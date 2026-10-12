10 con lợn, 10 con gà và 1 cặp dê trong lễ rước dâu của chú rể Bỉ và cô dâu Việt

Tháng 9/2026, đám cưới của chị Lê Thị Kim Siêu (SN 1996, quê xã A Lưới 1, Tp.Huế) và anh Cools Nick Dirk (SN 1991, đến từ Antwerpen, Bỉ, hiện là kỹ sư hóa học) diễn ra trong không khí rộn ràng tại quê nhà cô dâu.

Kim Siêu là người Pa Cô (dân tộc Tà Ôi). Cuối năm 2023, sau những biến cố trong cuộc sống, cô đến Hội An làm việc tại một tiệm may để tìm lại sự bình yên và bắt đầu hành trình mới.

Kim Siêu bên chồng người Bỉ. Ảnh: NVCC/VietNamNet.



Tháng 3/2024, Kim Siêu tình cờ kết nối với Nick qua mạng xã hội trong thời gian anh ở Việt Nam dự đám cưới bạn và du lịch.

Lần đầu gặp chàng trai người Bỉ, Kim Siêu cho biết cô chú ý đến chiều cao của anh, trong khi Nick ấn tượng với nguồn năng lượng hiền lành, thật thà của cô.

Để chinh phục được trái tim cô gái người Pa Cô, Nick đã trải qua hành trình theo đuổi kéo dài 7 tháng. Anh lên mạng tìm hiểu về con gái dân tộc Tà Ôi để biết sở thích của Kim Siêu. Càng nói chuyện, anh càng thấy người con gái này dịu dàng, chăm chỉ làm việc. "Anh không hoàn hảo nhưng anh sẽ cố gắng tốt nhất có thể để chăm sóc em", Nick nói lời tỏ tình với Siêu sau 6 tháng 2 người quen biết.

Mỗi lần gặp nhau, Nick phải bay từ 13 đến 15 tiếng, dù vậy, anh luôn cảm thấy mọi nỗ lực đều xứng đáng khi nhận được cái gật đầu đồng ý từ người thương.

Kim Siêu kể, trong một lần cùng nhau đi chơi ở suối thuộc huyện Hòa Vang (Đà Nẵng), do mệt mỏi và điện thoại suýt hết 4G, cả hai đã đi nhầm đường vào lúc trời tối và xe gần cạn xăng.

Giữa đoạn đường vắng vẻ, Kim Siêu hoảng sợ, liên tục xin lỗi vì sợ bạn trai sẽ không vui. Thế nhưng, thay vì trách mắng, Nick đã liên tục trấn an rằng cô đã mệt mỏi cả ngày, sau đó cùng cô chỉnh lại bản đồ để trở về thành phố. "Khoảnh khắc đó tôi nhận ra người đàn ông này thật kiên nhẫn và chịu khó cùng mình vượt qua mọi thử thách", Kim Siêu chia sẻ với Tri Thức - Znews.

Ban đầu khi biết con gái yêu chàng trai ngoại quốc, bố mẹ Kim Siêu không khỏi lo lắng. Tuy nhiên, sau vài lần tiếp xúc với Nick, thấy cách Nick quan tâm con gái chân thành, làm quen nhanh với các phong tục của địa phương, bố mẹ Siêu dần yên tâm.

Tháng 10/2025, trong chuyến du lịch Bali (Indonesia) Nick đã cầu hôn Kim Siêu vào một ngày mưa lãng mạn. Cặp đôi quyết định kết hôn trong sự chúc phúc của hai bên gia đình.

Lễ cưới của Nick và Kim Siêu diễn ra đúng theo các nghi thức truyền thống của đồng bào Pa Cô. Ảnh: NVCC/Znews.

Tháng 9/2026, cặp đôi tổ chức đám cưới tại quê nhà Kim Siêu. Vì lý do công việc và sức khỏe, bố mẹ cùng anh chị em của Nick không thể đến dự. Tuy nhiên, họ vẫn theo dõi đám cưới qua cuộc gọi video từ Bỉ. Mẹ chồng cô trước đó còn tự tay đan chăn, túi và tất làm quà cưới cho con dâu.

Anh chị em nhà chồng thì gửi lời chúc phúc qua tin nhắn, bày tỏ niềm vui khi Kim Siêu trở thành thành viên của gia đình. Sự quan tâm ấy khiến cô dâu Việt vô cùng xúc động.

Đám cưới của cặp đôi diễn ra trong 3 ngày liên tiếp. Gia đình Kim Siêu thực hiện đầy đủ nghi lễ cưới hỏi truyền thống được lưu truyền qua nhiều thế hệ.

Theo VietNamNet, để cưới được Kim Siêu, Nick phải chuẩn bị sính lễ gồm 10 con lợn (trong đó có 3 con nhỏ và 7 con nặng từ 50kg trở lên) một cặp dê, cùng 10 con gà. Ngoài ra, chú rể còn chuẩn bị thêm hai chiếc cồng chiêng, vàng, bạc và một khoản tiền gửi tặng bố mẹ vợ, bày tỏ sự kính trọng và biết ơn công lao dưỡng dục con gái họ.

"Khi biết sính lễ gồm 10 con lợn, một cặp dê cùng 10 con gà, Nick khá ngạc nhiên, nhưng anh đã chuẩn bị rất đầy đủ để sang rước tôi về làm vợ", Kim Siêu tiết lộ.

Ngày đầu tiên của đám cưới, Nick mang sính lễ đến nhà gái để làm lễ hỏi cưới. Gia đình cô dâu tổ chức bữa tiệc nhỏ khoảng 6 mâm cơm đón tiếp khách.

Ngày thứ hai, đến lượt nhà gái sang nhà trai làm lễ. Do gia đình chú rể ở xa nên buổi lễ được tổ chức tại một nhà hàng với khoảng 10 mâm cỗ.

Trong ngày này, cô dâu, chú rể đến sớm, chỉ tay vào con lợn nặng 70kg mà chú rể đem đến làm sính lễ, nói thành tiếng rằng "đây là lễ vật nhà trai đem đến để làm sạch cho buổi lễ kết hôn hôm nay". Sau đó, con vật mới được mang đi chế biến.

Ngoài ra, gia đình còn lập bàn thờ để thực hiện nghi lễ cầu nguyện. Cô dâu, chú rể đút cho nhau ăn những miếng bánh tình yêu – là bánh a quát cùng các món ăn khác để cầu cho hôn nhân êm ấm.

Ngày thứ ba, nhà trai tiếp tục đến nhà gái để tổ chức lễ thành hôn. Nhà gái làm 15 mâm cỗ mời họ hàng, bạn bè đến chung vui.

Đối với Kim Siêu, đây là ngày xúc động nhất bởi cô phải thực hiện nghi thức rời khỏi gia phả tổ tiên để chính thức theo chồng.

Bố Kim Siêu trao quà cưới cho nhà trai. Ảnh: NVCC/Znews

Trong không khí sum họp bên những ché rượu cần, gia đình trao cho Nick một tấm vải thổ cẩm tượng trưng cho linh hồn của cô dâu. Chú rể có trách nhiệm mang theo, cất giữ tấm vải như một dấu mốc cho việc cô dâu đã trở thành người của nhà chồng.

"Khoảnh khắc ấy, cả nhà đều khóc theo tôi. Tôi hạnh phúc vì tìm được người bạn đời nhưng cũng buồn khi nghĩ đến việc phải rời xa gia đình" Kim Siêu chia sẻ.

Dù phải thức dậy từ rất sớm và bỡ ngỡ với múi giờ cũng như các thủ tục phức tạp, Nick vẫn cảm thấy ấm áp trước sự đón tiếp chân thành từ họ hàng, gia đình vợ dù ngôn ngữ giao tiếp còn hạn chế. "Tôi trân trọng mọi giá trị văn hóa của mỗi dân tộc và cảm thấy hạnh phúc khi 3 ngày của lễ cưới khép lại trọn vẹn nhờ sự hỗ trợ hết mình từ gia đình và chính quyền địa phương", Nick bày tỏ.

Sau đám cưới, cặp đôi mong muốn sinh sống và làm việc luân phiên ở cả hai quốc gia. Với Kim Siêu, quê hương và đất nước Việt Nam luôn giữ một vị trí không thể thay thế trong tim.