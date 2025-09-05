Phương Oanh xuất sắc vùng lên bảo vệ con trai bị bắt nạt: Từ ngôn từ sắc lẹm đến thần thái đều khiến tất cả phải nể!

Gió ngang khoảng trời xanh tiếp tục thu hút khán giả với những tình tiết phim hấp dẫn, nội dung khá gần với thực tiễn, đặt ra nhiều điều đáng suy ngẫm về hôn nhân, gia đình, sự nghiệp và cả tình yêu. Bên cạnh đó, vấn đề nuôi dạy con cái cũng được phim Gió ngang khoảng trời xanh phản ánh nhiều lần trong phim. Đặc biệt, trong tập 12 của Gió ngang khoảng trời xanh, một tình huống cao trào đã nhận được sự chú ý của rất nhiều khán giả, đó là phân cảnh Mỹ Anh "xử đẹp" phụ huynh hách dịch vì bắt nạt con mình.

Con trai của Mỹ Anh – bé Minh được mời đến nhà bạn Bảo để dự sinh nhật. Tuy nhiên tại đây, Minh không những không được tham gia bữa tiệc với bạn bè, mà còn bị các bạn bắt nạt, nhốt vào phòng kín suốt mấy tiếng đồng hồ. Khi Mỹ Anh đến đón, chứng kiến con trai hoảng loạn, sợ hãi, cô đã vô cùng đau lòng nhưng vẫn bình tĩnh hỏi han, lắng nghe và quan sát tình hình. Điều đầu tiên Mỹ Anh làm chính là nhắc nhở vị phụ huynh chủ trì bữa tiệc vì đã "để một đứa trẻ mắc kẹt trong phòng kín mấy tiếng đồng hồ mà không biết gì" .

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Tiếp theo, sau khi nghe con trai kể chuyện với chú tài xế rằng: "Hôm nay con bị các bạn bắt nạt, các bạn đánh con rồi nhốt con vào phòng, con sợ lắm" , Mỹ Anh ngay lập tức quyết đoán, mạnh mẽ và dạy cho những người bắt nạt con một bài học. Cô gặp riêng người phụ huynh hách dịch, từng tát bé Minh và đanh thép nói rằng: "Tôi làm những gì mà chị đã làm với con tôi" . Đối với đứa trẻ tham gia bắt nạt bé Minh, Mỹ Anh cũng rất nghiêm khắc nhắc nhở: "Cô sẽ không cho Minh chơi với cháu nữa…" .

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Sau màn vùng lên bảo vệ con trai mạnh mẽ và thuyết phục, Mỹ Anh quay trở lại vỗ về con với sự dịu dàng, ấm áp: "Lần sau gặp những chuyện như thế, mẹ muốn con trai của mẹ phải mạnh mẽ hơn. Được không? Nếu ai đó đổ oan cho con, con phải mạnh mẽ đứng lên để phản kháng lại" . Mỹ Anh không chỉ dặn dò, khuyên nhủ để con mạnh dạn hơn, cô còn động viên rằng bé Minh sẽ không bao giờ phải đơn độc một mình: "Chỉ cần con đúng thì mọi người sẽ ở bên con để bảo vệ con" hay "Con không cô đơn. Con có bố mẹ và có rất nhiều người ở bên cạnh con, sẵn sàng bảo vệ con" .

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Đoạn phim của Gió ngang khoảng trời xanh nhận được rất nhiều lời khen từ khán giả. Đặc biệt, diễn xuất của Phương Oanh trong phân cảnh này được đánh giá cao vì lột tả đúng tâm trạng của người mẹ khi thấy con mình bị tổn thương. Thái độ đanh thép nhưng vẫn hợp tình hợp lý của Phương Oanh cũng khiến người xem phải xuýt xoa rằng quá ngầu, quá chất.

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Nguồn gif: YouTube @VTV Go

Bên cạnh khả năng diễn xuất, cũng phải dành lời khen cho nhan sắc của Phương Oanh trong phân đoạn đắt giá này. Khi thì cô dịu dàng, sang trọng với mái tóc xõa, lúc lại đầy mạnh mẽ, khí chất với kiểu tóc búi, cùng ánh mắt sắc lẹm, khiến đối phương vừa nể vừa sợ.

Ảnh gif: YouTube @VTV Go