Mâm cơm mùa thu ngon xuất sắc thế này ai có thể chối từ!

Mùa thu về, những bữa cơm gia đình cũng có thể thay đổi một chút để phù hợp với tiết trời se lạnh. Không cần những món quá cầu kỳ, chỉ cần chọn nguyên liệu theo mùa và kết hợp khéo léo là đã có một mâm cơm vừa đẹp mắt, vừa đủ vị.

Mâm cơm dưới đây gồm trứng chiên cốm, sườn ram me, salad rau mầm và canh ngao nấu chua. Một món đậm đà, một món mang hương vị đặc trưng của mùa thu, thêm rau xanh và bát canh nóng là vừa đủ cho bữa cơm gia đình.

Trứng chiên cốm

Ảnh minh họa

Cốm vốn là thức quà đặc trưng của mùa thu Hà Nội, nhưng ngoài ăn cùng chuối và hồng, nguyên liệu này còn có thể kết hợp với những món mặn rất thú vị.

Trứng gà đánh tan, thêm một ít cốm tươi, hành lá thái nhỏ và chút gia vị. Không nên cho quá nhiều cốm để giữ được độ mềm của trứng. Khi chiên trên chảo nóng, cốm quyện vào trứng, tạo nên những hạt xanh nhỏ xen kẽ trong lớp trứng vàng ươm.

Món ăn có vị thơm nhẹ đặc trưng của cốm, mềm béo từ trứng và không quá cầu kỳ. Khi cắt thành từng miếng vừa ăn, màu sắc cũng khiến mâm cơm trở nên bắt mắt hơn.

Sườn ram me

Nếu trứng chiên cốm mang vị nhẹ nhàng thì sườn ram me là món chính giúp bữa cơm thêm đậm đà.

Sườn non chặt miếng vừa ăn, chần sơ qua nước sôi rồi để ráo. Ướp sườn với một chút nước mắm, đường, tiêu và hành tím băm. Sau đó chiên hoặc áp chảo cho phần sườn săn vàng.

Me ngâm lấy nước cốt, pha cùng chút đường và nước mắm. Cho hỗn hợp vào chảo sườn, đun nhỏ lửa đến khi nước sốt sánh lại, bám đều quanh từng miếng sườn.

Vị chua nhẹ của me hòa cùng vị mặn ngọt, khiến món ăn vừa đậm đà vừa không bị ngấy. Phần sườn mềm, bên ngoài phủ lớp sốt bóng đẹp, ăn cùng cơm nóng rất hợp trong những ngày trời mát.

Salad rau mầm

Ảnh minh họa

Một mâm cơm có món sườn ram đậm vị nên cần thêm một đĩa rau thanh nhẹ để cân bằng. Salad rau mầm là lựa chọn đơn giản nhưng không kém phần đẹp mắt.

Rau mầm rửa nhẹ tay, để thật ráo nước rồi trộn cùng cà chua bi, dưa chuột và một ít hành tây thái mỏng. Nước sốt có thể pha từ dầu olive, nước cốt chanh, mật ong và một chút muối.

Không cần trộn quá sớm để rau giữ được độ giòn. Vị tươi mát của rau mầm, chua nhẹ của chanh và vị ngọt của mật ong giúp món salad trở nên dễ ăn hơn, đặc biệt khi dùng cùng các món mặn.

Canh ngao nấu chua

Một bát canh nóng là phần không thể thiếu trong mâm cơm gia đình. Thay vì những món canh quen thuộc, có thể thử canh ngao nấu chua với dứa và cà chua.

Ngao ngâm nước muối loãng cho nhả hết cát rồi rửa sạch. Luộc ngao, tách lấy phần thịt và giữ lại nước luộc đã lọc cặn. Phi thơm hành tím, cho cà chua vào xào mềm rồi đổ nước ngao vào đun sôi.

Thêm dứa thái miếng, nêm gia vị vừa ăn rồi cho thịt ngao vào cuối cùng. Có thể thêm hành lá, rau răm hoặc một chút thì là tùy khẩu vị.

Nước canh có vị ngọt tự nhiên của ngao, chua thanh từ dứa và cà chua, ăn nóng cùng cơm rất dễ chịu. Đây cũng là món giúp mâm cơm có thêm sự cân bằng sau món sườn ram me đậm đà.

Mâm cơm mùa thu nhìn ngon mắt nhờ cách phối món

Điểm thú vị của mâm cơm này nằm ở sự kết hợp giữa những nguyên liệu rất khác nhau. Cốm mang đến sắc xanh và hương vị đặc trưng của mùa thu, sườn ram me tạo điểm nhấn đậm đà, salad rau mầm giúp bữa ăn nhẹ nhàng hơn, còn canh ngao nấu chua mang đến vị thanh mát.

Không cần quá nhiều món cầu kỳ, chỉ cần chú ý đến màu sắc, hương vị và sự cân bằng là mâm cơm gia đình đã trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Đôi khi cảm giác mùa thu không chỉ đến từ tiết trời se lạnh hay những con phố đầy lá vàng, mà còn đến từ chính mâm cơm nóng hổi được dọn lên trong căn bếp gia đình.