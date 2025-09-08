Phim Hàn hiện tại chưa thấy nữ chính nào đẹp như mỹ nhân này: Càng ngắm càng thấy xinh vô thực, diễn xuất cũng rất hay

My Troublesome Star là bộ phim Hàn Quốc do đài cáp ENA sản xuất. Dù danh tiếng của phim chưa thể vượt qua được những cái tên đình đám hiện tại như Ngự trù của bạo chúa, Beyond the Bar hay mới nhất là Queen Mantis, phim My Troublesome Star (Ngôi sao rắc rối của tôi) vẫn được đánh giá cao về nội dung hấp dẫn, khiến ai đã xem là không dứt ra nổi.

Phim My Troublesome Star kể về một nữ minh tinh rất nổi tiếng vào năm 1999 tên Lim Se Ra. Tuy nhiên, cô đột nhiên mất tích và 25 năm sau, nữ minh tinh này bất ngờ trở lại với cái tên Bong Cheong Ja. Lúc này, cô đã ở độ tuổi trung niên và mất đi toàn bộ ký ức của 25 năm vừa qua.

Các nhân vật chính của My Troublesome Star trong phiên bản trung niên và thời trẻ.

Nhân vật Bong Cheong Ja do "nữ hoàng gợi cảm" của Hàn Quốc là Uhm Jung Hwa đảm nhận. Cô có tạo hình khá luộm thuộm với mái tóc xoăn xù, cùng làn da luôn ửng đỏ. Tạo hình này khác xa với nhan sắc cùng thân hình gợi cảm của Uhm Jung Hwa ở ngoài đời.

Khán giả xem My Troublesome Star không chỉ ấn tượng bởi diễn xuất của các nhân vật ở độ tuổi trung niên, mà còn bị cuốn hút bởi phiên bản trẻ của họ, đặc biệt là nữ diễn viên Jang Da Ah vai Lim Se Ra (tức Bong Cheong Ja thời trẻ).

Với nhan sắc vô cùng mỹ miều, Jang Da Ah đã hóa thân thành công vào nhân vật nữ minh tinh nổi tiếng, được vạn người mê. Gương mặt của Jang Da Ah không có khuyết điểm, đẹp long lanh trong mọi khoảnh khắc. Đặc biệt, thần thái kiêu sa, lạnh lùng, đậm chất siêu sao của Lim Se Ra cũng được Jang Da Ah truyền tải thành công. Dẫu vậy, trong những khoảnh khắc cần sự đáng yêu, ngọt ngào, cô cũng làm rất tốt và có chemistry bùng nổ với bạn diễn Lee Min Jae (vai Dokgo Cheol lúc trẻ).

Nữ diễn viên Jang Da Ah sinh năm 2001. Cô mới bắt đầu sự nghiệp diễn viên vào năm 2024 với vai diễn Baek Ha Rin trong phim Pyramid Game. Dẫu vậy, ngay từ bộ phim đầu tay, Jang Da Ah đã gây ấn tượng với vẻ đẹp vô thực, cùng thần thái kiêu kỳ như "đo ni đóng giày" cho vai tiểu thư nhà giàu. Đây là một nhân vật có tính cách phức tạp, thậm chí được cho là tâm lý méo mó và suy nghĩ khó đoán. Dẫu vậy, Jang Da Ah vẫn thể hiện khá tốt.

Bên cạnh màn chào sân ấn tượng cùng vai diễn tái xuất trong My Troublesome Star cũng thu hút không kém, Jang Da Ah còn được biết đến là chị gái ruột của công chúa Kpop - Jang Won Young. Dẫu vậy, Jang Da Ah không dựa hơi cô em gái nổi tiếng, thay vào đó, cô đang dần chứng minh năng lực và sức hút riêng của mình trong lĩnh vực phim ảnh.

