Mâm cơm cuối tuần ngon nhức nhối, từ già đến trẻ chỉ nhìn đã muốn ăn

Mùa thu là lúc những bữa cơm gia đình không cần quá nhiều món nóng hổi hay đậm vị. Chỉ cần một chút hương thơm của nguyên liệu theo mùa, màu sắc hài hòa và cách kết hợp khéo léo, mâm cơm thường ngày cũng trở nên đặc biệt hơn.

Thay vì những món quen thuộc thường xuất hiện trong bữa cơm gia đình, có thể thử một mâm cơm gồm gà hấp lá chanh, củ sen xào tôm, canh nấm đậu phụ và salad ngô non. Các món vừa đủ vị, không quá nhiều dầu mỡ nhưng vẫn tạo cảm giác ngon miệng khi tiết trời bắt đầu dịu lại.

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Gà hấp lá chanh

Gà hấp là món không cần sử dụng quá nhiều dầu mỡ nhưng vẫn giữ được vị ngọt tự nhiên của thịt. Phần đùi gà hoặc cánh gà làm sạch, ướp cùng một chút muối, tiêu và gừng đập dập.

Lót một lớp lá chanh dưới đáy xửng hấp, đặt gà lên trên rồi hấp chín. Khi gà gần hoàn thành, rắc thêm lá chanh thái sợi để hương thơm tỏa đều.

Thịt gà hấp chín mềm, da vàng nhẹ, thơm mùi lá chanh và gừng. Có thể chấm cùng muối tiêu chanh hoặc nước mắm gừng tùy khẩu vị.

Món này vừa có thể làm món chính, vừa phù hợp với những bữa cơm muốn ăn thanh nhẹ hơn.

Củ sen xào tôm

Củ sen có độ giòn tự nhiên, khi kết hợp với tôm tươi sẽ tạo thành một món ăn vừa đẹp mắt vừa dễ ăn.

Củ sen gọt vỏ, thái lát mỏng rồi ngâm qua nước có pha chút chanh để giữ màu trắng. Tôm bóc vỏ, làm sạch và ướp sơ với một chút tiêu.

Phi thơm hành tím, cho tôm vào đảo đến khi săn lại rồi thêm củ sen. Xào nhanh trên lửa lớn, nêm một chút nước mắm và dầu hào. Không nên xào quá lâu để củ sen vẫn giữ được độ giòn.

Màu trắng trong của củ sen xen lẫn màu đỏ cam của tôm khiến đĩa thức ăn trông rất bắt mắt. Vị ngọt tự nhiên của tôm hòa với độ giòn nhẹ của củ sen, ăn cùng cơm nóng không hề ngấy.

Ảnh minh họa

Canh nấm đậu phụ non

Một nồi canh nhẹ vị sẽ giúp mâm cơm cân bằng hơn. Canh nấm đậu phụ non có thể sử dụng nấm kim châm, nấm đùi gà hoặc nấm hương tùy sở thích.

Nấm làm sạch, cắt bỏ phần gốc. Phi thơm hành tím, cho nước vào đun sôi rồi nêm gia vị vừa ăn. Thả nấm vào trước, sau đó cho đậu phụ non cắt miếng vào nấu thêm vài phút.

Có thể thêm cà rốt thái mỏng hoặc một ít rau mùi để món canh có màu sắc đẹp hơn.

Nước canh thanh, nấm mềm nhưng vẫn giữ độ giòn nhẹ, đậu phụ non béo mềm. Đây là món rất phù hợp để ăn sau những món có vị đậm đà.

Salad ngô non và rau củ

Thay vì các loại rau luộc hoặc xào quen thuộc, một đĩa salad sẽ giúp mâm cơm có cảm giác hiện đại và tươi mới hơn.

Ngô non luộc sơ, để ráo rồi cắt đôi. Trộn cùng xà lách, cà chua bi, dưa chuột và một ít cà rốt thái sợi.

Nước sốt có thể pha đơn giản từ nước cốt chanh, mật ong, dầu olive và một chút muối. Trộn salad ngay trước khi ăn để rau giữ được độ giòn.

Vị ngọt nhẹ của ngô non, độ tươi mát của rau củ và nước sốt chua ngọt giúp món ăn trở nên dễ dùng, đặc biệt khi kết hợp cùng gà hấp và củ sen xào.

Mâm cơm mùa thu không cần quá nhiều món

Điểm thú vị của mâm cơm này nằm ở sự khác biệt trong cách lựa chọn nguyên liệu. Gà hấp lá chanh thơm nhẹ, củ sen xào tôm có độ giòn ngọt, canh nấm đậu phụ thanh mát và salad rau củ tươi giòn.

Bốn món không quá cầu kỳ nhưng mỗi món lại mang một màu sắc và hương vị riêng. Khi đặt cạnh nhau, mâm cơm vừa đủ đầy mà không tạo cảm giác nặng nề.

Có lẽ những bữa cơm ngon nhất đôi khi không phải là những bữa có nhiều món nhất. Chỉ cần biết chọn nguyên liệu phù hợp, cân bằng hương vị và chăm chút một chút trong cách trình bày, bữa cơm gia đình cũng có thể trở thành khoảnh khắc đáng mong chờ mỗi ngày.