Cô vợ cao tay: Sau 18 năm cưới tuyên bố thu tiền của chồng cho những việc trước giờ mình vẫn làm miễn phí

Tôi kết hôn 18 năm và chưa bao giờ nghĩ có ngày mình phải ngồi tính tiền những việc mình làm cho gia đình. Nhưng một buổi tối, sau khi vừa thanh toán tiền học thêm cho con, đặt lịch khám cho mẹ chồng và kiểm tra lại hóa đơn điện nước, tôi mở điện thoại rồi lập một bảng tính rất đơn giản: “Những việc tôi đang làm không công”.

Chồng tôi nhìn thấy, hỏi: “Em làm gì đấy?”.

Tôi đáp: “Từ tháng sau, em thu tiền của anh”.

Anh bật cười vì nghĩ tôi đùa. Nhưng tôi làm thật. Không phải tôi thiếu tiền. Hai vợ chồng đều đi làm, thu nhập tương đối ổn. Chỉ là suốt nhiều năm, chúng tôi mặc nhiên coi việc nhà là phần của tôi.

Ảnh minh họa

Chồng đi làm về, ăn cơm, tắm rửa rồi nghỉ. Tôi cũng đi làm như anh, nhưng sau giờ làm còn phải đi chợ, nấu ăn, dọn dẹp, theo dõi lịch học của con, đóng tiền điện nước, mua thuốc cho bố mẹ hai bên. Cuối tuần anh có thể chơi thể thao hoặc gặp bạn bè, còn tôi thường tranh thủ giặt chăn, dọn tủ, đưa con đi học thêm.

Nếu tôi bận, mọi thứ trong nhà lập tức chậm lại.

Tôi từng nói vài lần rằng mình mệt. Chồng thường bảo: “Em cứ nói anh làm”. Nhưng tôi nhận ra vấn đề nằm ở chỗ anh chỉ làm khi tôi giao việc. Còn tôi phải là người nhớ việc, lên kế hoạch và nhắc người khác.

Vì thế, bảng tính của tôi có hai cột. Một cột là những việc tôi đã làm trong tháng, cột còn lại ghi thời gian ước tính. Tôi không tính theo giá giúp việc hay đòi chồng trả đúng từng đồng. Tôi chỉ muốn anh nhìn thấy khối lượng công việc mà trước giờ cả hai đều coi như không tồn tại.

Tối đó, tôi nói: “Nếu em nghỉ một tuần, anh có biết phải làm những gì không?”.

Anh im lặng khá lâu.

Từ tháng sau, tôi bắt đầu “thu tiền” theo một cách khác. Mỗi khi chồng muốn tôi đặt lịch khám, mua đồ, lo giấy tờ hay xử lý một việc vốn hoàn toàn có thể tự làm, tôi bảo anh tự thực hiện. Nếu anh bận, chúng tôi đổi cho nhau một việc khác.

Tôi cũng không còn mặc định cuối tuần phải là ngày tôi làm việc nhà. Hai vợ chồng chia nhau: người nấu ăn, người dọn bếp; người đưa con đi học, người giặt quần áo. Những việc liên quan đến bố mẹ hai bên cũng được chia rõ.

Điều bất ngờ là chỉ sau vài tuần, chồng tôi bắt đầu chủ động hơn. Anh tự nhớ lịch đóng học phí của con, tự đặt lịch bảo dưỡng xe và có lần còn hỏi tôi: “Tuần này em có việc gì nhiều không để anh nhận bớt?”.

Lúc ấy tôi mới bỏ bảng tính đi.

Tôi không thực sự muốn thu tiền của chồng. Tôi chỉ muốn anh hiểu rằng trong một gia đình, có những thứ không xuất hiện trên bảng lương nhưng vẫn tiêu tốn thời gian và sức lực.

Sau 18 năm, tôi mới hiểu hôn nhân không phải là chuyện một người làm tốt mọi thứ để người kia được thảnh thơi. Nếu một người cứ âm thầm gánh hết, đến một lúc nào đó họ sẽ không còn cần tiền, mà cần nhất là cảm giác mình đang có một người đồng hành.

Và đôi khi, để người bên cạnh nhận ra điều đó, không cần một trận cãi vã. Chỉ cần ngừng làm thay họ những việc mà lẽ ra ngay từ đầu, đó phải là trách nhiệm của cả hai.