Một đám cưới bình thường bỗng nhiên "khuấy động" truyền thông vì cô dâu chú rể đã làm những điều không ai dám làm

Một cặp đôi trẻ ở miền đông Trung Quốc đã trở thành chủ đề lan truyền trên mạng xã hội sau khi bỏ qua những nghi thức cưới hỏi cầu kỳ, thay vào đó tổ chức một lễ cưới đơn giản và chỉ chi tiền cho các bữa tiệc cùng những phong bao tiền mặt tặng khách mời.

Cô dâu họ Chu đến từ thành phố Ninh Ba, tỉnh Chiết Giang, còn chú rể họ Vương đến từ thành phố Thai Châu, cũng thuộc tỉnh Chiết Giang.

Theo tờ Ningbo Evening News, cả hai đều ở độ tuổi đầu 30 và đã tổ chức các buổi tiệc cưới tại quê nhà của mỗi người vào tháng 9.

Thay vì làm theo những phong tục cưới hỏi xa hoa, cặp đôi tổ chức cái mà họ gọi là đám cưới “bốn không”.

Cô dâu chú rể thậm chí mặc trang phục bình thường đi dự đám cưới chính mình

“Bốn không” gồm: không đón cô dâu từ nhà mẹ đẻ, không thuê đoàn xe cưới hạng sang, không thuê người dẫn chương trình cho tiệc cưới và không thuê thợ quay phim để ghi lại buổi lễ.

Cô Chu cho biết cô và chồng là những người hướng nội, không thích đám đông náo nhiệt và muốn tránh gây bất tiện cho bạn bè, người thân.

Họ cũng không có phù dâu hay phù rể. Vì thế, đám cưới không diễn ra tục “náo hôn” - một phong tục trong đó các phù rể thường bày trò trêu chọc cô dâu, chú rể và nhóm phù dâu, phù rể.

Tuy nhiên, cô Chu và anh Vương không hề cắt giảm chi phí cho các bữa tiệc cưới. Tại quê nhà Ninh Ba của cô dâu, họ mời hàng trăm khách và tổ chức tiệc với 45 bàn. Cặp đôi chi 70.000 nhân dân tệ (khoảng 271 triệu đồng) cho hải sản đắt tiền cùng nhiều món ăn thịnh soạn khác.

Tiệc cưới rất thịnh soạn

Tại Trung Quốc, tặng thuốc lá cho khách như quà cảm ơn trong đám cưới là điều phổ biến. Cô Chu quyết định tặng khách những phong bao lì xì, mỗi phong bao từ 200–300 nhân dân tệ (khoảng 775.000 - 1,16 triệu đồng), vì cô cho rằng không nhiều khách mời hút thuốc.

Thông thường, cha mẹ cô dâu, chú rể sẽ phát biểu để gửi lời chúc phúc cho đôi trẻ. Nhưng cha của cô Chu chỉ nói trong 41 giây, cảm ơn khách đã đến dự và bày tỏ hy vọng mọi người sẽ dùng bữa ngon miệng.

Tại Trung Quốc, tổ chức một bữa tiệc cưới đúng nghĩa và cầu kỳ được xem là điều gần như bắt buộc. Nhưng cô Chu cho biết cô và chồng đều là người hướng nội, không thích những khung cảnh đông đúc, náo nhiệt. Họ cũng không muốn làm phiền họ hàng và bạn bè.

“Tôi từng tham dự một số đám cưới lớn. Tôi nhận thấy cô dâu chú rể, cha mẹ họ cũng như khách mời đều rất mệt mỏi. Vì vậy, tôi hy vọng có thể đơn giản hóa đám cưới của mình”, cô Chu chia sẻ.

“Nếu cha mẹ chúng tôi đổ bệnh vì căng thẳng trong quá trình chuẩn bị đám cưới thì điều đó không đáng”, cô dâu nói thêm.

Theo cô Chu, ban đầu cha mẹ hai bên không chấp nhận ý tưởng này, nhưng sau đó dần thay đổi quan điểm. Cô cho biết không cần quay phim đám cưới vì “sẽ chẳng có ai xem video sau đám cưới”.

Tuy vậy, cô Chu vẫn coi trọng việc chụp ảnh cưới. Cặp đôi đã đến núi tuyết Ngọc Long, một địa điểm du lịch nổi tiếng ở tỉnh Vân Nam, tây nam Trung Quốc, để thực hiện bộ ảnh.

“Điều đó có ý nghĩa với tôi vì những bức ảnh được chụp tại nơi tôi yêu thích”, cô Chu nói.

Dì của cô dâu cho biết sau bữa tiệc rằng bà ngạc nhiên vì đám cưới không có những nghi thức truyền thống, nhưng vẫn hài lòng với buổi lễ.

“Tuy nhiên, bữa tiệc rất tuyệt vời. Đây là món ăn ngon nhất mà tôi từng được thưởng thức”, bà chia sẻ.

Đám cưới giản dị của cặp đôi trở thành chủ đề lan truyền sau khi được nhiều cơ quan truyền thông lớn trong nước chia sẻ.

Nhiều người ủng hộ họ. Một người bình luận: “Đó là một ý tưởng hay. Suy cho cùng, trong nhiều đám cưới, cô dâu chú rể dường như chỉ đang diễn cho khách mời xem”.

Tuy nhiên, cũng có người phản đối: “Một đám cưới như vậy thiếu những nghi thức cần có. Họ sẽ hối tiếc vì đã không coi trọng ngày trọng đại của mình”.