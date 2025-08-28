Bi kịch cuộc đời Á hậu bị Samsung ruồng bỏ bất ngờ lên sóng Gió Ngang Khoảng Trời Xanh, trùng khớp đến từng chi tiết

Bộ phim Gió Ngang Khoảng Trời Xanh ở những diễn biến gần đây liên tục xoáy sâu vào câu chuyện của nhân vật bà Lý (NS Khánh Huyền) - một người phụ nữ giàu có nhưng đồng bóng, đúng chất trưởng giả học làm sang. Vì muốn con trai theo học trường xịn, Mỹ Anh (Phương Oanh) phải tiếp cận bà Lý, bằng mọi cách khiến bà để tâm đến mình, kể cả việc phải xách 2 vali đồ và đi bộ 41 tầng. Đỉnh điểm là khi bà Lý muốn lên sóng truyền hình, làm một chương trình nói riêng về cuộc đời mình, Mỹ Anh dù biết không khả quan nhưng cũng phải nhờ vả khắp nơi, cố gắng lo liệu, tìm một đạo diễn tới dàn xếp với bà Lý. Tuy nhiên, cuộc thương thảo không thành công, thậm chí vị đạo diễn này còn nói thẳng rằng bà Lý là kẻ ảo tưởng khiến mối quan hệ đang trên đà tốt đẹp của Mỹ Anh cũng sụp đổ.

Mỹ Anh làm mọi cách để thuyết phục bà Lý giúp con trai mình nhập học trường quốc tế

Vốn cố gắng nịnh nọt bà Lý vì con trai, Mỹ Anh sau khi bị bà Lý trở mặt, xúc phạm thì cũng sẵn sàng xù lông để nói ra quan điểm cũng như câu chuyện của mình. Cái kết khiến Mỹ Anh không ngờ tới khi bà Lý hống hách, kiêu ngạo lại bất ngờ ngồi lại, kể câu chuyện đời bà. Hóa ra trong quá khứ, bà Lý từng là một cô gái trẻ đẹp và coi sắc đẹp như lợi thế của mình. Bà đã qua lại với một người đàn ông đã có vợ, rất tự tin rằng mình làm đúng, thậm chí còn quyết định sinh con cho người đàn ông này. Bà Lý chỉ không ngờ chính thất quá cao tay, không đánh ghen, không dằn mặt, chỉ dùng tiền và quyền để cướp con của bà Lý, khiến bà bao nhiêu năm qua chưa từng được gặp con. Đây cũng là lý do khiến bà Lý khăng khăng muốn được lên truyền hình, để con nhìn thấy mình.

Bà Lý và Mỹ Anh đã trở mặt với nhau

Chi tiết này khác hoàn toàn so với bản gốc, nhân vật chủ tịch trong bản gốc chỉ đơn giản là muốn trở thành người hiểu biết để có thể trò chuyện cùng con trai, không có chi tiết tiểu tam. Sự cải biên này khiến khán giả vô tình liên tưởng đến câu chuyện của Á hậu Hàn Quốc Go Hyun Jung, người cũng bị tập đoàn Samsung cấm gặp con, phải nỗ lực trở thành một diễn viên giỏi để con thấy mình trên sóng truyền hình. Chỉ khác là Go Hyun Jung không phải tiểu tam, cô từng là con dâu nhà Samsung, sau khi trải qua cuộc hôn nhân địa ngục thì đã phải rời đi tay trắng, bị cấm gặp các con. Dù gốc gác nhân vật khác nhau nhưng mục đích lên sóng để con thấy mình, câu chuyện bị cấm nhận con vẫn khiến khán giả không thể không liên tưởng tới Go Hyun Jung.

Go Huyun Jung từng là con dâu tập đoàn Samsung

Cô bị gọi với cái tên "Á hậu bị đế chế Samsung ruồng bỏ"