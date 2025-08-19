"Gió ngang khoảng trời xanh" gây chú ý ngay từ khi chưa phát sóng nhờ sở hữu dàn diễn viên toàn trai xinh gái đẹp, quen thuộc đối với khán giả, đặc biệt là Phương Oanh, Doãn Quốc Đam, Việt Hoa, Quỳnh Kool… Không chỉ có nhóm mỹ nhân, mỹ nam trẻ, dàn diễn viên trung niên xuất hiện trong phim cũng là những nghệ sĩ gạo cội, người người nhà nhà biết đến, tiêu biểu là diễn viên Khánh Huyền.

Trong phim "Gió ngang khoảng trời xanh", diễn viên Khánh Huyền trong vai bà Lý, phó chủ tịch hội đồng một ngôi trường tốt mà Mỹ Anh (Phương Oanh) đang muốn cho con trai của mình theo học. Sau khi Hoàng Lam (Quỳnh Kool) thực hiện xong nhiệm vụ kết nối, giới thiệu giữa hai người thì Mỹ Anh đã có buổi gặp mặt trực tiếp bà Lý ở nhà của nữ phó chủ tịch.

Dù đóng chung phân cảnh với Quỳnh Kool hay Phương Oanh, diễn viên Khánh Huyền vẫn cho thấy hào quang của nữ diễn viên gạo cội. Mỹ nhân 54 tuổi toát lên nét sang trọng và quý phái, khiến các đàn em kém cô trên dưới 20 tuổi cũng bị lu mờ.

Hóa thân vào một phú bà đích thực, diễn viên Khánh Huyền áp dụng phong cách thanh lịch, sang trọng. Khi thì cô biến hóa với combo áo sơ mi và chân váy đồng bộ màu be tao nhã, lúc lại nổi bật và sắc sảo với đầm tông màu đỏ.

Kiểu tóc búi cổ điển đặc trưng cũng góp phần tôn lên thần thái quý phái của người phụ nữ giàu có. Đặc biệt, các layout trang điểm của diễn viên Khánh Huyền trong phim cũng đẹp miễn chê, có thể trở thành nguồn cảm hứng làm đẹp cho phụ nữ trung niên nói chung.

Diễn viên Khánh Huyền sinh năm 1971. Cô nổi tiếng qua các bộ phim như "Ngọt ngào và man trá", "Hát giữa chiều mưa", "Nụ tầm xuân", "Người nổi tiếng", "Vui buồn sau lũy tre"… Đặc biệt, cho tới tận bây giờ, khán giả vẫn nhắc rất nhiều đến vai Thơm - vợ trưởng thôn Kiên (NSƯT Quốc Tuấn) của Khánh Huyền trong phim "Người thổi tù và hàng tổng".

Diễn viên Khánh Huyền thời trẻ

Thời trẻ, diễn viên Khánh Huyền gây sốt với vẻ đẹp phúc hậu, đôi mắt biết nói. Theo thời gian, nhan sắc ngọt ngào trước kia được nâng cấp thành vẻ đẹp quý phái, mặn mà và khí chất sang trọng.

Diễn viên Khánh Huyền hiện tại

Ở độ tuổi trung niên, diễn viên Khánh Huyền thường đảm nhận vai diễn phu nhân nhà giàu nhờ thần thái sang trọng, nổi bật. Có thể nói rằng, từ thời trẻ cho tới khi lớn tuổi, diễn viên Khánh Huyền chưa từng biết xuống sắc là gì, vẻ đẹp của cô luôn khiến khán giả phải xuýt xoa:

- Khánh Huyền bao nhiêu năm vẫn trẻ.

- Cô Huyền vẫn trẻ đẹp quá.

- Cô Khánh Huyền đẹp mãi theo thời gian.

- Khánh Huyền quá đẹp quá sang, trẻ thì đẹp không ai làm lại. Già rồi thì sang trọng khí chất.

- Chị vợ anh Kiên trưởng thôn nay sang thế.

Tên phim: Gió ngang khoảng trời xanh Đạo diễn: Lê Đỗ Ngọc Linh Thể loại: Tâm lý, tình cảm Thời lượng: 30 tập (dự kiến) Ngày phát hành: 11/8/2025 Lịch phát sóng: 20h các ngày thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên VTV3 Diễn viên tham gia: Phương Oanh, Quỳnh Kool, Việt Hoa, Doãn Quốc Đam… Nội dung chính: Câu chuyện tập trung vào hành trình đi tìm hạnh phúc của ba người phụ nữ – Mỹ Anh, Kim Ngân và Hoàng Lam. Không chỉ xoay quanh tình yêu hay hôn nhân, phim mở ra góc nhìn đa chiều và hiện đại, nơi những người phụ nữ dám lựa chọn, dám từ bỏ, và dám sống cho chính mình.

