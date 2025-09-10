Thân thế đặc biệt của "con gái Hoà Minzy": Bảo sao, tôi cứ thấy bé giống anh Tạ thế!

Đó chính là con gái ruột của diễn viên Phương Nam - người thủ vai “anh Tạ”.

Trong OST Mưa Đỏ - Nỗi Đau Giữa Hòa Bình của Hòa Minzy (sáng tác Nguyễn Văn Chung), ngoài các thước phim từ phim, tiểu đội trưởng Tạ cũng xuất hiện. Không chỉ là chiến sĩ, Tạ còn có vai trò của một người chồng, kết hôn với Hòa Minzy và có 2 con. Đặc biệt, 1 trong 2 em bé ở MV là con gái của vợ chồng Phương Nam ngoài đời - bé Nguyên Ốc.

Con gái của anh Tạ và Hòa Minzy trong MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình là con gái ruột của Phương Nam (Video: Yến Trịnh)

Trên trang cá nhân, Yến Trịnh - vợ real của “anh Tạ” cũng kể lại chuyện hộ tống con gái đi quay MV cùng bố. Cô cho biết bình thường Nguyên Ốc không thích được mọi người bảo là giống bố nhưng từ khi Phương Nam được gọi là anh Tạ thì cô bé lại thích thú.

“Mang chị Hai Nguyên Ốc đi diễn cùng bố chị - anh Tạ. Bình thường ai bảo giống bố là khóc, mà từ ngày bố được mọi người gọi là anh Tạ thì ai kêu giống bố chị cười tủm tỉm” - Yến Trịnh tiết lộ và nói đùa thêm lý do là vì hào quang “anh Tạ” quá lớn.

Thông tin này khiến mọi người thích thú bởi không ngờ ekip lại sử dụng nhân vật chân thực như vậy. Có người lại ngờ ngợ vì bố con giống nhau nhưng không dám khẳng định cho đến khi Yến Trịnh xác nhận thông tin:

“Phim này xài toàn hàng real thôi”, “Xem MV nghĩ tìm diễn viên sao thấy giống nhau quá, hoá ra bố con nhà người ta thật”, “Hôm trước vừa đọc comment bảo ekip MV chọn khéo được diễn viên nhí giống anh Tạ thế. Hóa ra con anh Tạ thật”, Tưởng đạo diễn chọn diễn viên mà ai ngờ bố con thật”, “Em bé diễn tự nhiên lắm”,...

Bé Nguyên Ốc trong MV

Gia đình Phương Nam ngoài đời

Con gái Phương Nam đã hơn 4 tuổi, cô bé không đóng phim Mưa Đỏ mà chỉ quay MV Nỗi Đau Giữa Hòa Bình. Tuy nhiên cô bé cũng khiến “anh Tạ” có một phen hú hồn ngay sát thời điểm chuẩn bị ghi hình.

Phương Nam từng chia sẻ rằng trước khi đi ghi hình khoảng 1 tuần, Nguyên Ốc bị ngã và gãy xương đòn vai. Vốn rất cưng chiều và thương con gái nên anh cảm thấy thời gian đó rất khó khăn. May mắn thay, Phương Nam nhận được sự thấu hiểu và hỗ trợ tối đa từ vợ nên mới có thể quay hình như dự kiến.

Trên tài khoản Facebook có 254k người theo dõi, Phương Nam cũng thường xuyên chia sẻ hình ảnh vợ con. Anh còn đăng cả chùm ảnh đưa con đi học hàng ngày khi không có lịch trình: “Tôi dành 10% để đi diễn, dành 90% để bên con! Nhưng mọi người (có cả vợ tôi) lại nói rằng: ‘Em Ốc trộm vía thế nhờ, may thế’”.

Chùm ảnh đưa con gái đi học của Phương Nam

Được biết, Phương Nam và Yến Trịnh kết hôn vào đầu năm 2021 và sinh bé Nguyên Ốc cùng năm. Sau khi có con, Yến Trịnh chọn lui về hậu trường, chăm sóc em bé và gia đình để chồng tập trung diễn xuất. Không chỉ là hậu phương vững chắc hay hỗ trợ quản lý group fan giúp chồng, Yến cũng có công việc riêng là chủ studio quay chụp ở Hà Nội.

Gia đình nhỏ thường chia sẻ những khoảnh khắc dễ thương