh cũng muốn được ăn cơm vợ nấu mà."

Thế nhưng, câu trả lời của Lam càng khiến khán giả thêm khó chịu:

"Có phải là không bao giờ em nấu ăn cho anh đâu, vừa hôm trước em còn nấu mì cho anh mà. Với lại mẹ nấu ngon hơn, lại không thích hơn à?"

Phân đoạn này đã trở thành tâm điểm bàn luận trên mạng. Nhiều ý kiến cho rằng, bữa cơm gia đình vốn mang ý nghĩa kết nối tình cảm, thế nhưng Lam lại xem nhẹ và đẩy mọi trách nhiệm cho mẹ ruột. Chính điều đó đã khiến nhân vật này càng trở nên "khó cảm" trong mắt khán giả.

Nhân vật gây tranh cãi nhưng phản ánh hiện thực

Không thể phủ nhận, cách xây dựng nhân vật Hoàng Lam của biên kịch và diễn xuất của Quỳnh Kool đã tạo ra một tuyến vai nhiều màu sắc, dù khiến người xem "gai mắt" nhưng cũng gợi mở nhiều vấn đề đáng suy ngẫm về đời sống vợ chồng. Sự trẻ con, lệ thuộc và bốc đồng của Lam không chỉ khiến Toàn ngột ngạt, mà còn phản ánh những mâu thuẫn quen thuộc trong hôn nhân hiện đại – nơi một bên chịu áp lực kinh tế, một bên lại sống theo thói quen "công chúa".

Chính vì thế, dù nhân vật này gây nhiều tranh luận, nhưng cũng góp phần khiến Gió ngang khoảng trời xanh trở nên gần gũi, chân thực hơn với đời sống của khán giả.

Nguồn ảnh và gif: VTV